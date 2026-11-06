خیبر پختونخوا میں چینی سرمایہ کاری اور معدنی وسائل کی مقامی پروسیسنگ کا منصوبہ
خیبر پختونخوا کے مشیر برائے معدنیات ڈاکٹر سید سرفراز علی شاہ نے چینی و مقامی سرمایہ کاروں کے وفد سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں صوبے کے معدنی وسائل میں سرمایہ کاری اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے خام مال کی مقامی پروسیسنگ کے حوالے سے اہم تفصیلات سامنے آئی ہیں۔
خیبر پختونخوا میں معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری کے فروغ اور صوبائی معیشت کو مزید مضبوط بنانے کی کوششوں میں ایک اہم قدم اٹھایا گیا ہے۔ چینی اور مقامی سرمایہ کاروں کے نمائندہ وفد نے گورنر خیبر پختونخوا کے مشیر برائے معدنیات ڈاکٹر سید سرفراز علی شاہ سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کا بنیادی مقصد صوبے کے بھرپور معدنی وسائل سے فائدہ اٹھانے اور صنعتی سرگرمیوں کو وسیع کرنے کے حوالے سے باہمی تعاون کے نئے مواقع کا جائزہ لینا تھا۔
سرمایہ کاری کے امکانات اور پیش رفت
ملاقات میں خیبر پختونخوا کے معدنی وسائل میں سرمایہ کاری کی وسیع scope پر تفصیلی بحث کی گئی۔ چینی سرمایہ کاروں نے صوبے کے قدرتی وسائل میں گہری دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے معدنیات کے شعبے میں اپنے کردار کو وسعت دینے کا عزم ظاہر کیا۔ انہوں نے خام معدنیات کی مائیننگ کے ساتھ ساتھ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور مقامی سطح پر خام مال کی پروسیسنگ کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا۔Also readنیتھیا رامن نے لاس اینجلس میئر کی انتخابی جنگ جیت لی
مقامی پروسیسنگ اور ویلیو ایڈیشن کی حکمت عملی
مشیر معدنیات ڈاکٹر سید سرفراز علی شاہ نے وضاحت کی کہ خیبر پختونخوا قدرتی معدنی وسائل سے مالا مال ہے اور یہاں مقامی و غیر ملکی سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ صوبے میں پراسیسنگ پلانٹس کے قیام کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے تاکہ خام مال کو بیرون ملک بھیجنے کے بجائے خود صوبے میں پروسیس کیا جا سکے۔ اس حکمت عملی کا مقصد معدنیات کی ویلیو ایڈیشن کو فروغ دینا اور صوبے کی معیشت کو براہ راست فائدہ پہنچانا ہے۔
صنعتی سرگرمیاں اور روزگار کے نئے مواقع
خام معدنیات کی مقامی سطح پر پروسیسنگ سے نہ صرف صنعتی سرگرمیاں تیز ہوں گی بلکہ اس سے روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ ڈاکٹر سید سرفراز علی شاہ کا کہنا ہے کہ حکومت کی ترجیح یہ ہے کہ صوبے کے قدرتی وسائل کو محض خام مال کی صورت میں فروخت کرنے کے بجائے ان کی مقامی پروسیسنگ کو فروغ دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور بین الاقوامی تجربات سے استفادہ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ صوبے کو زیادہ سے زیادہ معاشی فوائد حاصل ہو سکیں۔
حکام اور افسران کی شرکت و باہمی تعاون
اس اہم ملاقات میں ایم پی اے ارباب زرک خان، سیکرٹری معدنیات عامر لطیف اور ڈی جی معدنیات سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے۔ ان اعلیٰ سطحی افسران کی موجودگی سے یہ واضح ہوا کہ صوبائی حکومت معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے پر مکمل طور پر متفق ہے۔ چینی سرمایہ کاروں نے بھی خیبر پختونخوا میں جدید مائیننگ ٹیکنالوجی کے استعمال اور صوبائی حکومت کے ساتھ باہمی تعاون کے مختلف پہلوؤں میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔
صوبائی معیشت پر اثرات اور مستقبل کے اقدامات
غیر ملکی سرمایہ کاروں کی حوصلہ افزائی اور باہمی تعاون کے فروغ کے لیے صوبائی حکومت جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ مشیر معدنیات کا یہ بھی کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا کے معدنی وسائل کو صوبے کی معاشی ترقی، صنعتی استحکام اور روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے کا ذریعہ بنایا جائے گا۔ اس منصوبے کے تحت صوبے میں صنعتی و کاروباری سرگرمیوں کو وسعت ملنے کی متوقع ہے جو مقامی معیشت کے لیے ایک اہم قدم ثابت ہوگا۔
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy