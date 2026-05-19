خیبر پختونخوا میں بیرون ملک سے آنے والے میتوں کی منتقلی کے لیے ریسکیو 1122 کی مفت ایمبولینس سروس کا آغاز

صوبائی حکومت خیبر پختونخوا نے باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک نئی سہولت کا آغاز کیا ہے جس کے تحت بیرون ملک سے آنے والی میتوں کو صوبے کے کسی بھی ضلع تک مفت منتقل کیا جائے گا تاکہ سوگوار خاندانوں کی مالی مدد کی جا سکے۔
صوبائی حکومت خیبر پختونخوا نے انسانیت کی خدمت اور عوامی بہبود کے ایک بڑے منصوبے کے تحت ریسکیو 1122 کے ذریعے ایک نہایت اہم اور حساس سروس کا آغاز کیا ہے۔ اس نئی سہولت کے تحت باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پشاور پر پہنچنے والے ان لواکینیوں کی منتقلی کے لیے مفت ایمبولینس سروس فراہم کی جائے گی جو بیرون ملک سے واپس لائی جا رہی ہوں۔ اس اقدام کا باقاعدہ افتتاح صوبائی وزیر برائے ریلیف عاقب اللہ خان نے کیا، جنہوں نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ اس اقدام کا بنیادی مقصد ان سوگوار خاندانوں کی مدد کرنا ہے جو اپنے پیاروں کو کھونے کے غم میں مبتلا ہوتے ہیں اور ایسی مشکل گھڑی میں انہیں شدید مالی اور ذہنی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وزیر ریلیف نے واضح کیا کہ حکومت کا مقصد یہ ہے کہ خاندانوں کو میت کی منتقلی کے لیے مہنگی نجی ایمبولینسوں پر انحصار نہ کرنا پڑے اور ریاست ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کا بوجھ بانٹ سکے۔ اس سروس کی آپریشنل تفصیلات کے مطابق، حکومت نے چھ مخصوص ایمبولینسیں اس کام کے لیے وقف کی ہیں جو چوبیس گھنٹے دستیاب رہیں گی۔ یہ ایمبولینسیں باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر موجود رہیں گی تاکہ جیسے ہی کسی بیرون ملک مقیم پاکستانی کی میت ایئرپورٹ پہنچے، اسے فوری طور پر اور انتہائی احترام کے ساتھ صوبے کے کسی بھی ضلع یا منزل تک پہنچایا جا سکے۔ اس نظام کو مزید فعال بنانے کے لیے ایئرپورٹ کے اندر ہی ریسکیو 1122 کا ایک خصوصی ہیلپ ڈیسک اور کاؤنٹر قائم کیا گیا ہے، جہاں متاثرہ خاندانوں کی رہنمائی کی جائے گی اور ان کی درخواستوں پر فوری عمل درآمد کیا جائے گا۔ شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ریسکیو 1122 کی ہیلپ لائن، ایئرپورٹ پر موجود ہیلپ ڈیسک یا صوبائی مانیٹرنگ سیل سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس انتظام کے ذریعے یہ یقینی بنایا جائے گا کہ میت کی منتقلی کے عمل میں کسی قسم کی تاخیر نہ ہو اور لواکینیوں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ صوبائی وزیر عاقب اللہ خان نے اپنے خطاب میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ملک کا ایک قیمتی اثاثہ قرار دیا اور کہا کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ نہ صرف ان کی زندگی میں بلکہ ان کی وفات کے بعد بھی ان کے خاندانوں کے ساتھ تعاون کرے۔ انہوں نے کہا کہ انسانیت کی خدمت ہی اصل عبادت ہے اور میتوں کی باوقار منتقلی کو یقینی بنانا ایک اخلاقی ذمہ داری ہے۔ یہ اقدام دراصل بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کے اعتماد کو مضبوط کرنے اور انہیں یہ احساس دلانے کے لیے اٹھایا گیا ہے کہ ان کی ریاست ان کے ساتھ ہے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتی ہے۔ وزیر نے مزید کہا کہ یہ سروس محض ایک انتظامی اقدام نہیں بلکہ ایک سماجی ضرورت ہے جس سے غریب اور متوسط طبقے کے لوگوں کو بڑی مالی راحت ملے گی۔ اس منصوبے کے ذریعے حکومت نے یہ ثابت کیا ہے کہ عوامی بہبود کے لیے کیے جانے والے چھوٹے چھوٹے اقدامات بھی لوگوں کی زندگیوں میں بڑا مثبت اثر پیدا کر سکتے ہیں اور ریاست کے ساتھ شہریوں کے تعلقات کو مزید مضبوط بنا سکتے ہیں.
