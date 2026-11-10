داؤد یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی مدت ملازمت میں توسیع کی منظوری
وزیر اعلی سندھ نے ڈاکٹر ثمرین حسین کو آئندہ چار سال کے لیے وائس چانسلر تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ سکھر آئی بی اے کے وائس چانسلر ڈاکٹر آصف شیخ کی سمری ابھی زیر غور ہے۔
سندھ کی سرکاری جامعات کی کنٹرولنگ اتھارٹی وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ نے داؤد یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کی وائس چانسلر ڈاکٹر ثمرین حسین کی مدت ملازمت میں توسیع کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعلی سندھ نے ڈاکٹر ثمرین حسین کو آئندہ چار سال کے لیے بھی وائس چانسلر تعینات کرنے کی منظوری دی ہے۔ یہ فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب سکھر آئی بی اے یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر آصف شیخ کی مدت ملازمت بڑھنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔
وزیر اعلی ہاؤس کے ذرائع کے مطابق وزیر اعلی کی منظوری کے بعد اب سیکریٹری یونیورسٹیز اینڈ بورڈز ڈاکٹر ثمرین حسین کی مدت ملازمت میں توسیع کا نوٹیفکیشن جاری کریں گے۔ اس نوٹیفکیشن کے اجرا کے بعد ہی توسیع کا باقاعدہ قانونی عمل مکمل ہوگا۔Also readTop 5 Healthy Winter Drinks To Keep You Warm
سکھر آئی بی اے کی سمری پر وزیر اعلی کی ملاقات
وزیر اعلی سندھ نے ڈاکٹر آصف شیخ کی مدت ملازمت کی سمری پر فوری فیصلہ کرنے کے بجائے ان سے مختصر ملاقات کی ہے۔ ذرائع کے مطابق سکھر آئی بی اے یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی سمری وزیر اعلی ہاؤس میں موجود ہے مگر اسے ابھی مسترد یا منظور نہیں کیا گیا۔
ذرائع کے مطابق منگل کی صبح وزیر اعلی سندھ نے ڈاکٹر آصف شیخ کو وزیر اعلی ہاؤس بلا کر ان سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات انتہائی مختصر اور رسمی نوعیت کی تھی۔
ذرائع کے مطابق ڈاکٹر آصف شیخ کو ڈھائی سے تین منٹ کا وقت دیا گیا، جس میں انہوں نے اپنی کارکردگی وزیر اعلی کے سامنے پیش کی۔ اتنے مختصر وقت کی ملاقات کو غیر معمولی قرار دیا جا رہا ہے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعلی سندھ عموماً صرف ان امیدواروں سے ملاقات کرتے ہیں جن کا نام وائس چانسلر کے تقرر کے لیے پہلی بار سامنے آتا ہے۔ اس لحاظ سے مراد علی شاہ کی ڈاکٹر آصف شیخ سے ملاقات ایک نئی مثال ہے، کیونکہ یہ پہلا موقع ہے جب وزیر اعلی سندھ نے ملازمت میں توسیع سے قبل کسی وائس چانسلر سے ملاقات کی ہے۔
ذرائع کے مطابق ڈاکٹر آصف شیخ کی مدت ملازمت میں بھی آئندہ 4 سال کے لیے توسیع کسی بھی وقت ممکن ہے۔ تاہم اس بارے میں حتمی فیصلہ وزیر اعلی سندھ کی جانب سے سمری پر منظوری کے بعد ہی سامنے آئے گا۔
سندھ کی جامعات میں ماضی کی توسیع کی مثالیں
سندھ کی کئی سرکاری جامعات کے وائس چانسلروں کی مدت ملازمت پہلے بھی آئندہ چار سال کے لیے بڑھائی جا چکی ہے۔ ان میں لیاقت میڈیکل یونیورسٹی، اروڑ یونیورسٹی اور شہید اللہ بخش یونیورسٹی کے وائس چانسلر شامل ہیں۔
لیاقت میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر اکرام الدین اجن، اروڑ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر زاہد حسین کھنڈ اور شہید اللہ بخش یونیورسٹی کی وائس چانسلر ڈاکٹر اربیلا بھٹو کی مدت ملازمت میں آئندہ چار سال کے لیے توسیع کی جا چکی ہے۔ یہ فیصلے مختلف اوقات میں کیے گئے تھے۔
ذرائع کے مطابق ماہ اگست میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانہ کی وائس چانسلر ڈاکٹر نصرت شاہ کی مدت ملازمت میں بھی توسیع ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نصرت شاہ سابق وزیراعلی سندھ کی صاحبزادی ہیں۔
خبر کے مطابق اروڑ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر زاہد کھنڈ کی مدت ملازمت میں توسیع سیاسی اور سفارشی بنیادوں پر کی گئی تھی۔ اس توسیع کی سفارش اسپیکر سندھ اسمبلی اویس قادر شاہ نے کی تھی۔ اسپیکر سندھ اسمبلی کی سفارش پر وزیر اعلی سندھ کو اپنی ہی مسترد کردہ سمری دوبارہ منظور کرنا پڑی تھی۔
توسیع کے فیصلوں کے بعد اگلے مراحل
داؤد یونیورسٹی کے معاملے میں اگلا مرحلہ سیکریٹری یونیورسٹیز اینڈ بورڈز کی جانب سے ڈاکٹر ثمرین حسین کی توسیع کا نوٹیفکیشن جاری کرنا ہے۔ سکھر آئی بی اے یونیورسٹی کے معاملے میں ڈاکٹر آصف شیخ کی سمری پر وزیر اعلی سندھ کا فیصلہ باقی ہے۔
ڈاکٹر آصف شیخ کی سمری کی منظوری یا مستردگی سے سکھر آئی بی اے یونیورسٹی کی قیادت کا تعین ہوگا۔ ذرائع کے مطابق اس سمری کے بارے میں فیصلہ کسی بھی وقت متوقع ہے، اور اس کے بعد ہی واضح ہوگا کہ آیا ان کی مدت ملازمت آئندہ چار سال کے لیے بڑھتی ہے یا نہیں۔
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