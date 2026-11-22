خیبرپختونخوا میں مستک میں کمیونٹی ہیلتھ سینٹر کا افتتاح
خیبرپختونخوا کی صوبائی حکومت نے ضلع خیبر کے علاقہ مستک میں نیا کمیونٹی ہیلتھ سینٹر فعال کیا ہے، جس سے 20 ہزار لوگوں کو فوری طبی سہولیات مل سکیں گی۔
خیبرپختونخوا کی صوبائی حکومت نے صحت کے شعبے میں ایک اہم پیشرفت کرتے ہوئے ضلع خیبر کے علاقہ مستک میں ایک نئے کمیونٹی ہیلتھ سینٹر کو فعال کر دیا ہے۔ یہ اقدام گورنر راج کے نفاذ کے بعد عوام کو بہتر طبی سہولیات فراہم کرنے کی سمت میں اٹھایا گیا ایک اہم قدم ہے۔ حکومتی ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ اس نئے مرکز کی سہولیات کا فائدہ مستک اور پائندہ چینہ کے تقریباً 20 ہزار افراد کو حاصل ہو گا۔
مرکزی سہولیات اور علاقائی اثرات
اس نئے قائم کردہ کمیونٹی ہیلتھ سینٹر میں مریضوں اور طبی عملے کی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے تمام بنیادی سہولیات میسر رکھی گئی ہیں۔ خیبرپختونخوا کی نئی صوبائی حکومت کے لیے بدلتا، نکھرتا، اور مضبوط خیبرپختونخوا کا تصور محض ایک نعرہ نہیں بلکہ عملی منصوبہ بندی ہے جس کے تحت قبائلی اضلاع میں صحت کی سہولیات کا نیا آغاز کیا گیا ہے۔Also readسن رائزرز ایسٹرن کیپ نے ساؤتھ افریقی لیگ کا پہلا ایڈیشن جیت لیا
اس مرکز کی فعالیت سے مقامی آبادی کو معمولی علاج کے لیے دور دراز شہروں کا رخ کرنے کی مجبوری سے نجات ملے گی۔ یہ نفاذ صوبے کے مختلف شعبوں کی بہتری کے لیے نئی صوبائی حکومت کے جاری اقدامات کا ایک اہم حصہ ہے جو عوام کے روزمرہ زندگی پر براہ راست مثبت اثرات ڈالے گا۔
حکومتی حکمت عملی اور مقامی ضروریات
خیبرپختونخوا حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ کمیونٹی ہیلتھ سینٹر کے فعال ہونے کا مقصد صحت کی بنیادی سہولیات کو عوام کی دہلیز پر پہنچانا ہے۔ اس اقدام سے ضلع خیبر کے ان حصوں میں جہاں پہلے طبی مراکز کی کمی محسوس کی جاتی تھی، اب حالات میں نمایاں بہتری دیکھی جا سکتی ہے۔
حکومت نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ یہ سینٹر نہ صرف علاج کے لیے بلکہ طبی مشورے اور احتیاطی تدابیر کے لیے بھی کھلا رہے گا۔ یہ منصوبہ بندی اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ صوبائی انتظامیہ صحت کے شعبے میں معیاری سہولیات فراہم کرنے میں کوئی کسر اہم نہیں چھوڑے گی۔
عوامی فائدہ اور مستقبل کے اقدامات
اس نئے ہیلتھ سینٹر کا فائدہ مستک اور پائندہ چینہ کے تقریباً 20 ہزار افراد کو فوری میسر آئے گا، جو کہ ایک قابل ذکر آبادی ہے۔ یہ اقدام عوام کو بہتر طبی سہولیات کی فراہمی کی جانب اہم پیشرفت ہے جو صوبائی حکومت کی ترجیحات میں نمایاں ہے۔
آئندہ منصوبوں میں اس ماڈل کی توسیع اور دیگر متاثرہ علاقوں میں بھی اسی قسم کے مراکز قائم کرنے پر توجہ دی جائے گی۔ خیبرپختونخوا حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ صحت کے شعبے میں اقدامات کو تسلسل سے جاری رکھیں گے تاکہ عوام کو بہتر طبی سہولیات کی فراہمی کی جانب اہم پیشرفت حاصل کی جا سکے۔
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