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خیبرپختونخواہ کے ڈاکٹروں نے حکومت سے تنخواہوں میں سو فیصد اضافہ کا مطالبہ کیا

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خیبرپختونخواہ کے ڈاکٹروں نے حکومت سے تنخواہوں میں سو فیصد اضافہ کا مطالبہ کیا
خیبرپختونخواہڈاکٹروںتنخواہوں میں سو فیصد اضافہ
📆04/06/2026 2:58 pm
📰ExpressNewsPK
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خیبرپختونخواہ کے ڈاکٹروں نے حکومت سے تنخواہوں میں سو فیصد اضافہ کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے دو ہفتوں کی ڈیڈ لائن دی ہے کہ اگر حکومت نے مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا تو پہلے مرحلے میں ڈویژنل ہیڈکوارٹرز اسپتالوں میں اور دوسرے ہفتے میں تمام اسپتالوں میں سروسز کی فراہمی بند کردی جائے گی۔

خیبرپختونخواہ کے ڈاکٹروں نے حکومت سے تنخواہوں میں سو فیصد اضافہ کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے دو ہفتوں کی ڈیڈ لائن دی ہے کہ اگر حکومت نے مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا تو پہلے مرحلے میں ڈویژنل ہیڈکوارٹرز اسپتالوں میں اور دوسرے ہفتے میں تمام اسپتالوں میں سروسز کی فراہمی بند کردی جائے گی۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ ڈاکٹروں کی تنخواہیں مہنگائی کے تناسب سے بڑھائیں کیونکہ ڈاکٹرز کی تنخواہیں 2016 کی پوزیشن پر ہیں اور مہنگائی اسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا حکومت خیبر پختونخوا اور وزیر اعلی سہیل افریدی اور وزیر صحت سے مطالبہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے بجٹ سے قبل ہی ڈاکٹر کی تنخواہیں مہنگائی کے تناسب سے بڑھائی جائیں کیونکہ ایک عام افیسر سے بھی اج ڈاکٹرز کی تنخواہیں انتہائی کم ہیں جو بتاتے ہوئے بھی شرم اتی ہے کہ ایک ڈاکٹر 50 سے 60 ہزار روپے پر جاب کر رہا ہے اور پرائیویٹ اسپتالوں میں تو 40 سے 45 ہزار روپے تنخواہ دی جا رہی ہے.

خیبرپختونخواہ کے ڈاکٹروں نے حکومت سے تنخواہوں میں سو فیصد اضافہ کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے دو ہفتوں کی ڈیڈ لائن دی ہے کہ اگر حکومت نے مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا تو پہلے مرحلے میں ڈویژنل ہیڈکوارٹرز اسپتالوں میں اور دوسرے ہفتے میں تمام اسپتالوں میں سروسز کی فراہمی بند کردی جائے گی۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ ڈاکٹروں کی تنخواہیں مہنگائی کے تناسب سے بڑھائیں کیونکہ ڈاکٹرز کی تنخواہیں 2016 کی پوزیشن پر ہیں اور مہنگائی اسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا حکومت خیبر پختونخوا اور وزیر اعلی سہیل افریدی اور وزیر صحت سے مطالبہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے بجٹ سے قبل ہی ڈاکٹر کی تنخواہیں مہنگائی کے تناسب سے بڑھائی جائیں کیونکہ ایک عام افیسر سے بھی اج ڈاکٹرز کی تنخواہیں انتہائی کم ہیں جو بتاتے ہوئے بھی شرم اتی ہے کہ ایک ڈاکٹر 50 سے 60 ہزار روپے پر جاب کر رہا ہے اور پرائیویٹ اسپتالوں میں تو 40 سے 45 ہزار روپے تنخواہ دی جا رہی ہے

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خیبرپختونخواہ ڈاکٹروں تنخواہوں میں سو فیصد اضافہ مہنگائی کے تناسب سے

 

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