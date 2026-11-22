دالبندین میں دہشت گردی کے دو حملے: بس پر فائرنگ اور ٹرک کو نذر آگ
دالبندین این 40 پر فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں نے مسافر بس پر اندھی فائرنگ کی جس میں 4 افراد زخمی ہوئے۔ انہوں نے 22 نومبر کو ایک ٹرک بھی جلایا۔
بلوچستان کے ضلع دالبندین میں فتنۃ الہندوستان کے نامی دہشت گردوں نے عوامی سلامتی کے لیے شدید خطرہ پیدا کر دیا ہے۔ ان دہشت گردوں نے این 40 پر تفتان سے کوئٹہ جانے والی ایک مسافر بس پر اندھی فائرنگ کی ہے۔ اس حملے کے نتیجے میں ڈرائیور سمیت کل چار مسافر زخمی ہو گئے ہیں۔
حملے کا تفصیلی جائزہ اور زخمی مسافروں کی شناخت
زخمی مسافروں کی شناخت کی گئی ہے اور ان کی عمریں بھی سامنے آئی ہیں۔ زخمیوں میں عبید اللہ جو نوشکی کے رہائشی ہیں اور ان کی عمر 63 سال ہے، شامل ہیں۔ وحید جو کوئٹہ کے رہائشی ہیں اور عمر 38 سال ہے، بھی ان میں شامل ہے۔ فلک علی جو کوئٹہ کے رہائشی ہیں اور 14 سال کے ہیں، بھی زخمیوں کی فہرست میں ہیں۔ محسن جو کوئٹہ کے رہائشی ہیں اور عمر 34 سال ہے، بھی زخمی ہوا ہے۔Also readPM Shehbaz Sharif set for three-day Russia visit on November 30
گزشتہ حملے اور ٹرک کو جلانے کی تفصیلات
دہشت گردوں نے حال ہی میں نہیں بلکہ 22 نومبر کو بھی یہی کارروائی کی تھی۔ اس تاریخ کو انہوں نے دالبندین این 40 پر تفتان سے کوئٹہ جانے والے ایک ٹرک کو روکا۔ اس ٹرک کو انہوں نے روکنے کے بعد آگ لگا کر مکمل طور پر نذر آگ کر دیا۔ یہ دونوں واقعات دالبندین کے علاقے این 40 پر پیش آئے۔
دہشت گردوں کے عزائم اور مقامی اثر و رسوخ
بلوچستان میں اپنے عزائم کی ناکامی پر فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد مایوسی کا شکار ہیں۔ معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا ان کے مکروہ ایجنڈے کو آشکار کرتا ہے۔ یہ کارروائیاں ان کے انسانیت دشمن چہرے کو اجاگر کرتی ہیں۔ یہ دہشت گرد بلوچ عوام کے امن کے دشمن ہیں۔
معاشی نقصان اور ترقی کے دشمن عناصر
معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے کے علاوہ ان کے روزگار کے ذرائع کو نذر آتش کرنا بھی ان کا مقصد ہے۔ یہ عمل ان کے معاشی مستقبل اور ترقی کے لیے خطرہ ہے۔ دہشت گرد عناصر معاشی ترقی کے دشمن ہیں۔
کراچی میں جداگانہ حادثات اور پولیس شہادت
اس کے علاوہ کراچی میں مختلف حادثات میں ایک شخص جاں بحق ہوا۔ ان حادثات میں 11 افراد بھی زخمی ہوئے۔ واں بازار میں فائرنگ سے ایک پولیس کانسٹیبل شہید ہوا۔
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