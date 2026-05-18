خیبر پختونخوا میں سیاسی اختلافات ختم، گورنر اور وزیراعلیٰ کا گندم اور سی این جی کی بحالی کے لیے مشترکہ جدوجہد کا اعلان

گورنر اور وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا نے صوبائی حقوق، گندم کی ترسیل اور سی این جی کی بندش کے خلاف متحد ہو کر وفاق سے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔
خیبر پختونخوا کی سیاست میں ایک تاریخی موڑ اس وقت دیکھنے میں آیا جب صوبے کے دو اہم ترین عہدیداروں، گورنر فیصل کریم کنڈی اور وزیراعلیٰ سہیل خان آفریدی نے تمام سیاسی اختلافات کو پس پشت ڈال کر صوبائی حقوق کے تحفظ کے لیے ایک پلیٹ فارم پر آنے کا اعلان کیا۔ صوبائی اسمبلی کے قومی جرگہ ہال میں منعقد ہونے والی ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں ان دونوں رہنماؤں نے واضح کیا کہ صوبے کے بنیادی حقوق کی پامالی اب کسی ایک سیاسی جماعت کا مسئلہ نہیں بلکہ پورے صوبے کی بقا کا مسئلہ بن چکا ہے۔ اس موقع پر اسپیکر اسمبلی بابر سلیم سواتی اور اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ کی موجودگی نے اس بات کو مزید تقویت دی کہ صوبے کی موجودہ قیادت اور اپوزیشن اب گندم کی ترسیل اور سی این جی کی بندش جیسے سنگین مسائل پر متحد ہو چکی ہے۔ یہ اتحاد اس وقت سامنے آیا ہے جب صوبے کو مختلف انتظامی اور معاشی دباؤ کا سامنا ہے اور عوام بنیادی ضرورتوں کے لیے شدید پریشان ہیں۔ پریس کانفرنس کے دوران وزیراعلیٰ سہیل خان آفریدی نے پنجاب حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے اسے خیبر پختونخوا کے ساتھ ناانصافی کا ذمہ دار قرار دیا۔ انہوں نے آئین کے آرٹیکل 151 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ خوراک کی اشیاء کی نقل و حمل پر پابندی لگانا نہ صرف غیر قانونی ہے بلکہ یہ انسانی حقوق کی بھی کھلی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ صوبے کا غریب شہری اس وقت پورے ملک میں سب سے مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور ہے کیونکہ گندم کی ترسیل میں رکاوٹیں پیدا کی گئی ہیں۔ گیس کے مسئلے پر بات کرتے ہوئے وزیراعلیٰ نے ایک حیرت انگیز حقیقت بیان کی کہ خیبر پختونخوا 508 ایم ایم سی ایف ڈی گیس پیدا کر رہا ہے جبکہ اس کی اپنی ضرورت صرف 150 ایم ایم سی ایف ڈی ہے، لیکن اس کے باوجود صوبے کے سی این جی اسٹیشنز کو گیس فراہم نہیں کی جا رہی۔ انہوں نے اسے آرٹیکل 158 کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا اور وفاقی حکومت کو خبردار کیا کہ اگر عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوا تو وہ کسی بڑے فیصلے پر مجبور ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے وفاق کی جانب سے قبائلی اضلاع کے 12 ارب روپے کی کٹوتی کو بھی انتہائی افسوسناک قرار دیا اور اپنے عملے کو ہدایت کی کہ وہ کسی بھی غیر آئینی اقدام میں وفاق کا ساتھ نہ دیں۔ مزید برآں انہوں نے امن و امان کی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر بیرونی مداخلت بند ہو جائے اور حکومت کے ساتھ مل کر حکمت عملی اپنائی جائے تو 100 دن میں صوبے میں مکمل امن قائم کیا جا سکتا ہے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے اپنے خطاب میں اس بات پر زور دیا کہ گندم اور سی این جی کی بندش نے صوبے کے غریب طبقے کی زندگیوں کو اجیرن کر دیا ہے۔ انہوں نے وزیراعظم شہباز شریف سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی مشہور شہباز اسپیڈ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان مسائل کو فوری طور پر حل کریں۔ گورنر نے کہا کہ ایک طرف صوبے میں لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے اور دوسری طرف سی این جی کی بندش نے عام آدمی کی نقل و حمل کو مفلوج کر دیا ہے، جس سے معاشی بدحالی میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ اگر خیبر پختونخوا کو پانی کا جائز حصہ دیا جائے تو صوبہ زراعت میں خود کفیل ہو سکتا ہے اور اسے گندم کے لیے کسی دوسرے صوبے کا محتاج نہیں رہنا پڑے گا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ صوبہ پہلے ہی دہشت گردی کی وجہ سے شدید متاثر ہے، ایسے میں معاشی مشکلات اور بنیادی ضرورتوں کی عدم دستیابی لوگوں کو سڑکوں پر نکلنے پر مجبور کر دے گی۔ انہوں نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ آئین پر حلف اٹھانے کے بعد اس پر عمل درآمد یقینی بنانا ریاست کی اولین ذمہ داری ہے۔ پریس کانفرنس کے اختتام پر اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ نے بھی اپنی رائے دیتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت کو کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت صوبوں کی نمائندگی کو یقینی بنانا چاہیے۔ انہوں نے گورنر صاحب سے مطالبہ کیا کہ وہ وفاق میں صوبے کے نمائندے کی حیثیت سے زیادہ فعال کردار ادا کریں تاکہ حقوق کی جنگ لڑی جا سکے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ خیبر پختونخوا کی ترقی اور خوشحالی کے لیے تمام سیاسی گروہوں کا ایک پیج پر ہونا ضروری ہے۔ اس مشترکہ کوشش کا مقصد یہ ہے کہ صوبے کو اس کے جائز حقوق دلائے جائیں اور انتظامی و مالی مسائل کو حل کر کے عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے۔ مجموعی طور پر یہ پریس کانفرنس صوبے کی قیادت کے درمیان ایک نئی سوچ اور اتحاد کی عکاسی کرتی ہے جو کہ آنے والے دنوں میں وفاق کے ساتھ تعلقات اور صوبائی حقوق کی جنگ میں اہم کردار ادا کرے گی تاکہ عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے.
