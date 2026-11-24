داری نیجات: امین گجر کا کردار تھرکولہ قرار، شیہریار منور کی ڈبل پرفارمنس پر صارفین کا طنزیہ رویہ
داری نیجات ڈرامے میں امین گجر کا کردار ٹی وی کی تاریخ کے منفی کرداروں میں شامل ہو گیا ہے۔ شیہریار منور کی ڈبل پرفارمنس پر صارفین نے طنزیہ میمز بنائی ہیں۔
پاکستانی ٹیلی ویژن کی دنیا میں حالیہ دنوں میں ایک نئے تنازعے نے جنم لیا ہے جس کا مرکز ڈرامہ سیریل ' داری نیجات' کا مرکزی کردار ' امین گجر' ہے۔ یہ ڈرامہ پیش کرنے والا چینل اور اس کے اہلکار اس کردار کی وجہ سے میڈیا میں زیر بحث ہیں۔ شیہریار منور نے اس کردار کو اتنی مہارت سے پیش کیا ہے کہ ناظرین میں اس کے خلاف شدید رائے عامہ پیدا ہوئی ہے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر صارفین نے اس کردار کو 'تھرکولہ' کا تاج پہنایا ہے۔ یہ عنوان اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ ناظرین کو کتنا شدید حیران و پریشان کر رہا ہے۔
امین گجر کا کردار اور ناظرین کا ردعمل
امین گجر کا کردار ڈرامے کے فلش بیک سیکوئنس میں متعارف کرایا گیا تھا جہاں وہ 'بیلا' کے ساتھ غیر آرام دہ رویہ اپناتا نظر آیا۔ اس صحن نے ناظرین میں غصے اور شرمندگی کا احساس پیدا کیا۔ اس کردار کی وجہ سے میمز (memes) کی ایک طوفان پیدا ہو گیا ہے۔ ان میمز میں دوسرے ڈراموں کے منفی کرداروں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ان کرداروں کی منفی شخصیات ہیں۔ صارفین نے مل کر ایک طنزیہ خاندان کی تخلیق کی ہے۔Also readVanity Fair's Taylor Swift profile hides a web of celebrity clues
ان میمز میں 'زامل' جو کہ 'داری نیجات' میں ہی موجود ہے کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں 'مٹی دی بادی' کے 'بالا' کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا۔ ان کے ساتھ 'رطہ' کے 'ہادی' اور 'حرمات' کے 'زیشان' کو بھی فہرست میں شامل کیا گیا۔ ان تمام کرداروں نے اپنے اپنے ڈراموں میں ایسی حرکتیں کیں جن کی وجہ سے ناظرین نے ان کی شدید مخالفت کی۔ زامل کی جانب سے زرّاب کے ساتھ برتاؤ، بالا کی جانب سے اپنی بیویوں کے ساتھ بغاوت اور بلّو کے ساتھ تعلق، اور ہادی کی جانب سے مہنور کے ساتھ ناانصافی۔ ان تمام واقعات نے ان کرداروں کو طنزیہ میمز کا حصہ بنا دیا۔
شیہریار منور نے 'داری نیجات' میں دو مختلف کرداروں میں کام کیا ہے۔ ان میں سے ایک 'ابو بکر' ہے جو کہ ایک اچھے اور نرم دل انسان کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ابو بکر کی شخصیت ناظرین کی محبت کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ اس کے برعکس امین گجر کی شخصیت مکمل طور پر مختلف اور منفی ہے۔ اس تضاد نے شیہریار منور کی اداکاری کو مزید سراہا جا رہا ہے۔ لوگ اس بات پر حیران ہیں کہ ایک ہی اداکار نے اتنی مختلف شخصیات کو کیسے جڑا۔
طنزیہ میمز میں خاندانی ربط کی تخلیق
سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی میم میں امین گجر کو ان تمام منفی کرداروں کا باپ قرار دیا گیا ہے۔ 'زامل'، 'ہادی'، 'بالا' اور 'زیشان' کو اس کا بیٹا کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 'حرمات' ڈرامے کو اس کی بیٹی کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ یہ ایک فرضی خاندان ہے جو تمام ڈراموں کے کرداروں کو ایک جگہ لاتا ہے۔ اس تصویر کے ساتھ لکھے گئے الفاظ نے طنز کو مزید گہرا کر دیا ہے۔
اس میم میں کرداروں کو 'تھراک'، 'تھرکی' اور 'تھرکولہ' کے القابات سے نواز گیا ہے۔ امین گجر کو 'تھرکولہ' کا خاصہ القاب دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ شرم وحیائی کے میدان میں سب سے آگے ہے۔ ایک اور کیپشن میں لکھا گیا ہے کہ 'وہ یہ کر رہا ہے اور شرم ہمیں آ رہی ہے'۔ یہ جملے دوسرے ہاتھ کی شرمندگی (second-hand embarrassment) کو ظاہر کرتے ہیں۔ ناظرین کو محسوس ہوتا ہے کہ اگر وہ اس کردار کی جگہ ہوتے تو شرمندہ ہوتے۔
اس میم کے ساتھ ایک ریڈ فلگ ایموجی (red-flag emoji) بھی شامل کیا گیا ہے۔ یہ ایموجی کردار کے مسئلہ خیز رویے کی نشاندہی کرتا ہے۔ ناظرین نے امین گجر کو اپنی ریڈ فلگ رینکنگ میں اوپر رکھا ہے۔ اس طنزیہ موازنے نے منفی کرداروں کو ایک فرضی ڈرامے میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس عمل نے شیہریار منور کی ڈبل پرفارمنس کو ایک دلچسپ بحث کا موضوع بنا دیا ہے۔ ناظرین اب ان کرداروں کو صرف ڈرامے کا حصہ نہیں بلکہ ثقافتی علامت کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔
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