خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائیاں، 13 دہشت گرد ہلاک

سکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا کے محmand ضلع اور شمالی وزیرستان میں دو الگ الگ کارروائیوں میں 13 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق، سکیورٹی فورسز ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے پرعزم ہیں اور دشمن عناصر کے خلاف آپریشنز بلا تعطل جاری رہیں گے۔
خیبر پختونخوا میں دو الگ الگ کارروائیوں میں سکیورٹی فورسز نے 13 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز (آئی ایس پی آر) کے مطابق، سکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بروقت اور مؤثر کارروائیاں کیں، جس کے نتیجے میں مجموعی طور پر 13 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ آئی ایس پی آر نے بتایا کہ محmand ضلع میں ایک آپریشن کے دوران 8 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا، جبکہ شمالی وزیرستان میں ایک اور گھسपैث کی کوشش کو ناکام بنایا گیا، جہاں فائرنگ کے تبادلے میں مزید 5 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ سکیورٹی فورسز نے نہ صرف گھسपैث کو کامیابی سے پسپا کیا بلکہ علاقے میں کسی بھی ممکنہ خطرے کو ختم کرنے کے لیے کلیئرنس اور صفائی کے آپریشنز کو بھی تیز کر دیا ہے، آئی ایس پی آر نے مزید کہا۔ پاکستان کی سکیورٹی فورسز ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے پرعزم اور ثابت قدم رہیں گی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق، دشمن عناصر کے خلاف آپریشنز بلا تعطل جاری رہیں گے، اور ہر خطرے کا مضبوطی سے جواب دیا جائے گا۔ یہ کارروائیاں ملک میں امن و امان کی بحالی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے حکومت کی جاری کوششوں کا حصہ ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سکیورٹی فورسز کی یہ کامیابی ایک اہم پیش رفت ہے، جو ملک کے شہریوں کے لیے سلامتی اور حفاظت کا احساس پیدا کرتی ہے۔ دہشت گردی ایک سنگین مسئلہ ہے جو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ دہشت گردی کے واقعات سے معصوم لوگوں کی جانیں جاتی ہیں اور ملک کی معیشت پر منفی اثر پڑتا ہے۔ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے سکیورٹی فورسز اور عوام کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ محmand ضلع میں دہشت گردوں کے خلاف کی جانے والی کارروائی ایک خاص اہمیت کی حامل ہے۔ یہ علاقہ ماضی میں دہشت گردی کی سرگرمیوں کا مرکز رہا ہے، اور سکیورٹی فورسز نے یہاں امن و امان کی بحالی کے لیے کافی کوششیں کی ہیں۔ حالیہ کارروائی سے دہشت گردوں کو یہاں جڑ پکڑنے سے روکنے میں مدد ملے گی۔ شمالی وزیرستان میں گھسपैث کی کوشش کو ناکام بنانا بھی ایک اہم کامیابی ہے۔ یہ علاقہ افغانستان کے ساتھ سرحد پر واقع ہے، اور دہشت گرد یہاں سے پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ سکیورٹی فورسز نے گھسपैث کی کوشش کو ناکام بنا کر ملک کو ایک بڑے خطرے سے بچا لیا ہے۔ یہ آپریشنز نہ صرف دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کے لیے کیے گئے ہیں، بلکہ علاقے میں امن و امان قائم کرنے اور لوگوں کو دہشت گردی کے خوف سے آزاد کرنے کے لیے بھی کیے گئے ہیں۔ سکیورٹی فورسز کی جانب سے یہ مسلسل کوششیں قابل تحسین ہیں۔ یہ واضح ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ دہشت گرد ابھی بھی ملک میں دہشت گردی کی کارروائیاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سکیورٹی فورسز کو دہشت گردوں کے خلاف اپنی کارروائیاں جاری رکھنی ہوں گی۔ عوام کو بھی سکیورٹی فورسز کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی کے لیے سکیورٹی فورسز اور عوام کے درمیان تعاون ضروری ہے۔ حکومت کو بھی دہشت گردی کے متاثرین کی مدد کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ دہشت گردی کے متاثرین کو مالی مدد فراہم کی जानी چاہیے اور انہیں زندگی دوبارہ شروع کرنے میں مدد کی जानी چاہیے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی کے لیے ہمیں سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کوئی بھی غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ ہمیں دہشت گردی کے خطرے سے ہمیشہ چوکس رہنا چاہیے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق، سکیورٹی فورسز کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف یہ کارروائیاں ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے ضروری ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سکیورٹی فورسز کی قربانیوں کو کبھی نہیں بھلایا جانا چاہیے۔ سکیورٹی فورسز کے جوان اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر ملک کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ہمیں ان جوانوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی کے لیے ہمیں اپنے جوانوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی کے لیے ہمیں اپنے ملک کو مضبوط بنانا ہوگا۔ ہمیں اپنے معاشی اور سماجی مسائل کو حل کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنے تعلیمی نظام کو بہتر بنانا ہوگا۔ ہمیں اپنے نوجوانوں کو تعلیم اور روزگار کے مواقع فراہم کرنے होंगे۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی کے لیے ہمیں اپنے ملک کو متحد کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنے اختلافات کو ختم کرنا ہوگا۔ ہمیں ایک قوم کے طور پر متحد ہو کر دہشت گردی کے خلاف لڑنا ہوگا
