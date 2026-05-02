داخلی پروازوں کے کرے میں کمی، FIA اور برٹانیہ کے ہوم آفس کے درمیان منظم جرائم سے مقابلہ کے لیے تعاون کو مضبوط بنانے پر عزم

ملک میں داخلی پروازوں میں مسافرین کی تعداد میں کمی کے باعث ایئر لائنز نے پروازوں کے کرے میں کمی کی ہے۔ اسی وقت، FIA کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر عثمان انور نے برٹانیہ کے ہوم آفس کی ایک وفد سے ملاقات کی، جس میں منظم جرائم سے مقابلہ کرنے کے لیے بین الاقوامی تعاون کو مضبوط بنانے پر بحث کی گئی۔
حکومتی اداروں کے مطابق، ملک میں داخلی پروازوں میں مسافرین کی تعداد میں نمایاں کمی کے باعث ایئر لائنز نے پروازوں کے کرے میں کمی کی ہے۔ یہ اقدام مسافرین کو پروازوں کی طرف جذب کرنے کے لیے کیا گیا ہے، تاکہ ایئر لائنز کے لیے مالی نقصان سے بچا جا سکے۔ فدرل تحقیقی ادارہ ( FIA ) کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر عثمان انور نے برطانیہ کے ہوم آفس کی ایک وفد سے ملاقات کی، جس میں برطانیہ کے ہوم آفس کے اعلیٰ سطح کے افسران شامل تھے۔ وفد میں جمما ولسن (فرسٹ سیکریٹری – جسٹس اینڈ ہوم افیئرز)، شینن ڈک ورتھ (انٹرنیشنل آپریشنز لائیزن)، اور اولیور پیٹن (سیکنڈ سیکریٹری – سیکیورٹی اینڈ جسٹس) شامل تھے۔ ملاقات کے دوران، دونوں طرف سے مشترکہ مفاد کے امور پر بحث کی گئی، خاص طور پر منظم جرائم کی تحقیق میں تعاون کو مضبوط بنانے پر زور دیا گیا۔ ڈاکٹر عثمان انور نے FIA کی استراتیجک اولویتوں کے بارے میں بتایا، جن میں معلومات پر مبنی آپریشنز، مجرمانہ نیٹ ورکس کی روکاوٹ، اور اداریاتی ردعمل کے نظام کو مضبوط بنانا شامل ہیں۔ انھوں نے بین الاقوامی تعاون کو بہتر بنانے، وقت پر معلومات کا شیئر کرنے، اور کراس بورڈر جرائم سے مقابلہ کرنے کے لیے منسق کوششوں پر زور دیا۔ برٹانیہ کے وفد نے FIA کی آپریشنل ابتکارات کی قدر کی اور معلومات کا شیئر کرنا، ٹیکنیکل تعاون، اور صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے اپنی حمایت کی یقین دہانی دی۔ دونوں طرف سے مشترکہ تحقیقات، معلومات کے شیئر کرنے کے نظام کو بہتر بنانے، اور تربتی تعاون کو بڑھانے کے لیے راستے تلاش کیے گئے۔ ملاقات کا اختتام FIA اور برٹانیہ کے ہوم آفس کے درمیان منظم جرائم سے مقابلہ کرنے اور قانون افزائی کے منسق کوششوں کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ایک مشترکہ عزم پر ہوا.
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
فرح گوگی کے ریڈ وارنٹ جاری کرنے کیلئے FIA کا انٹرپول سے رابطہفرح گوگی کے خلاف ریڈ وارنٹ جاری ہونے کے بعد بذریعہ انٹرپول اس کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی،عدالت فرح گوگی کو منی لانڈرنگ کے مقدمہ میں پہلے ہی اشتہاری قرار دے چکی ہے۔ DailyJang
Read more »
FIA issues third call-up notice to Moonis ElahiFIA issues third call-up notice to Moonis Elahi
Read more »
FIA Crackdown: FIA Cyber Crime Arrests FraudsterFederal Investigation Agency’s Cyber Crime Wing arrested a fraudster who was plundering innocent people in the name of lottery. According to the details, accused of presenting himself as an employee of a private news channel, calling innocent people and offering them the winning of a money-spinning lottery. The accused deprived one person of 4,98,000 rupees in the name of a money-spinning lottery and later disappeared. The Cybercrime Wing arrested the accused from Shekhupura and recovered four mobile phones from his custody. He was sent behind bars for further interrogations after registration of FIR.
Read more »
FIA Implements IBMS : FIA Recovers Two Children After the The Operationalization Of IBMSFederal Investigation Agency's Interpol wing for the first time has taken two missing children into its custody after the operationalization of integrated border management system. Both missing children were taken into Custory at Islamabad International Airport after they arrived from Bishkek, Kyrgyzstan.
Read more »
Interior Minister Mohsin Naqvi reaffirms support for new DG during FIA Headquarters visitFederal Interior Minister Mohsin Naqvi Wednesday visited the Federal Investigation Agency (FIA) headquarters in Islamabad, where he met the newly appointed Director General FIA, Dr Usman Anwar, and expressed his best wishes.
Read more »
FIA clarifies offloading of 23 passengers, denies misleading reportsThe Immigration Wing of the Federal Investigation Agency (FIA) on Friday rejected what it termed misleading news circulating in sections of the media regarding the offloading of 23 passengers bound for Bahrain.
Read more »