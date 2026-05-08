خیبر گرلز میڈیکل کالج کی طالبات نے ریکارڈ تعداد میں گولڈ میڈلز حاصل کیے

خیبر گرلز میڈیکل کالج پشاور کی طالبات نے ایک بار پھر اپنی علمی برتری کا ثبوت دیا ہے۔ قندیل مرتضیٰ ، مقدس اور سبین نے ریکارڈ تعداد میں گولڈ میڈلز حاصل کرکے اپنے ناموں کو تاریخ کے صفحات میں لکھا ہے۔ قندیل مرتضیٰ ، جو ٹیلر ماسٹر کی بیٹی ہیں، نے غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 17 گولڈ میڈلز حاصل کیے، جو کہ کالج کی تاریخ میں ایک ریکارڈ ہے۔ جب طالبہ کا نام پکارا گیا تو ہال تالیوں سے گونچ اٹھا، جبکہ وزیراعلیٰ خیبر پختون خوا نے شخصی طور پر میڈلز پہنا کر اسے حوصلہ افزائی کی۔ قندیل کا تعلق ہری پور سے ہے اور ان کے والد ٹیلر ماسٹر ہیں۔ انہوں نے ایکسپریس سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ انکی دوسری بیٹی بھی خیبر میڈیکل کالج میں ہے جبکہ انکی ایک بیٹی ایف آئی اے میں گریڈ 17 میں آفیسر ہیں، ایک بیٹی نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے جو اسلام اباد میں نوکری کر رہی ہیں، اور ایک بیٹے نے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی ہے۔ یہ مثال دیتا ہے کہ ایک خاندان کی تمام افراد کی علمی ترقی کیسے ممکن ہے۔ مقدس نے 10 گولڈ میڈلز حاصل کیے جبکہ سبین نے 7 گولڈ میڈلز حاصل کیے۔ یہ طالبات کی کامیابی نہ صرف اپنی انتھک محنت، لگن اور علمی صلاحیتوں کا ثبوت ہے بلکہ دیگر طالبات کے لیے بھی ایک بڑی مثال اور حوصلہ افزائی ہے۔ یہ کامیابییں واضح کرتی ہیں کہ پاکستان میں خواتین کی تعلیم اور ترقی کے لیے بہت سے مواقع موجود ہیں، اور یہ کہ ہمارے ملک میں خواتین اپنی علمی ترقی کے لیے کسی بھی مانعہ سے روک پٹک نہیں کر سکتیں۔ کالج کی انتظامیہ نے کہا کہ یہ طالبات کی کامیابیوں کو تشویق کرنے کے لیے ایک خاص سرمہی ہے، جو دیگر طالبات کو بھی اپنی علمی ترقی کے لیے حوصلہ افزائی کرے گی.
