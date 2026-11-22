خیبر پختونخوا میں دینی مدارس کی رجسٹریشن کے لیے صدارتی آرڈیننس جاری
پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین حافظ محمد طاہر محمود اشرفی نے خیبر پختونخوا میں دینی مدارس کی رجسٹریشن کے لیے صدارتی آرڈیننس کے اجرا کا خیرمقدم کیا ہے۔
پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین اور قومی پیغامِ امن کمیٹی کے کوآرڈینیٹر حافظ محمد طاہر محمود اشرفی نے خیبر پختونخوا میں دینی مدارس کی رجسٹریشن کے لیے صدارتی آرڈیننس کے اجرا کا سختی سے خیرمقدم کیا ہے۔ انہوں نے اس اقدام کو ملک بھر کے دینی تعلیمی اداروں کی دیرینہ انتظامی اور مالی مشکلات کو دور کرنے کی سمت ایک اہم سنگِ میل قرار دیا ہے۔
آرڈیننس کی اہمیت اور تاریخی پس منظر
حافظ محمد طاہر محمود اشرفی نے اپنے ویڈیو بیان میں وضاحت کی کہ اسلام آباد اور پنجاب میں اسی نوعیت کے قوانین نافذ کرنے کے بعد اب خیبر پختونخوا میں بھی یہ اقدام کیا گیا ہے۔ اس سے گزشتہ تقریباً 26 سال سے وجود میں آنے والے دینی مدارس کے رجسٹریشن اور بینک اکاؤنٹس سے متعلق مسائل کا حل ممکن ہو رہا ہے۔Also readMisbah Arshad showcases Pakistan’s Markhor at 75th Miss Universe costume show
قائدانہ کردار اور حکومتی کوششیں
قومی پیغامِ امن کمیٹی کے سربراہ نے صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیراعظم محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جانب سے دینی مدارس کے مسائل کے حل کے لیے لی گئی قیادت اور خصوصی دلچسپی پر اظہارِ تشکر کیا۔
انہوں نے بالخصوص فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے اس عمل کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ذاتی دلچسپی لی۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم اور صدر مملکت نے بھی اس حوالے سے اہم کردار ادا کیا۔
آپس کے رابطوں اور کمیٹی کا کردار
حافظ محمد طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ موجودہ حکومت کے لیے دینی مدارس کے مسائل اور مشکلات کا حل سب سے پہلی ترجیح ہے۔ اس سلسلے میں ملک کی سیاسی و عسکری قیادت، علماء کرام اور مدارس کے نمائندوں کی مشترکہ کوششیں قابلِ تحسین ہیں۔
انہوں نے گزشتہ ایک سال کے دوران قومی پیغامِ امن کمیٹی کے کردار کی بھی تعریف کی۔ کمیٹی نے نہ صرف انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف جدوجہد میں کلیدی کردار ادا کیا بلکہ متعلقہ فریقین کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے باہمی اعتماد اور افہام و تفہیم کی فضا پیدا کرنے میں نمایاں خدمات سرانجام دیں۔
دینی اداروں کا قومی بیانیہ اور مستقبل
اس موقع پر انہوں نے واضح کیا کہ دینی ادارے قرآن و سنت کی تعلیم و ترویج کے لیے کام کر رہے ہیں اور ان کا سیاست، انتہا پسندی یا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ متفقہ قومی بیانیہ ''پیغامِ پاکستان'' اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ مذہبی حلقے اور علماء دہشت گردی کے خلاف متحد ہیں۔
حافظ محمد طاہر محمود اشرفی نے امید ظاہر کی کہ پاکستان علماء کونسل اور قومی پیغامِ امن کمیٹی دینی مدارس کو درپیش باقی ماندہ مسائل کے حل اور حکومت و دینی تعلیمی اداروں کے درمیان ادارہ جاتی روابط کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔
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