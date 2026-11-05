خیبرپختونخوا میں 20 ہزار گریجویٹس کے لیے انٹرن شپ پروگرام کا اعلان
خیبرپختونخوا حکومت نے 20 ہزار گریجویٹس کے لیے دو ارب روپے کی لاگت والا انٹرن شپ پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس میں ماہانہ 30 ہزار روپے وظیفہ دیا جائے گا۔
خیبرپختونخوا کی حکومت نے صوبے میں بے روزگاری کے خاتمے اور نئے گریجویٹس کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے مقصد سے ایک نئے انٹرن شپ پروگرام کا آغاز کرنے کا اہم فیصلہ کیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت صوبے کے 20 ہزار گریجویٹس کو مختلف سرکاری اور نجی اداروں میں عملی تربیت اور انٹرن شپ کی سہولت میسر ہوگی۔ حکومت نے اس منصوبے کی تکمیل اور نفاذ کے لیے کل ملا کر دو ارب روپے کے بجٹ کی تجویز پیش کی ہے تاکہ اسے مکمل طور پر نافذ کیا جا سکے۔
پروگرام کی تفصیلات اور مالیاتی ترتیبات
اس بڑے پیمانے پر اسکیم کے خدوخال اور تیاریوں پر گورنر خیبرپختونخوا کے مشیر تعلیم و سماجی بہبود ڈاکٹر عامر عبداللہ کو مکمل بریفنگ دی گئی جس میں تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ یہ انٹرن شپ پروگرام کل تین ماہ کے عرصے پر مشتمل ہوگا جو نئے گریجویٹس کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ اس پروگرام کے لیے مخصوص کوٹوں کی بنیاد پر جگہیں مختص کی گئی ہیں جن میں مردوں کے لیے پچاس فیصد اور خواتین کے لیے بھی پچاس فیصد سیٹیں مخصوص ہیں۔Also readفیمیلیئل نیچرل شارٹ سلیپ جینیاتی تحقیقات اور کم نیند کا سائنسی حقیقت
اہلیت کے معیار اور انتخابی عمل
اس پروگرام میں حصہ لینے کے لیے ضروری ہے کہ امیدوار کے پاس تین سالہ گریجویشن پروگرام (CGPA) کے ساتھ گریجویشن کی ڈگری موجود ہو تاکہ وہ اہل ٹھہر سکیں۔ صرف اسی شخص کو اس پروگرام میں شامل کیا جائے گا جس کا تعلق خیبرپختونخوا سے ہو اور وہ صوبے کا مستقل ڈومیسائلر ہو۔ انتخاب کے عمل میں اضلاع کی آبادی کے تناسب کو دیکھا جائے گا تاکہ ہر ضلع سے نمائندگی یقینی بنائی جا سکے اور تمام علاقے شامل ہو سکیں۔
وظیفے کی رقم اور تربیتی شعبے
ڈاکٹر عامر عبداللہ نے واضح کیا کہ نجی شعبے کے اداروں کو انٹرن شپ فراہم کرنے میں اولین ترجیح دی جائے گی کیونکہ یہ نئے گریجویٹس کے لیے مارکیٹ تک رسائی میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ ہر منتخب گریجویٹ کو انٹرن شپ کے دوران ماہانہ تیس ہزار روپے کا وظیفہ دیا جائے گا جو ان کی مالی مدد کرے گا۔ انٹرن شپ کی سہولیات فارماسیوٹیکل، آئی ٹی، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، سیاحت، زراعت اور معدنیات جیسے مختلف اہم شعبوں میں فراہم کی جائیں گی۔
آن لائن نظام اور انتظامی ڈھانچہ
اس پروگرام کے نفاذ کے لیے ایک مرکزی آن لائن پورٹل تیار کیا جائے گا جسے ایک ہفتے کے اندر فعال کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ گریجویٹس کے وظائف کی ادائیگی کے لیے پائپ لیس اور آن لائن نظام متعارف کرایا جائے گا تاکہ ادائیگیاں بروقت اور زیادہ سے زیادہ ایک ہی دن میں مکمل ہو سکیں۔ محکمہ اعلیٰ تعلیم میں ایک مربوط انتظامی ڈھانچہ تشکیل دیا جائے گا جو پروگرام کے مؤثر نفاذ اور گائیڈ لائنز کی نگرانی کرے گا۔
معیاری تربیت اور مستقبل کے اقدامات
گائیڈ لائنز کے تحت گریجویٹس کو ترجیحی صنعتوں، سافٹ ویئر ہاؤسز اور کاروباری اداروں میں عملی تربیت دی جائے گی تاکہ وہ مارکیٹ کی ضروریات کے مطابق معیاری اور مسابقتی ہنر حاصل کر سکیں۔ مرکزی آن لائن پورٹل کے ذریعے انتخاب، تربیت اور انٹرن شپ پلیسمنٹ کے لیے جامع ضوابط مرتب کیے جائیں گے۔ یہ اقدامات نوجوانوں کو باصلاحیت بنانے اور صوبے کی معیشت میں ان کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے اٹھائے جا رہے ہیں۔
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