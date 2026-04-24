خیرپور میں پولیس کا ڈرون حملہ، دو ہلاکتیں اور افسران کی معطلی

سندھ کے خیرپور میں پولیس کے مبینہ ڈرون حملے میں دو افراد ہلاک ہوئے، جس کے بعد احتجاج اور تین ایس ایچ اوز کی معطلی عمل میں آئی۔
سندھ کے شمالی ضلع خیرپور میں پولیس کی جانب سے مبینہ طور پر ڈرون حملے میں دو افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد متاثرین کے شدید احتجاج پر تین اسٹیشن ہاؤس افسران (ایس ایچ اوز) کو معطل کر دیا گیا اور ان کے خلاف تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ واقعہ ضلع خیرپور کی حدود میں پیش آیا جہاں سکھر پولیس کی ایک کارروائی کے دوران یہ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ آئی جی سندھ کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق کندھرا، پٹنی اور صالح پٹ سمیت تین تھانوں کے ایس ایچ اوز کو معطل کیا گیا ہے، جبکہ تھانہ کندھرا کے ایس ایچ او شوکت آرائیں کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ صوبائی وزیر داخلہ ضیا الحسن لنجار نے اس واقعے پر ڈی آئی جی سکھر سے رپورٹ طلب کی ہے اور واضح کیا ہے کہ تحقیقات کے دوران کسی بھی فرد یا اہلکار کی ذمہ داری ثابت ہونے پر قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی۔ ایس ایس پی خیرپور سعود مگسی کے مطابق سکھر پولیس کی ٹیم نے مطلوب ملزم کی تلاش میں سرچ آپریشن کے دوران علاقے کا گھیراؤ کیا، جس کے بعد فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور بعد میں پولیس نے ڈرون استعمال کیا، جس سے دو افراد ہلاک ہو گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں 12 سالہ زمین ولد شہباز دینو اور 27 سالہ صدرالدین ولد نظام الدین شامل ہیں۔ زخمیوں میں ولی شاہ اور عبدالصمد شامل ہیں۔ ایس ایس پی نے تصدیق کی کہ ہلاکتیں ڈرون حملے سے ہوئی ہیں۔ متاثرین نے لاشوں کے ساتھ خیرپور میں ایس ایس پی کے دفتر کے باہر دھرنا دیا، جو کئی گھنٹے جاری رہا اور اس دوران پولیس اور مشتعل افراد کے درمیان تلخ کلامی ہوئی۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف کبھی کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا اور نہ ہی وہ کسی جرم میں ملوث تھے۔ ایک متاثرہ خاتون نے بتایا کہ اس کا شوہر صدرالدین دماغی بیماری کا علاج کروا رہا تھا اور اس کا ایک ماہ کا بچہ اور تین سال کا بیٹا ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ پولیس نے ان کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا۔ صوبائی وزیر داخلہ نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی آئی جی سکھر سے تفصیلات طلب کر لیں اور سی ٹی ڈی کے ایڈیشنل آئی جی ذوالفقار لاڑک کو انکوائری آفیسر مقرر کر دیا ہے۔ آئی جی سندھ نے تینوں ایس ایچ اوز کو معطل کر دیا اور ان کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت جاری کی ہے۔ یہ واقعہ سندھ میں پولیس کے رویے اور شہری حقوق کے تحفظ کے حوالے سے سوالات اٹھاتا ہے.
