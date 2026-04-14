خیبرپختونخوا حکومت کا احساس انٹرن شپ پروگرام: بی ایس کے فارغ التحصیل طلبہ کے لیے روزگار کے مواقع

خیبرپختونخوا حکومت نے بی ایس کے فارغ التحصیل طلبہ کے لیے احساس انٹرن شپ پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت انہیں ماہانہ 25 ہزار روپے معاوضہ دیا جائے گا۔ یہ اقدام نوجوانوں کو ہنر مند بنانے اور روزگار کے مواقع فراہم کرنے کا حصہ ہے۔
خیبرپختونخوا حکومت نے نوجوانوں کو ہنر مند بنانے اور روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے ایک اہم قدم اٹھایا ہے، جس کے تحت بی ایس (BS) کے فارغ التحصیل طلبہ کو ماہانہ 25 ہزار روپے معاوضے کی انٹرن شپ فراہم کی جائے گی۔ یہ انٹرن شپ پروگرام، احساس انٹرن شپ پروگرام کے نام سے شروع کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد طلبہ کو مارکیٹ کی ضروریات کے مطابق تیار کرنا اور انہیں عملی تجربہ فراہم کرنا ہے۔ اس سلسلے میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا جس میں مجوزہ پروگرام پر وزیر برائے اعلیٰ تعلیم مینا خان آفریدی کو تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ یہ پروگرام خصوصی طور پر خیبرپختونخوا کے ڈومیسائل رکھنے والے اور بی ایس کی ڈگری مکمل کرنے والے طلبہ کے لیے ہے۔ انٹرن شپ کا دورانیہ کم از کم دو ماہ اور زیادہ سے زیادہ چھ ماہ مقرر کیا گیا ہے۔ اس پروگرام کے تحت منتخب ہونے والے طلبہ کو ماہانہ 25 ہزار روپے کا معاوضہ دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ، پروگرام میں شرکت کے لیے ایک اور اہم شرط یہ ہے کہ طالب علم کا جی پی اے (GPA) کم از کم 3.0 یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اس اقدام کا مقصد نوجوانوں کو عملی میدان میں کام کرنے کے لیے تیار کرنا ہے، تاکہ وہ اپنی تعلیم کے بعد آسانی سے روزگار حاصل کر سکیں۔ پروگرام کے موثر نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے، جامعات اور ڈگری کالجوں میں کوآرڈینیشن دفاتر قائم کیے جائیں گے، تاکہ طلبہ کو براہ راست مواقع فراہم کیے جا سکیں۔ وزیر اعلیٰ خیبرپختونخوا نے اس پروگرام کو جلد شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، جس سے نوجوانوں کو امید ہے کہ انہیں بہتر مستقبل ملے گا۔
احساس انٹرن شپ پروگرام خیبرپختونخوا حکومت کا ایک اہم اقدام ہے جو نوجوانوں کو عملی تربیت فراہم کرنے اور انہیں مستقبل کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے تیار کرنے کے عزم کا اظہار کرتا ہے۔ یہ پروگرام نہ صرف طلبہ کو مالی مدد فراہم کرے گا بلکہ انہیں پیشہ ورانہ مہارتوں سے بھی آراستہ کرے گا۔ اس پروگرام کے تحت، طلبہ مختلف شعبوں میں کام کرنے کا تجربہ حاصل کر سکیں گے، جس سے ان کے کیریئر کے امکانات روشن ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ مینا خان آفریدی نے اس پروگرام کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس کا بنیادی مقصد نوجوانوں کو روزگار کے قابل بنانا ہے۔ اس پروگرام سے نوجوانوں میں خود اعتمادی پیدا ہوگی اور وہ اپنے مستقبل کے بارے میں زیادہ پر اعتماد محسوس کریں گے۔ انٹرن شپ کے دوران، طلبہ کو مختلف سرکاری اور نجی اداروں میں کام کرنے کا موقع ملے گا، جس سے انہیں عملی کام کا تجربہ حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ، وہ اپنے شعبے کے ماہرین سے سیکھنے کا موقع بھی حاصل کریں گے، جس سے ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ حکومت کا یہ اقدام نوجوانوں کے لیے ایک امید افزا قدم ہے، جو انہیں بہتر مستقبل کی طرف لے جائے گا۔ اس پروگرام کی کامیابی سے صوبے میں ہنر مند افرادی قوت میں اضافہ ہوگا، جس سے اقتصادی ترقی میں بھی مدد ملے گی۔ اس پروگرام کے ذریعے نوجوانوں کو جدید ترین مہارتوں سے آراستہ کیا جائے گا، جو انہیں عالمی منڈی میں مسابقت کرنے کے قابل بنائے گا۔
اس کے علاوہ، احساس انٹرن شپ پروگرام کے ذریعے، حکومت کا مقصد نوجوانوں میں تحقیق اور جدت طرازی کے جذبے کو فروغ دینا بھی ہے۔ انٹرن شپ کے دوران، طلبہ کو نئی ٹیکنالوجیز اور طریقوں سے متعارف کروایا جائے گا، جو انہیں اپنے شعبے میں جدید ترین رجحانات سے آگاہ کریں گے۔ اس سے طلبہ میں تنقیدی سوچ اور مسئلہ حل کرنے کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ اس پروگرام میں شرکت کرنے والے طلبہ کو مختلف ورکشاپس اور تربیتی سیشنز میں بھی شرکت کرنے کا موقع ملے گا، جس سے ان کی پیشہ ورانہ مہارتوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ حکومت نے اس پروگرام کو کامیابی سے چلانے کے لیے تمام ضروری انتظامات کیے ہیں، جس میں تعلیمی اداروں کے ساتھ قریبی رابطہ اور نگرانی شامل ہے۔ اس کے علاوہ، حکومت نے ایک موثر نظام قائم کیا ہے جو پروگرام کی کارکردگی کی نگرانی کرے گا اور اس بات کو یقینی بنائے گا کہ طلبہ کو بہترین تجربہ حاصل ہو۔ اس پروگرام سے صوبے میں تعلیم کے شعبے میں بہتری آئے گی اور نوجوانوں کو بہتر مواقع ملیں گے۔ حکومت اس پروگرام کو ایک مثال کے طور پر دیکھتی ہے جو دیگر صوبوں کے لیے بھی قابل تقلید ہے۔ اس پروگرام سے نہ صرف نوجوانوں کو روزگار ملے گا بلکہ صوبے کی معاشی ترقی میں بھی مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ، حکومت نے پروگرام کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے سخت معیارات وضع کیے ہیں اور اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ انٹرن شپ کے دوران طلبہ کو مناسب رہنمائی اور سرپرستی فراہم کی جائے
