خیبرپختونخوا ہیلتھ کیئر کمیشن کی بڑی کارروائی 105 مراکز سیل اور 70 کو نوٹس
خیبرپختونخوا ہیلتھ کیئر کمیشن نے پشاور سمیت مختلف شہروں میں 394 انسپکشنز کے بعد 105 طبی مراکز سیل اور 70 کو حکم جواز جاری کر دیے۔
خیبرپختونخوا ہیلتھ کیئر کمیشن نے صوبے کے مختلف شہروں میں طبی اداروں کی نگرانی کے دوران ایک بڑی کارروائی کی ہے۔ اس حکمت عملی کے تحت صرف چار روز کے عرصے میں 105 طبی مراکز کو سیل کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 70 طبی مراکز کو حکم جواز جاری کیا گیا ہے۔ یہ اقدام صوبائی حکومت کی جانب سے صحت کے شعبے میں معیار کو یقینی بنانے اور غیر معیاری خدمات کو روکنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔
چار روز میں 394 انسپکشنز مکمل
خیبرپختونخوا ہیلتھ کیئر کمیشن کے ترجمان عزم رحمان نے تفصیلات جاری کرتے ہوئے بتایا کہ پشاور، سوات، صوابی، ملاکنڈ، مانسہرہ، کوہاٹ، کرک، ہری پور، چارسدہ، بونیر، ایبٹ آباد، بنوں، دیر اپر اور لوئر میں کل 394 انسپکشنز کی گئیں۔ ان چھوٹے اور بڑے شہروں میں ٹیموں نے طبی مراکز کا دورہ کر کے ان کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔Also readASEAN Secretary-General Kao Kim visits Pakistan for high-level diplomatic talks
ان تمام علاقوں میں ہونے والی چھان بین میں مختلف قسم کی خلاف ورزیاں سامنے آئی ہیں۔ کمیشن کی جانب سے کی گئی ان کارروائیوں کا مقصد وہ تمام مراکز تلاش کرنا تھا جو ضوابط کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ یہ اقدام عوام کو معیاری طبی سہولیات فراہم کرنے اور صحت کے شعبے میں بدعنوانی کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے۔
قانونی فریم ورک اور کارروائیوں کی نوعیت
تمام اس اقدامات کو خیبرپختونخوا ہیلتھ کیئر کمیشن کے ایکٹ 2015 اور اینٹی کوئرکری ریگولیشنز 2022 کے تحت انجام دیا گیا ہے۔ ان قوانین کے تحت طبی اداروں کو سخت ضوابط پر عملدرآمد کرنا لازمی ہے۔ جن مراکز میں ان قوانین کی خلاف ورزی پائی گئی ان کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی۔
سیل کیے گئے مراکز اور حکم جواز جاری کرنے والے اداروں میں وہ مقامات شامل ہیں جہاں معیارِ صحت کی سنگین خلاف ورزیاں کی گئی تھیں۔ ترجمان عزم رحمان نے واضح کیا کہ یہ کارروائیاں عوامی مفاد میں کی جا رہی ہیں تاکہ لوگوں کو غیر معیاری اور خطرناک طبی خدمات سے بچایا جا سکے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مستقبل میں بھی اس نوعیت کی نگرانی جاری رہے گی۔
عوامی صحت پر اثرات اور مستقبل کے اقدامات
اس بڑی کارروائی کا سب سے بڑا اثر صوبے بھر میں فعال طبی مراکز پر پڑے گا۔ اب تمام ہسپتالوں اور کلینکوں کو یقینی بنانا ہوگا کہ وہ متعلقہ ضوابط پر سختی سے عمل پیرا ہیں۔ اگر کوئی مرکز دوبارہ غیر معیاری خدمات فراہم کرتا ہے تو اس کے خلاف مزید سخت قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔
عوام کو اب زیادہ محتاط رہنے اور معیاری طبی سہولیات کا انتخاب کرنے کی ضرورت ہے۔ خیبرپختونخوا ہیلتھ کیئر کمیشن کی طرف سے جاری کردہ فہرست سے عوام کو متعلقہ مراکز کی کارکردگی کا پتہ چل سکتا ہے۔ یہ اقدام صحت کے شعبے میں اعتماد بحال کرنے اور پائیدار ترقی کے لیے اہم ثابت ہو گا۔
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