دانش تیمور کی ’ہمراہی‘ میں بڑا موڑ، پنجاب میں غریبوں کے لیے گھر بنانے کا منصوبہ اور امریکہ-ایران مذاکرات

اداکار دانش تیمور نے اپنی نئی ڈرامہ سیریل ’ہمراہی‘ میں آنے والے ایک بڑے موڑ کے بارے میں بتایا، پنجاب حکومت نے غریبوں کے لیے گھر بنانے کے لیے قرض دینے کا اعلان کیا اور امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور جمعہ کو شروع ہونے کی امید ہے۔
پاکستان کے معروف اداکار دانش تیمور نے اپنی آنے والی ڈرامہ سیریل ’ ہمراہی ‘ کے حوالے سے مداحوں میں ایک نئی ہلچل مچا دی ہے۔ انہوں نے حال ہی میں انسٹاگرام پر کچھ تصاویر شیئر کی ہیں جن سے لگتا ہے کہ اس پروجیکٹ میں کوئی غیر متوقع تبدیلی آنے والی ہے۔ ان تصاویر کے ساتھ انہوں نے ایک دلچسپ کیپشن بھی لکھا: ’جب میں نے پہلی بار ہمراہی کی کہانی پڑھی تو مجھے ایسا لگا جیسے میں نے اس سے پہلے کبھی ایسی کہانی نہیں پڑھی تھی۔ جو کچھ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں وہ تو صرف آغاز ہے۔ اصل موڑ ابھی آنا ہے اور یہ سب کچھ بدل دے گا۔‘ دانش تیمور کے اس پیغام نے ڈرامے کے متعلق ایک نئی امید پیدا کردی ہے اور دیکھنے والوں کو بتا رہا ہے کہ کہانی جلد ہی ایک حیران کن رخ اختیار کرنے والی ہے۔ انہوں نے اپنی بات میں نہ صرف اسکرپٹ کے لیے اپنی ذاتی پسندیدگی کا اظہار کیا ہے بلکہ ناظرین کو ایک بڑے ڈرامائی موڑ کے لیے بھی تیار کیا ہے۔ کیپشن کا اندازہ بتاتا ہے کہ کہانی کی تازگی اور منفرد ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسا ہونے والا ہے جو اس سے بھی زیادہ اثر انگیز ہوگا۔ ’جو کچھ آپ ابھی محسوس کر رہے ہیں وہ تو صرف ایک جھلک ہے‘ کہہ کر دانش تیمور نے مداحوں کو بتایا ہے کہ ابھی تو بہت کچھ باقی ہے، جس سے ان کی تجسس اور بڑھ جائے گی۔ تصاویر میں دانش تیمور نے سادہ لیکن سلیقے سے منتخب کردہ مونوسکروم اسٹریٹ ویئر پہنا ہوا ہے، جو آرام اور جدید فیشن کا امتزاج ہے۔ یہ لباس ان کے پراعتماد انداز کو مزید نمایاں کر رہا ہے کیونکہ وہ ’ ہمراہی ‘ میں آنے والے موڑ کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ ’ ہمراہی ‘ کے علاوہ، پنجاب حکومت نے ’ اپنی چھت اپنا گھر ‘ پروگرام کو توسیع دیتے ہوئے 12 ہزار غریب خاندانوں کو قرض دینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اقدام پنجاب کے غریب شہریوں کو اپنے گھر بنانے یا مرمت کرنے میں مدد فراہم کرے گا۔ اس پروگرام کے تحت، مستحق خاندانوں کو آسان اقساط میں قرضے فراہم کیے جائیں گے تاکہ وہ اپنے رہائشی مسائل کو حل کر سکیں۔ یہ پروگرام پنجاب حکومت کی غربت کے خاتمے اور پائیدار ترقی کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ اس پروگرام سے نہ صرف غریب خاندانوں کو گھر ملیں گے بلکہ تعمیراتی شعبے میں بھی نئی ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ دوسری جانب، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا دور جمعہ کو شروع ہونے کی امید ہے۔ یہ مذاکرات دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے اور علاقائی استحکام کو فروغ دینے کے لیے اہم ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اس بات کا اظہار امید کیا ہے کہ یہ مذاکرات مثبت نتائج دیں گے اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں بہتری لائیں گے۔ تاہم، انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ امریکہ اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے کسی بھی قیمت پر تیار ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات کی یہ کوشش بین الاقوامی سطح پر بھی اہم سمجھی جا رہی ہے کیونکہ اس کے نتائج کا اثر خطے اور دنیا بھر پر پڑے گا۔ دانش تیمور کی جانب سے ’ ہمراہی ‘ کے بارے میں کی گئی حالیہ پوسٹ نے سوشل میڈیا پر قیاس آرائیاں شروع کردی ہیں۔ مداحوں کا خیال ہے کہ ڈرامے میں کوئی بڑا ٹوئسٹ آنے والا ہے جو کہانی کو ایک نئی سمت دے گا۔ بہت سے لوگوں نے دانش تیمور کی اداکاری اور اس کے انتخاب کردہ کرداروں کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ ’ ہمراہی ‘ بھی ان کے دیگر کامیاب ڈراموں کی طرح مقبول ہوگی۔ پنجاب حکومت کے ’ اپنی چھت اپنا گھر ‘ پروگرام کو بھی عوام کی جانب سے سراہا جا رہا ہے اور اسے غریبوں کے لیے ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی خبر نے بھی دنیا بھر میں دلچسپی پیدا کردی ہے اور لوگ اس کے نتائج کے منتظر ہیں۔ یہ تمام خبریں مختلف شعبوں سے تعلق رکھتی ہیں لیکن ان میں ایک بات مشترک ہے کہ یہ سبھی لوگوں کی زندگی پر اثر انداز ہوسکتی ہیں.
دانش تیمور ہمراہی پنجاب اپنی چھت اپنا گھر امریکہ ایران مذاکرات