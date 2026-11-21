خیبرپختونخوا میں 1916 غیر حاضر اساتذہ کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ
12 نامزد اضلاع میں 1916 غیر حاضر اساتذہ کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسران کو 3 روز میں وضاحت طلب کرنے کا حکم دے دیا گیا۔
خیبرپختونخوا کے 12 نامزد اضلاع میں سرکاری اسکولوں میں مسلسل غیر حاضری کے خلاف سخت اقدامات کا آغاز ہو گیا ہے، جہاں انتظامیہ نے 1916 غیر حاضر اساتذہ کے خلاف تادیبی کارروائی کا حتمی فیصلہ کیا ہے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری نامزد اضلاع جناب یحییٰ اخونزادہ کی زیرصدارت منعقد ہونے والے اعلیٰ سطح کے اجلاس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ تعلیمی اداروں میں اساتذہ کی غیر حاضری سے بچوں کی تعلیم اور اسکولوں کی کارکردگی بڑی حد تک متاثر ہو رہی ہے۔
تفصیلی اعداد و شمار اور جغرافیائی تقسیم
سرکاری رپورٹ کے مطابق، 12 نامزد اضلاع میں غیر حاضر اساتذہ کی مجموعی تعداد 1916 ہے، جن میں 1042 خواتین اور 874 مرد اساتذہ شامل ہیں۔ شمالی وزیرستان میں سب سے زیادہ 419 اساتذہ غیر حاضر ہیں، جبکہ ضلع بنوں میں 348 اور جنوبی وزیرستان اپر میں 243 اساتذہ کی غیر حاضری کی رپورٹ سامنے آئی ہے۔Also readOGDCL, Baker Hughes partner to boost oil and gas output
اگرچہ دیگر اضلاع میں اعداد و شمار کم ہیں، لیکن ڈیرہ اسماعیل خان میں 204 اور لکی مروت میں 150 اساتذہ غیر حاضر ہیں۔ اس کے علاوہ ضلع کرم میں 130، خیبر میں 114، باجوڑ میں 88 اور مہمند میں 70 اساتذہ کی غیر حاضری کی اطلاع دی گئی ہے۔ ضلع اورکزئی میں 66 اور ٹانک میں 52 اساتذہ غیر حاضر ہیں، جبکہ جنوبی وزیرستان لوئر میں 32 اساتذہ کی غیر مجاز غیر حاضری سامنے آئی ہے۔
اساتذہ کی رینک اور عہدے کی تفصیل
غیر حاضر اساتذہ کی فہرست میں عہدوں کی بنیاد پر بھی گہری تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، کیونکہ غیر حاضر اساتذہ میں سب سے زیادہ 620 پرائمری اسکول ٹیچرز (PST) شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 288 پرائمری اسکول ہیڈ ٹیچرز (PSHT) بھی اس فہرست میں شامل ہیں، جو اداروں کی نگرانی کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں۔
اس کے علاوہ، 153 سی ٹی (CCT) اور 121 ایس ایس ٹی جنرل (SST General) اساتذہ کی بھی غیر حاضری رپورٹ ہوئی ہے۔ سیکرٹری تعلیم ڈاکٹر قاسم نے تعلیمی اداروں میں اساتذہ کی غیر حاضری پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ غیر حاضر اساتذہ بچوں کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں، جس سے نظام تعلیم کو بھاری نقصان پہنچ رہا ہے۔
انتظامی کارروائی اور مقررہ وقت حد
اجلاس میں تمام متعلقہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسران کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ غیر حاضر اساتذہ سے 3 روز کے اندر اندر تحریری وضاحت طلب کریں۔ ہدایت کی گئی ہے کہ جو اساتذہ تسلی بخش وضاحت نہ دے پائیں گے، ان کے خلاف قواعد کے مطابق سخت تادیبی کارروائی کی جائے گی تاکہ نظام میں نظم و ضبط برقرار رہ سکے۔
تمام متعلقہ افسران کو بھی 3 روز میں ان کارروائیوں کی صورت حال کی وضاحت طلب کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے، جس کا مقصد ذمہ داران کو باقاعدہ لاک ڈاؤن کرنے کا امکان ہے۔ اس اقدام کا مقصد اساتذہ کی غیر حاضری کو روک کر بچوں کی تعلیم کو بحال کرنا ہے، کیونکہ مسلسل غیر حاضری سے تعلیمی ماحول بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy