خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کنڈی کا سیاسی رہنماؤں سے مذاکرے اور تحمل کا مطالبہ
خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے پشاور میں خطاب کرتے ہوئے تمام سیاسی جماعتوں کو سخت بیانیہ چھوڑنے اور اختلافات کا حل مذاکراتی میز پر تلاش کرنے کا مشورہ دیا ہے۔
خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے پشاور میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے ملک کے سیاسی رہنماؤں کو شدید تنبیہ کی ہے کہ وہ اپنی بحثوں میں گالی گلوچ اور جارحانہ اندازِ بیان کو بالکل ترک کر دیں۔ انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ سیاسی اختلافات کی صورت میں بھی رہنماؤں کو تحمل، حکمت عملی اور دیانتداری سے کام لینا ہوگا تاکہ کشیدگی کم ہو سکے۔
فیصل کریم کنڈی کا مولانا فضل الرحمان پر ردعمل
گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ اگرچہ وہ جماعت اسلامی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اختلافات کی صورت میں ان کی غلطیوں پر براہ راست کھل کر تنقید کرتے ہیں، لیکن اس بات کا کوئی مجاز نہیں کہ سیاسی مباحثے میں ذاتی حملوں یا بدتمیزی کا سہارا لیا جائے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ سیاست کو باوقار انداز میں چلایا جا سکتا ہے اور اس کے لیے گالیوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔Also readڈیموکریٹس نے 258 نشستوں کے ساتھ امریکی ہاؤس کی اکثریت حاصل کر لی
انہوں نے کہا کہ اگرچہ وہ مولانا فضل الرحمان کی غلطیوں کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن ان کا ماننا ہے کہ سیاسی عمل میں نرمی اور بات چیت کی عادت اپنانا انتہائی ضروری ہے۔ گورنر نے یہ بھی زور دیا کہ اختلافات اتنے گہرے نہ ہونے چاہئیں کہ رہنما ایک دوسرے کے ساتھ میز پر بیٹھ کر مسائل پر بات نہیں کر سکیں۔
شکاط یوسف زئی کے ساتھ پیش آنے والے واقعات
خیبر پختونخوا کے گورنر نے سابق صوبائی وزیر اطلاعات شکاط یوسف زئی کے حوالے سے بھی اہم معلومات دیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام کے دوران وہ شکاط یوسف زئی کو رو رو کر روتے ہوئے دیکھ چکے ہیں۔ فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا کہ شکاط یوسف زئی کو ان کی اپنی پارٹی کے بعض اراکین کی جانب سے شدید گالیاں اور ذاتی دشمنی کا سامنا کرنا پڑا۔
گورنر نے اس صورتحال کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی حلقوں میں ایسا رویہ رکھا جا سکتا ہے لیکن کسی دوسرے شخص کی عزتِ نفس کا احترام کرنا ہر سیاست دان کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ شکاط یوسف زئی کو اپنے ہی پارٹی ممبران کی جانب سے تشدد اور لفظی حملے کا سامنا کرنا پڑا تھا۔
سیاسی نرم سافٹ ویئر اور صدارتی حوالگی
میڈیا سے بات کرتے ہوئے گورنر فیصل کریم کنڈی نے ان افواہوں کو بھی مسترد کر دیا کہ ان کے پاس کوئی خراب 'سافٹ ویئر' ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کا سافٹ ویئر بالکل ٹھیک ہے اور اگر کوئی اس بارے میں شک کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کا جائزہ لے سکتا ہے۔
انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ وہ صدر آصف علی زرداری کے نمائندے کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ گورنر کا کہنا ہے کہ صدر نے انہیں یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ صوبے میں امن اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے کوشاں رہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کی سیاسی تربیت انہیں کسی کے ساتھ بھی بے ادبی یا گالی گلوچ سے روکتی ہے۔
ریفرینڈم اور علاقائی امور میں کردار
ریفرینڈم کے معاملے پر گورنر فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ یہ بلکل صوبہ پنجاب اور صوبہ سندھ کا معاملہ ہے، نہ کہ صوبہ بلوچستان اور صوبہ خیبر پختونخوا کا۔ انہوں نے تاکید کی کہ ایسے فیصلے جو علاقائی سطح پر لاگو ہوں، ان میں صوبائی حکومتوں کو نمایاں کردار دیا جائے۔
سیاسی کشیدگی کے اس دور میں گورنر نے تمام پارٹیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے اختلافات کو میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچانے کے بجائے بند کمروں میں مذاکرات کے ذریعے حل کریں۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر سیاسی رہنما اپنی زبان پر کنٹرول نہیں رکھیں گے تو ملک میں سیاسی بحران مزید گہرا ہو سکتا ہے۔
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics