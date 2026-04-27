خیبر پختونخوا میں گندم کی قلت، آٹے کی قیمتوں میں اضافہ

پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن خیبر پختونخوا نے وزیراعلیٰ سے گندم کی قلت پر نوٹس لینے اور آٹے کی قیمتوں کو مستحکم کرنے کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
خیبر پختونخوا میں گندم کی قلت : آٹے کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ، عوام مشکلات کا سامنا پشاور: پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن خیبر پختونخوا کے چیئرمین محمد نعیم بٹ نے صوبے میں گندم کی بڑھتی ہوئی قلت پر فوری نوٹس لینے کے لیے وزیراعلیٰ سہیل آفریدی سے درخواست کی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اس صورتحال سے آٹے کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک بیان میں محمد نعیم بٹ نے کہا کہ خیبر پختونخوا اس وقت گندم کی شدید قلت کا سامنا کر رہا ہے، جو براہ راست آٹے کی پیداوار اور مقامی منڈیوں میں رسد کو متاثر کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گندم کی کم دستیابی کے نتیجے میں آٹے کی رسد میں کمی آئی ہے، جس کے نتیجے میں روزانہ کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور صارفین پر اضافی مالی بوجھ پڑ رہا ہے۔ چیئرمین فلور ملز ایسوسی ایشن نے واضح کیا کہ خیبر پختونخوا ایک گندم کی قلت والا صوبہ ہے جو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دیگر صوبوں، خاص طور پر پنجاب سے رسد پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پنجاب میں نئی گندم کی فصل کی آمد کے ساتھ، گندم کافی مقدار میں اور کم قیمتوں پر دستیاب ہے، جو کہ خیبر پختونخوا کے لیے سستی گندم حاصل کرنے اور عوام کو ریلیف فراہم کرنے کا ایک اہم موقع ہے۔ تاہم، انہوں نے نشاندہی کی کہ مختلف چیک پوسٹوں پر نقل و حمل میں رکاوٹیں صوبے میں گندم کی نقل و حرکت کو سست کر رہی ہیں، رسد کی زنجیر کو توڑ رہی ہیں اور نقل و حمل کرنے والوں کے لیے تاخیر کا باعث بن رہی ہیں۔ ان مسائل سے فلور ملوں کی باقاعدہ پیداوار برقرار رکھنے کی صلاحیت متاثر ہو رہی ہے اور صوبائی محکمہ خوراک کے لیے اپنے اسٹریٹجک گندم کے ذخائر کو مضبوط کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ محمد نعیم بٹ نے خبردار کیا کہ گندم کی نقل و حمل میں مزید تاخیر سے آٹے کی رسد کی صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے اور آنے والے دنوں میں قیمتوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے صوبائی حکومت سے فوری طور پر گندم کی بروقت خریداری اور ہموار نقل و حمل کو یقینی بنانے کے لیے ایک مؤثر حکمت عملی تیار کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ فوری اور عملی اقدامات مارکیٹ کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے، آٹے کی بلا تعطل رسد کو برقرار رکھنے اور اس بحران کو مزید شدید ہونے سے روکنے میں مدد کریں گے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ حکومت کو اس معاملے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرنے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ گندم کی قلت ایک سنگین مسئلہ ہے جو صوبے کی معیشت اور عوام کے معیار زندگی پر منفی اثر ڈال سکتا ہے۔ انہوں نے حکومت سے اپیل کی کہ وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تمام متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر کام کرے اور ایک جامع حل تلاش کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ صوبے میں گندم کی قلت کی وجہ سے آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جس سے غریب اور متوسط طبقے کے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ غریب لوگوں کو سبسڈی پر آٹا فراہم کرے تاکہ وہ اس مشکل وقت میں ریلیف حاصل کر سکیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ گندم کی اسمگلنگ کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کرے تاکہ صوبے میں گندم کی قلت کو کم کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ گندم کی اسمگلنگ ایک بڑا مسئلہ ہے جو صوبے میں گندم کی قلت کو بڑھا رہا ہے۔ انہوں نے حکومت سے اپیل کی کہ وہ گندم کی اسمگلنگ میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ چیئرمین فلور ملز ایسوسی ایشن نے کہا کہ فلور ملیں گندم کی قلت کی وجہ سے اپنی پوری صلاحیت سے کام نہیں کر پا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فلور ملوں کو گندم کی قلت کی وجہ سے آٹے کی پیداوار کم کرنی پڑ رہی ہے، جس سے آٹے کی قلت مزید بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ فلور ملوں کو گندم کی بلا تعطل رسد یقینی بنائے تاکہ وہ اپنی پوری صلاحیت سے کام کر سکیں اور عوام کو آٹا فراہم کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ فلور ملیں صوبے کی معیشت کا ایک اہم حصہ ہیں اور حکومت کو چاہیے کہ ان کی مدد کرے.
گندم آٹا خیبر پختونخوا قیمتیں قلت رسد