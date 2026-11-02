خیبرپختونخوا آڈٹ رپورٹ: اربوں روپے کی بے ضابطگیاں اور قرضوں کی مکمل تفصیلات نہ ہونا
آڈٹ رپورٹ میں خیبرپختونخوا کی مالی بے ضابطگیوں، سرکاری اخراجات کی تصدیق نہ ہونے اور بیرونی قرضوں کے نامکمل ریکارڈ کا انکشاف ہوا ہے۔
خیبرپختونخوا میں پی ٹی آئی کے دورِ حکومت کے دوران مالی سال 2024-25 میں اربوں روپے کی سنگین مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق صوبے میں 72 ارب 46 کروڑ روپے کے سرکاری اخراجات کی مکمل تصدیق نہیں ہوسکی۔ اس رپورٹ میں سرکاری اخراجات ، ترقیاتی فنڈز اور بیرونی قرضوں کے حسابات میں سنگین خامیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔
آڈٹ رپورٹ میں بڑی مالی بے ضابطگیاں
آڈٹ رپورٹ کے مطابق صوبائی اسمبلی کے منظور شدہ بجٹ سے 104 ارب 26 کروڑ روپے زائد SAP سسٹم میں درج کیے گئے۔ منظور شدہ بجٹ سے زیادہ اندراجات نے صوبائی حکومت کے مالیاتی نظام کی شفافیت پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 153 ارب 68 کروڑ روپے کے ترقیاتی اخراجات غلط حساباتی مد میں ظاہر کیے گئے۔Also read28 برس بعد 50 ہزار کلومیٹر پیدل سفر مکمل کرنے والے کارل بشبی اپنے گھر واپس آ گئے
ترقیاتی فنڈز کو جاری اخراجات ظاہر کرنے سے سرکاری مالیاتی گوشواروں میں سنگین خامیاں سامنے آئی ہیں۔ رپورٹ میں پبلک اکاؤنٹ میں 39 ارب 58 کروڑ روپے کے منفی بیلنس کی نشاندہی بھی کی گئی ہے، جو وصولیوں سے زائد ادائیگیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ ان تمام عوامل نے مالیاتی نظم و ضبط پر سوالیہ نشان کھڑے کر دیے ہیں۔
بیرونی قرضوں کے نامکمل ریکارڈ
اس کے علاوہ خیبرپختونخوا میں 98 ارب 89 کروڑ روپے کے بیرونی قرضوں کا حساباتی ریکارڈ نامکمل پایا گیا ہے۔ اسی طرح بیرونی قرضوں کی وصولیوں، واپسی اور گرانٹس کی مکمل تفصیلات دستیاب نہیں ہیں۔
غیر ملکی قرضوں اور سود کی مد میں 51 ارب 85 کروڑ روپے کی ادائیگیوں کی بھی مکمل تصدیق نہیں ہوسکی۔ ان امور پر آڈٹ کی جانب سے سنگین اعتراضات اٹھائے گئے ہیں۔ یہ خامیاں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ قرضوں کی نگرانی کا نظام مناسب طریقے سے کام نہیں کر رہا تھا۔
قرضوں کی اپ ڈیٹ نہ ہونے والی تفصیلات
خیبرپختونخوا میں پی ٹی آئی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے تعلیمی نظام کی تباہی کی داستان رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے۔ خیبرپختونخوا کے اندرونی قرضوں کا ریکارڈ 2017-18 کے بعد اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا۔
وفاقی حکومت سے حاصل کردہ قرضوں کی تفصیلات بھی 2013-14 کے بعد اپ ڈیٹ نہیں کی گئیں۔ قرضوں کے ریکارڈ میں یہ خامیاں مالیاتی نگرانی کے نظام پر سوالات اٹھاتی ہیں۔ صوبائی ترقیاتی بجٹ کی ایک مد میں 20 ارب 20 کروڑ روپے کے اضافی اندراجات بھی سامنے آئے ہیں۔
صحت، تعلیم، پولیس، شاہراہوں اور دیگر محکموں کے بجٹ میں بھی اربوں روپے کے اضافی اندراجات کیے گئے۔ خیبرپختونخوا میں سرکاری اخراجات اور قرضوں کے نامکمل ریکارڈ نے مالیاتی نگرانی اور بجٹ کی شفافیت پر اہم سوالات اٹھا دیے ہیں۔
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