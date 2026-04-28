خیبر پختونخوا پولیس کی کارکردگی رپورٹ: دہشت گردی کے خلاف کامیابی، منشیات کیخلاف کارروائی اور سیف سٹی پراجیکٹ کا آغاز

خیبر پختونخوا پولیس نے 2026 کے پہلے تین مہینوں میں دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں، منشیات کیخلاف مہم اور پشاور سیف سٹی پروجیکٹ کے آغاز کے بارے میں تفصیلات جاری کی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق، متعدد دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا اور ہلاک کیا گیا، جبکہ بڑی مقدار میں منشیات برآمد کی گئیں۔
خیبر پختونخوا پولیس نے 2026 کے پہلے تین مہینوں کی کارکردگی رپورٹ جاری کی ہے، جس میں صوبے بھر میں دہشت گردوں اور مجرمانہ عناصر کے خلاف وسیع پیمانے پر آپریشنز کو اجاگر کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق، انسداد دہشت گردی محکمہ (سی ٹی ڈی) نے 'فتنہ الخوارج' کو نشانہ بناتے ہوئے 1087 انٹیلیجنس پر مبنی آپریشنز کیے گئے۔ ان آپریشنز کے دوران 283 مشتبہ دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا، جبکہ 108 دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو ہلاک کر دیا گیا۔ گرفتار ہونے والوں میں تین اہم کمانڈر اور ایک خاتون خودکش حملہ آور شامل ہیں۔ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ اس عرصے کے دوران پولیس پر 194 دہشت گردانہ حملے کیے گئے، جن میں سے 106 کو بروقت کارروائی سے ناکام بنا دیا گیا۔ تاہم، 59 پولیس افسران اور اہلکاروں نے فرض انجام دیتے ہوئے شہادت پائی اور 88 دیگر زخمی ہوئے۔ منشیات کے خاتمے کے لیے کی جانے والی کارروائی میں، پولیس نے 7771 مقدمات درج کیے اور 7751 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا۔ حکام نے بڑی مقدار میں منشیات برآمد کیں، جن میں 5695 کلوگرام حشیش، 275 کلوگرام افیون، 210 کلوگرام ہیروئن، 847 کلوگرام آئس (کرسٹل میتھ) اور 22000 لیٹر شراب شامل ہیں۔ اس کریک ڈاؤن میں سہولت کاروں کو بھی نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 5528 مخبروں کو گرفتار کیا گیا اور 66 کو پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیا گیا۔ نیشنل ایکشن پلان کے تحت، مجموعی طور پر 6684 سرچ اینڈ ریسکیو آپریشنز کیے گئے۔ اس کے علاوہ، ہدف پر مبنی اسٹرائیک آپریشنز کے دوران 21531 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا۔ رپورٹ میں نوٹ کیا گیا ہے کہ صوبے بھر میں 22028 سنیپ چیکنگ آپریشنز کے دوران 43221 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا۔ یہ آپریشنز صوبے میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پولیس کی لگن کا مظہر ہیں۔ دریں اثنا، پشاور سیف سٹی پروجیکٹ کا افتتاح 2.
23 ارب روپے کی لاگت سے کیا گیا۔ اس پروجیکٹ میں 711 جدید نگرانی کیمرے نصب کیے گئے ہیں جن کا مقصد صوبائی دارالحکومت میں سکیورٹی اور مانیٹرنگ کی صلاحیتوں کو بڑھانا ہے۔ یہ کیمرے شہر کے مختلف اہم مقامات پر نصب کیے گئے ہیں تاکہ جرائم کو روکنے اور شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس پروجیکٹ کے آغاز سے پشاور کی سکیورٹی صورتحال میں نمایاں بہتری آئے گی اور شہریوں کو محفوظ ماحول فراہم کرنے میں مدد ملے گی۔ سیف سٹی پروجیکٹ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے پولیس کو جرائم کے خلاف مؤثر طریقے سے کارروائی کرنے اور شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ یہ پروجیکٹ صوبائی حکومت کی امن و امان کی بحالی اور شہریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ اس کے علاوہ، پولیس نے صوبے میں مختلف علاقوں میں گشت اور چیک پوسٹوں کی تعداد میں اضافہ کیا ہے تاکہ جرائم کو کنٹرول کیا جا سکے
خیبر پختونخوا پولیس دہشت گردی منشیات سیف سٹی پراجیکٹ کارکردگی رپورٹ
United States Latest News, United States Headlines
