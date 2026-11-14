خیبر پختونخوا میں اینٹی ڈرون ٹیکنالوجی کی تعیناتی کے لیے 10 ارب روپے مختص
خیبر پختونخوا حکومت نے 12 مخصوص اضلاع میں اینٹی ڈرون ٹیکنالوجی لگانے کا فیصلہ کیا ہے جس کے لیے 10 ارب روپے سے زائد فنڈز مختص کیے گئے ہیں تاکہ ممکنہ حملوں سے تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔
خیبر پختونخوا حکومت نے دہشت گردی اور ممکنہ ڈرون حملوں سے نمٹنے کے لیے ایک اہم اقدام اٹھاتے ہوئے 12 مخصوص اضلاع میں جدید اینٹی ڈرون ٹیکنالوجی متعارف کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت سیکیورٹی ٹیمز کو جدید ترین سازو سامان فراہم کیا جائے گا تاکہ کسی بھی غیر قانونی ڈرون کی آمد پر فوری اور مؤثر کارروائی کی جا سکے۔
ڈرون ٹیکنالوجی کا مکمل نظام اور فعال ہونے کا طریقہ کار
اس نئے نظام کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ یہ خودکار طور پر فعال ہو جاتی ہے۔ جب بھی کوئی ڈرون ان 12 مخصوص اضلاع کی سرحدوں میں داخل ہوتا ہے، یہ ٹیکنالوجی خود بخود سسٹم کو الرٹ کر دیتی ہے۔ نظام ڈرون کو شناخت کر کے اسے گرائنے یا نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس سے شہریوں اور اہم عمارات کے تحفظ کو یقینی بنایا جاتا ہے۔Also readUS Flights Grounded: Outdated System Malfunction Halts Travel
معلومات کے مطابق، یہ ٹیکنالوجی ایک مضبوط حفاظتی ڈھال کی حیثیت سے کام کرے گی۔ یہ نہ صرف ڈرون کو پہچانتی ہے بلکہ اسے روکنے کے لیے جدید طریقہ کار اپناتی ہے۔ اس سے علاقے میں موجود سیکیورٹی حکام کو خطرے سے نمٹنے کا وقت ملتا ہے اور حملہ آوروں کی ناکامی کی گنجائش بڑھ جاتی ہے۔
فنڈز کی تقسیم اور محکمے کی ذمہ داریاں
صوبائی حکومت نے اس منصوبے کے لیے کل 70 ارب روپے مختص کیے ہیں جن میں سے بیشتر رقم پولیس کے اخراجات پر لاگو ہوگی۔ اس کے علاوہ، کنٹر ٹیررزم ڈیپارٹمنٹ (سی ٹی ڈی) کو 12 اضلاع میں جدید ٹیکنالوجی سے لیس کرنے کے لیے دس ارب روپے سے زائد کا فنڈ فراہم کیا جائے گا۔ یہ رقم سی ٹی ڈی کو جدید ترین ڈیٹیکشن اور اسٹرائیک سسٹمز خریدنے میں مدد دے گی۔
منگلوار کو پشاور میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے، ایڈوائزر برائے انفارمیشن ڈیپارٹمنٹ محمود جن بابڑ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ٹیکنالوجی خاص طور پر ان اضلاع کے لیے تیار کی گئی ہے جہاں سیکیورٹی کے خطرات زیادہ ہیں۔ محمود جن بابڑ نے وضاحت کی کہ یہ نظام خودکار ہے اور اسے مینوئل کنٹرول کی ضرورت نہیں پڑتی جب تک کہ سسٹم کو ریفش یا اپڈیٹ کی ضرورت نہ ہو۔
سیکیورٹی ماہرین کی تجاویز اور مستقبل کے اقدامات
سیکیورٹی تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کی موجودگی سے دہشت گرد تنظیموں کی طرف سے ڈرون حملوں کے خطرے میں کمی آئے گی۔ محمود جن بابڑ نے کہا کہ یہ منصوبہ نہ صرف ڈرون گرائنے کا کام کرے گا بلکہ ان کی شناخت اور نقشہ سازی میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ اس سے حکومت کو قبل از وقت خبر مل جائے گی اگر کوئی حملہ پیش آرہا ہو۔
اس منصوبے کا اطلاق 12 مخصوص اضلاع پر ہوگا جن کی فہرست حکومت نے متعین کی ہے۔ یہ اقدامات اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت عوامی تحفظ اور قومی سلامتی کو اپنی ترجیحات کی پہلی قطار میں رکھتی ہے۔ مستقبل میں اس کامیابی کی بنیاد پر دیگر اضلاع میں بھی اسی قسم کے سسٹمز نصب کیے جا سکتے ہیں۔
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