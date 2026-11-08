خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خلاف آپریشنز کا سلسلہ تیز
گیورنر فیصل کریم کنڈی کا اعلان کہ صوبائی پالیسیاں اسلام آباد میں طے ہوں گی، ٹی ایف سی کو 10.3 ارب روپے مختص۔
خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے اتوار کو پشاور میں پریس کانفرنس کے دوران صاف لہجے میں اعلان کیا کہ صوبے کی پالیسیاں کسی بھی بیرونی مرکز جیلاں باد یا قندھار میں نہیں بلکہ اسلام آباد میں طے کی جائیں گی۔ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جاری آپریشنز کو مزید تیز کرنے اور انٹلیجنس بیسڈ آپریشنز کو امن بحال کرنے کے لیے بنیادی ضرورت قرار دیا۔ گورنر نے یہ بھی واضح کیا کہ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی مذاکرات یا سمجھوتے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
صوبائی پالیسی اور سرحدی انتظامیہ
فیصل کریم کنڈی نے زور دیا کہ خیبر پختونخوا کے معاملات کا فیصلہ پاکستان کے اندر ہی ہونا چاہیے اور بیرونی ممالک کے دور دراز شہروں سے ہدایات کا انتظار نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ حکومتوں نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کافی جدوجہد نہیں کی اور وہاں سے بھاگنے والے عسکریت پسندوں کو بعد ازاں صوبے میں دوبارہ بسایا گیا۔ انہوں نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اب پچھلوں کی طرف مڑنے کا کوئی موقع نہیں اور شک کا کوئی اختیار نہیں، کیونکہ یہ مقام ایسا ہے جہاں پیچھے ہٹنا ناممکن ہے۔Also readوفاقی وزیر خزانہ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی
امدادی فنڈز اور سیکیورٹی اپ گریڈ
صوبائی ہوم سیکرٹری امجد علی نے تفصیلات شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ پولیس اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈیپارٹمنٹ (سی ٹی ڈی) کے وسائل میں اضافہ کیا جائے گا۔ انہوں نے تصدیق کی کہ سی ٹی ڈی کو خصوصی طور پر 10.3 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ پولیس ڈیپارٹمنٹ کے لیے 70 ارب روپے کی رقم کا انتظام کیا گیا ہے۔ امجد علی نے وضاحت کی کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جدید ٹیکنالوجی، ہتھیاروں اور دیگر ضروری سازوسامان سے لیس کیا جا رہا ہے تاکہ انہیں جدید چیلنجز کا مؤثر جواب دینے کی صلاحیت حاصل ہو۔
معذرت نامے اور شہداء کے لواحقین
امجد علی نے یہ بھی نوٹ کیا کہ خیبر پختونخوا نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں کے لواحقین کو دیگر صوبوں کے مقابلے میں بہتر معاوضے ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ گزشتہ صوبائی حکومت نے 22 اضلاع کے لیے 6.4 ارب روپے مختص تو کیے تھے لیکن ان میں سے صرف 1 ارب روپے ہی جاری کر پائی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی فورسز کے خلاف پروپیگنڈا پھیلانے والے دراصل ملک کے دشمن ہیں اور ان کے خلاف سماجی میڈیا کی نگرانی کو مزید بہتر بنایا جا رہا ہے۔
مہاجرین کی واپسی اور فوجی شہادتیں
ہوم سیکرٹری امجد علی نے یہ بھی بتایا کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 1,000 سے زائد فوجی جوان شہید ہو چکے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ گزشتہ حکومت نے افغان مہاجرین کی واپسی کے عمل میں سرکاری سطح پر کوئی تعاون فراہم نہیں کیا، جس سے صورتحال مزید پیچیدہ ہوئی۔ صوبائی حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب انٹیلی جنس بیسڈ آپریشنز کے ذریعے دہشت گردی کے نیٹ ورکس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے انتہائی سخت اور منظم حکمت عملی پر عملدرآمد کیا جائے گا تاکہ صوبے میں پائیدار امن قائم ہو سکے۔
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