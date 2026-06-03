آئی جی ذوالفقار حمید نے شہداکے ورثا میں رہائشی پلاٹوں کے الاٹمنٹ لیٹرز تقسیم کیے، خیبرپختونخوا پولیس پاکستان کی سب سے زیادہ آزمودہ، بہادر اور قربانیاں دینے والی فورس ہے، جو گزشتہ ڈھائی دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن کردار ادا کر رہی ہے۔
خیبرپختونخوا کی تاریخ میں پہلی بار پلاٹ فراہم کر دیے گئے، شہداکے ورثا میں رہائشی پلاٹ وں کے الاٹمنٹ لیٹرز تقسیم کیے گئے، آئی جی ذوالفقار حمید نے کہا کہ شہداکے خاندانوں کی فلاح و بہبود و دیکھ بھال صرف ایک سرکاری ذمہ داری نہیں بلکہ ایک قومی، اخلاقی اور دینی فریضہ ہے، قوم کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے بہادر سپوتوں کا قرض کبھی ادا نہیں کیا جا سکتا، تاہم ان کے اہل خانہ کی عزت، وقار، فلاح اور مستقبل کا تحفظ ہر موقع پر ہماری اولین ترجیح رہے گا۔ خیبرپختونخوا پولیس پاکستان کی سب سے زیادہ آزمودہ، بہادر اور قربانیاں دینے والی فورس ہے، جو گزشتہ ڈھائی دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن کردار انتہائی جرات و دلیری سے ادا کر رہی ہے، اس جنگ میں خیبرپختونخوا پولیس نے اپنے خون سے تاریخ رقم کی ہے اور آج بھی ہمارے جوان انتہائی نامساعد حالات میں غیر معمولی جرات، پیشہ ورانہ مہارت اور بے مثال استقامت کے ساتھ ریاست کی پہلی دفاعی لکیر بنے ہوئے ہیں.
خیبرپختونخوا کی تاریخ میں پہلی بار پلاٹ فراہم کر دیے گئے، شہداکے ورثا میں رہائشی پلاٹوں کے الاٹمنٹ لیٹرز تقسیم کیے گئے، آئی جی ذوالفقار حمید نے کہا کہ شہداکے خاندانوں کی فلاح و بہبود و دیکھ بھال صرف ایک سرکاری ذمہ داری نہیں بلکہ ایک قومی، اخلاقی اور دینی فریضہ ہے، قوم کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے بہادر سپوتوں کا قرض کبھی ادا نہیں کیا جا سکتا، تاہم ان کے اہل خانہ کی عزت، وقار، فلاح اور مستقبل کا تحفظ ہر موقع پر ہماری اولین ترجیح رہے گا۔ خیبرپختونخوا پولیس پاکستان کی سب سے زیادہ آزمودہ، بہادر اور قربانیاں دینے والی فورس ہے، جو گزشتہ ڈھائی دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن کردار انتہائی جرات و دلیری سے ادا کر رہی ہے، اس جنگ میں خیبرپختونخوا پولیس نے اپنے خون سے تاریخ رقم کی ہے اور آج بھی ہمارے جوان انتہائی نامساعد حالات میں غیر معمولی جرات، پیشہ ورانہ مہارت اور بے مثال استقامت کے ساتھ ریاست کی پہلی دفاعی لکیر بنے ہوئے ہیں
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