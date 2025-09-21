خیبرپختونخوا کے بلدیاتی نمائندوں کا 30 ستمبر کو پشاور میں دھرنے کا اعلان

خیبرپختونخوا کے بلدیاتی نمائندوں نے صوبائی حکومت کی جانب سے وعدے پورے نہ کرنے اور مطالبات کو نظر انداز کرنے پر 30 ستمبر کو پشاور میں صوبائی اسمبلی کے سامنے دھرنا دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس سلسلے میں آل پارٹیز کانفرنس کے انعقاد کے لیے ایک کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے۔
صوبہ بھر کے بلدیاتی نمائندے 30 ستمبر کو پشاور میں صوبائی اسمبلی کے سامنے دھرنا دیں گے۔ بلدیاتی نمائندوں نے مستحکم بلدیاتی نظام، عوام کو سماجی و میونسپل سروسز کی فراہمی، اور عوامی حقوق کے تحفظ کے لیے احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لوکل کونسلز ایسوسی ایشن خیبرپختونخوا کے ترجمان عزیز اللہ خان مروت نے بتایا کہ بلدیاتی نمائندوں نے اس سے قبل بھی متعدد بار احتجاج کیا اور وزیراعلیٰ سردار علی امین گنڈاپور سے مذاکرات کیے، لیکن حکومت نے ان کے مطالبات پر عمل نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے بلدیاتی
نمائندوں کو قانونی آئینی اختیارات اور ترقیاتی فنڈز کی فراہمی کا وعدہ کیا تھا، لیکن وہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام رہی۔ اس وجہ سے، لوکل کونسلز ایسوسی ایشن نے ایک بار پھر سڑکوں پر نکلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عزیز اللہ خان مروت نے مزید کہا کہ 30 ستمبر 2025 کو صوبائی اسمبلی کے سامنے بھرپور احتجاجی دھرنا شروع کیا جائے گا۔ خیبرپختونخوا کے تمام میئرز، تحصیل چیئرمینز اور ممبران کو 30 ستمبر کے احتجاج کی تیاریوں کو تیز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس احتجاج میں خیبرپختونخوا کے مختلف اضلاع سے ہزاروں کی تعداد میں بلدیاتی نمائندگان پشاور کا رخ کریں گے۔ اس کے علاوہ، آئندہ ہفتے بلدیاتی مسائل پر آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد بھی متوقع ہے جس کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ کمیٹی کے کنوینر ہارون صفت تحصیل چیئرمین پشتخرہ پشاور ہیں، جبکہ دیگر اراکین میں تحصیل چیئرمین ہمایوں خان، تحصیل چیئرمین عادل خان، تحصیل چیئرمین غلام حقانی، اور تحصیل چیئرمین رفیع اللہ خان شامل ہیں۔ بلدیاتی نمائندوں کا یہ احتجاج صوبائی حکومت کی جانب سے ان کے مطالبات کو نظر انداز کرنے اور وعدوں کی پاسداری نہ کرنے کے خلاف ہے۔ ان کا بنیادی مقصد ایک ایسا مستحکم بلدیاتی نظام قائم کرنا ہے جو عوام کو بہتر سماجی اور میونسپل خدمات فراہم کر سکے، اور ان کے حقوق کا تحفظ کر سکے۔ احتجاج کے ذریعے، بلدیاتی نمائندے حکومت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ ان کے مطالبات کو سنجیدگی سے لے اور انہیں فوری طور پر حل کرے۔ احتجاج میں شرکت کرنے والے بلدیاتی نمائندوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنے حقوق کے حصول کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے اور حکومت کے خلاف اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر حکومت نے ان کے مطالبات کو تسلیم نہ کیا تو احتجاج کا دائرہ کار وسیع کیا جائے گا اور اسے مزید تیز کیا جائے گا۔ بلدیاتی نمائندوں کا یہ احتجاج خیبرپختونخوا کے عوام کے لیے ایک اہم پیغام ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے متحد ہیں اور حکومت کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ یہ احتجاج صوبائی حکومت پر ایک دباؤ بھی ہے، جو اسے بلدیاتی اداروں کو مضبوط بنانے اور عوام کو بہتر خدمات فراہم کرنے پر مجبور کرے گا۔ لوکل کونسلز ایسوسی ایشن کا یہ اقدام صوبائی حکومت اور بلدیاتی نمائندوں کے درمیان تعلقات کو مزید کشیدہ کر سکتا ہے۔ حکومت کو اس صورتحال کا سامنا کرنے اور بلدیاتی نمائندوں کے مطالبات کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب، بلدیاتی نمائندوں کو بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے مذاکرات کے ذریعے مسائل کے حل کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر حکومت اور بلدیاتی نمائندے مل کر کام نہیں کرتے تو اس سے صوبے میں انتظامی اور ترقیاتی عمل متاثر ہو سکتا ہے، جس کا براہ راست اثر عوام پر پڑے گا۔ لہذا، دونوں فریقوں کو مل کر مسائل حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ صوبے کی ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس کے علاوہ، یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ موجودہ صورتحال میں بعض سیاسی عناصر بھی شامل ہو سکتے ہیں جو اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے اس صورتحال کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے، بلدیاتی نمائندوں کو ان عناصر سے ہوشیار رہنا چاہیے اور صرف عوام کے مفادات کو مدنظر رکھتے ہوئے فیصلے کرنے چاہئیں
بلدیاتی نمائندے دھرنا پشاور خیبرپختونخوا احتجاج آل پارٹیز کانفرنس
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
پی ٹی آئی ارکان اسمبلی کی ضمانت منظور، فوری رہا کرنے کا حکمانسداد دہشت گردی عدالت نے 30،30 ہزار روپے کے مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کی
مزید پڑھ »
کرن ارجن: 30 سال پہلے کی کہانی، 30 سال کی کامیابی30 سال قبل ریلیز ہونے والی بالی وڈ کی پرفارمنس فلم کرن ارجن کی کہانی اب بھی دل میں رہی ہے۔ ہدایتکار راکیش روشن نے فلم کی کامیابی کے پیچھے چھپی کہانیوں کو انکشاف کیا ہے، جس میں فلم کے اداکاروں کے ابھارے مسائل بھی شامل ہیں۔
مزید پڑھ »
پی ٹی آئی رہنماؤں کو طلب کرنیوالی جے آئی ٹی چیلنج؛ فریقین کو نوٹسز جاریسیکشن 30 کے تحت جے آئی ٹی غیر قانونی ہے، جے آئی ٹی تشکیل کا نوٹیفکیشن سیکشن 30 کے بھی منافی ہے، وکیل
مزید پڑھ »
امریکہ نیا ٹک ٹاک امریکی ادارہ بورڈ پر حاوی ہوگاآسٹریلیا کی خواتین نے دہلی میں کھیلے گئے تیسرے اور آخری میچ میں میزبان بھارت کو 43 رنز سے شکست دے کر ایک تاریخی کامیابی کے ساتھ ون ڈے سیریز جیت لی۔ میچ رنز کا ایک طوفان ثابت ہوا، جس میں 781 رنز بنے، جو خواتین کے ایک روزہ بین الاقوامی مقابلوں کی تاریخ میں سب سے زیادہ مجموعی اسکور ہے۔ بیتھ مونی نے 138 رنز کے ساتھ اننگز میں ستارے کا کردار ادا کیا، اور آسٹریلیا کے مجموعی اسکور کو مستحکم کیا۔ اشلے گارڈنر (39)، کپتان الیسا ہیلی (30)، اور جارجیا ویرہیم (16) نے بھی حصہ ڈالا، جب کہ تاہلیہ میگرا (14)، الانہ کنگ (12)، اور گریس ہیرس (1) نے مختصر کردار ادا کیا۔ بھارت کی جانب سے اروندهتی ریڈی نے تین وکٹیں حاصل کیں، جب کہ دیپتی شرما اور رینوکا سنگھ نے دو دو وکٹیں حاصل کیں۔ جواب میں، بھارت نے بہادری سے مقابلہ کیا لیکن بالآخر ہار گیا اور 47 اوور میں 369 رنز بنا کر آؤٹ ہو گیا۔ سمرتی مندھانا نے 125 رنز کے ساتھ قیادت کی، جس میں دیپتی شرما کے 72 اور کپتان ہرمن پریت کور کے 52 رنز شامل تھے۔ سنیہ رانا نے 35 رنز بنائے، جب کہ رادھا یادو (18)، ہارلین دیول (11)، پرتیکا راول (10)، اور اروندهتی ریڈی (10) نے مختصر کردار ادا کیا۔ رچا گھوش نے 6 اور رینوکا سنگھ نے 2 رنز بنائے، جب کہ کرانتی گاؤڈ 8 رنز پر ناٹ آؤٹ رہیں۔ کیم گارتھ نے تین وکٹیں حاصل کیں، جب کہ میگن شٹ نے دو وکٹیں حاصل کیں۔ جارجیا ویرہیم، تاہلیہ میگرا، گریس ہیرس، اور اشلے گارڈنر نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔
مزید پڑھ »
دوا لیپا نے اپنے مینیجر ڈیوڈ لیوی سے تعلق ختم کر لیےمقبول گلوکارہ دوا لیپا نے اپنے طویل عرصے سے منیجر ڈیوڈ لیوی سے تعلق ختم کر لیے ہیں کیونکہ انہوں نے گلاسٹن بری فیسٹیول میں بلفاسٹ ریپ گروپ کینی کیپ کی پرفارمنس کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ اس اقدام کو فلسطین کے حامیوں نے ایک بہادرانہ قدم قرار دیا ہے جو فلسطین کے حقوق کے لیے 30 سالہ گلوکارہ کے کھل کر حمایت کرنے کے عزم کی دوبارہ تصدیق کرتا ہے۔
مزید پڑھ »
اودھمپور جھڑپ: ایک بھارتی فوجی ہلاک، تین زخمی، مقبوضہ کشمیر میں مزاحمت میں شدتپہلگام واقعے کے بعد سرکاری اعداد و شمار میں اب تک کم از کم 11 بھارتی فوجی ہلاک اور 30 سے زائد زخمی ہوچکے ہیں
مزید پڑھ »