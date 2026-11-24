دانیش طایور کی اے زہ خان کے ساتھ کام کی تجویز پر ردعمل
پاکستانی اداکار دانیش طایور نے اے زہ خان کے ساتھ ڈرامے میں کام کرنے کے امکان پر بات کی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اچھی کہانی کا انتظار کر رہے ہیں۔
پاکستانی ٹیلی ویژن کے مقبول اداکار دانیش طایور نے امریکی شہر ہیوسٹن میں ایک فنڈ ریزنگ ایونٹ کے دوران میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے اپنے اور اے زہ خان کے مستقبل کے تعاون کے حوالے سے اہم وضاحت کی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ اور ان کی اہلیہ صرف اس بنیاد پر نہیں کہ ایک ساتھ کام کریں گے بلکہ اچھی کہانی ملنے پر ہی اس کا فیصلہ کریں گے۔
دانیش طایور کو پاکستانی ٹیلی ویژن کی دنیا میں اپنی رومانوی کرداروں اور متعدد کامیاب ڈراموں کی وجہ سے وسیع پیمانے پر پسند کیا جاتا ہے۔ ان کی انسٹا گرام پر 8.8 ملین سے زائد فالورز ہیں جو ان کی شہرت کی عکاسی کرتی ہے۔ وہ فی الحال جیو انٹرٹینمنٹ کے ڈرامے 'نشت' میں اپنی کارکردگی کی وجہ سے ناظرین کی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں جسے اب تک ایک ارب سے زائد بار دیکھا جا چکا ہے۔Also readAustralian music legend Molly Meldrum dies at 83
ڈرامے میں شراکت کے لیے شرط
ہیوسٹن میں منعقدہ ایونٹ کے دوران میزبان نے دانیش طایور سے وہی سوال دہرایا جو گزشتہ سال بھی اسی طرح کے کسی موقع پر پوچھا گیا تھا۔ میزبان نے یاد دلایا کہ سال قبل بھی لوگ جاننا چاہتے تھے کہ کب دانیش طایور اپنے ہم خیال اور اہلیہ اے زہ خان کے ساتھ کسی ڈرامے میں نظر آئیں گے۔
اس سوال کا جواب دیتے ہوئے دانیش طایور نے وضاحت کی کہ ان سے بار بار یہی سوال پوچھا جاتا رہا ہے لیکن ان کا جواب ہمیشہ ایک ہی رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ صرف ایک اچھی کہانی کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حقیقی زندگی میں شوہر اور بیوی ہونا ڈرامے میں ایک ساتھ کام کرنے کی کافی وجہ نہیں ہے۔ ان کا مؤقف ہے کہ آن اسکرین تعاون کے لیے مضبوط کہانی کی لائن ضروری ہے۔
شادی شدہ زندگی اور اے زہ خان کی مصروفیات
میڈیا کی جانب سے ان کی شادی شدہ زندگی کے حوالے سے پوچھے گئے دیگر سوالات کے جواب میں دانیش طایور نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ اور اے زہ خان اب بھی ایک ساتھ ہیں۔ انہوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ اے زہ خان فی الحال اپنی آنے والی فلم کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔
اداکار نے بتایا کہ اے زہ خان کی اس فلم کے کچھ سینز ابھی بھی شوٹ ہونے باقی ہیں۔ اس وقت اے زہ خان کے پروگرامز کے لیے وقت کی کمی کی وجہ سے وہ مختلف تقریبات میں شریک نہیں ہو پاتی ہیں، جو کہ ان کی موجودہ پیشہ ورانہ مصروفیات کی عکاسی کرتی ہے۔
نیوز آپ کے ذہن میں سوالات کا جواب
اگر آپ نے کبھی یہ سوچا کہ کب دانیش طایور اور اے زہ خان مل کر کام کریں گے تو جواب یہ ہے کہ یہ فیصلہ مکمل طور پر کہانی کی اہمیت پر منحصر ہے۔ دونوں اداکاروں کا ماننا ہے کہ فن کی معیار کو برقرار رکھنا ذاتی تعلقات سے زیادہ اہم ہے۔
ان کی اس پالیسی نے انہیں پاکستانی ٹیلی ویژن انڈسٹری میں ایک الگ پہچان دی ہے۔ ناظرین کو امید ہے کہ جب بھی دونوں مل کر کام کریں گے تو یہ کوئی منفرد اور معیاری ڈرامہ ہوگا۔
اس بین الاقوامی دورے کے دوران دانیش طایور نے اپنے مداحوں کے جذبات کو سمجھا ہے۔ ان کی یہ واضح پوزیشن ان کی پیشہ ورانہ اخلاقیات کی مثال پیش کرتی ہے۔
جیو انٹرٹینمنٹ کے ڈرامے 'نشت' کی ایک ارب سے زائد ویوز حاصل کرنا ثابت کرتا ہے کہ ناظرین ان کی اداکاری کو پسند کرتے ہیں۔ اس کامیابی کے بعد ان کی ذاتی زندگی اور پیشہ ورانہ منصوبوں میں تبدیلیاں بھی زیر بحث آتی رہتی ہیں۔
اس موقع پر دانیش طایور نے میزبان کا شکریہ ادا کیا اور اپنی اہلیہ کے پروجیکٹس کی کامیابی کی خواہش کا اظہار کیا۔ ان کا ماننا ہے کہ دونوں کی اپنی الگ شناخت ہے اور دونوں کو اپنے اپنے شعبے میں آزادانہ کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔
یہ بیان ان افواہوں کو ختم کرتا ہے جو گزشتہ چند ماہ سے سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھیں۔ اب یہ واضح ہے کہ مستقبل کا انحصار مکمل طور پر اس بات پر ہے کہ کیسے ایک ایسی کہانی ملتی ہے جو دونوں اداکاروں کے کرداروں اور اسکرین چی میسٹری کو بہتر بنا سکے۔
پاکستانی ٹیلی ویژن انڈسٹری میں ایسی جوڑی کی اس پوزیشن کو خاص اہمیت حاصل ہے کیونکہ ناظرین ان کی جوڑی کو پسند کرتے ہیں۔ تاہم، اداکاروں کا یہ موقف ان کی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے بہترین ہے۔
ہیوسٹن کے ایونٹ میں شامل ہونے کے بعد دانیش طایور کا یہ سفر جاری ہے۔ وہ اپنی آنے والی پروڈکشنز کے لیے بہترین مواد تلاش کر رہے ہیں۔
اے زہ خان کی فلم کی شوٹنگ کا جاری رہنا بھی انڈسٹری میں ان کی کارکردگی کی ضمانت ہے۔ دونوں اداکار اپنے آئندہ پروجیکٹس کے لیے منتظر ہیں۔
یہ خبر اس حقیقت کی عکاسی کرتی ہے کہ جدید میڈیا میں شہرت کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے۔ دانیش طایور نے اپنی بات کو واضح انداز میں پیش کر کے ایک بہترین مثال قائم کی ہے۔
لہٰذا، آنے والے دنوں میں جب بھی کوئی اچھی کہانی سامنے آئے گی تو یہ جوڑی ایک ساتھ نظر آ سکتی ہے۔ اس وقت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے اپنے کاموں پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔
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