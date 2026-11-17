دانیال رحیل نے صبا قریشی کی اداکاری اور پیشہ وارانہ رویے کی تعریف کی
اداکار دانیال رحیل نے صبا قریشی کو ایک حقیقی فنکار قرار دیتے ہوئے ان کی پیشہ وارانہ صلاحیتوں اور خود اعتمادی کی تعریف کی ہے، جبکہ انہوں نے ناقدین کے رویے پر بھی بات کی ہے۔
پاکستانی اداکار دانیال رحیل نے اپنی حالیہ گفتگو میں معروف اداکارہ صبا قریشی کی اداکاری، خود اعتمادی اور پیشہ وارانہ رویے کو سراہتے ہوئے انہیں ایک حقیقی فنکار قرار دیا ہے۔ دانیال رحیل کا کہنا ہے کہ انڈسٹری میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک حقیقی فنکار اور دوسرے خود بین (نارسیسسٹ)۔ ان کے مطابق صبا قریشی ایسی ایک ایسی شخصیت ہیں جو اپنے کرداروں میں گم ہو کر اداکاری پیش کرتی ہیں اور نہ صرف اپنے بلکہ ساتھی اداکاروں کی بھی اداکاری کو نکھارتی ہیں۔
دانیال رحیل کی صبا قریشی کے حوالے سے تجاویز
دانیال رحیل نے اداکار احمد علی بٹ کے پوڈ کاسٹ کے دوران اپنے خیالات کا اظہار کیا جہاں انہوں نے واضح کیا کہ جب آپ کسی حقیقی فنکار سے ملتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ صبا قریشی ایسی ہی ایک فنکار ہیں جو اپنی اداکاری کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھی اداکاروں کو بھی بہترین پرفارمنس دینے کی ترغیب دیتی ہیں۔ ان کے بقول وہ کسی بھی موقع پر اپنے ساتھیوں کو پیچھے دینے کی کوشش نہیں کرتیں بلکہ منظر کی حقیقت پسندی کو برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی ہیں۔Also readحضرت بلال اور پاکستان میں افریقی مسلمانوں کی legacy
پس منظر میں حیرت انگیز واقعہ اور طبیعی کیمسٹری
دانیال رحیل نے صبا قریشی کے ساتھ کام کرنے کے دوران پیش آنے والے ایک خاص واقعے کا ذکر کیا جو ان کی پیشہ وارانہ صلاحیتوں کو اجاگر کرتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب ان دونوں کی ایک رات کی تحقیقاتی (انویسٹیگیشن) کا منظر شوٹ ہو رہا تھا، تو دانیال رحیل نے ایک بلند آواز سے ڈائیلاگ دیا تھا۔ اس موقع پر صبا قریشی نے بغیر اسکرپٹ کے فوری طور پر 'ششش' کا اشارہ کر کے خاموش رہنے کا کہا تاکہ منظر کی حقیقت پسندی برقرار رہے۔
اس فوری رد عمل نے دانیال رحیل کو اس منظر میں مزید گہرائی سے شامل کر دیا اور ان دونوں کے درمیان قدرتی کیمسٹری پیدا ہوئی۔ دانیال رحیل نے بتایا کہ صبا قریشی کو اپنی شخصیت کے ساتھ اس قدر لگاؤ ہوتا ہے کہ انہیں ہر بات کی واضح ہدایت یا اسکرپٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ منظر کی ضروریات کو سمجھتے ہوئے فوری طور پر اپنا رویہ تبدیل کر لیتی ہیں، جو کہ ایک حقیقی فنکار کی نشانی ہے۔
صبا قریشی کا رد عمل اور سوشل میڈیا پر تبصرہ
اس تعریف کے بعد صبا قریشی نے بھی دانیال رحیل کے جذبات کا احترام کیا۔ انہوں نے اپنے انسٹاگرام سٹوری پر اس پوڈ کاسٹ کا ایک کلپ شیئر کرتے ہوئے دل سے کہا کہ وہ ان کی تعریف سے سخت متاثر ہوئی ہیں۔ صبا قریشی کا یہ رد عمل دکھاتا ہے کہ وہ اپنے پیشہ ور ساتھیوں کے جذبات کی قدر کرتی ہیں اور انڈسٹری میں باہمی احترام کو فروغ دینے میں اپنا حصہ ڈالتی ہیں۔
انڈسٹری میں غیر محفوظ اداکاروں کے رویے پر تنقید
دانیال رحیل نے صرف صبا قریشی کی تعریف ہی نہیں کی بلکہ انڈسٹری کے کچھ ایسے اداکاروں کے رویے پر بھی بات کی جو اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کچھ اداکار سیٹ پر غیر مطمئن اور حساس ہوتے ہیں اور وہ منظر شروع ہونے سے پہلے جان بوجھ کر ناخوشگوار حالات پیدا کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے ساتھی اداکاروں کی جذباتی توانائی کو متاثر کر سکیں۔
اس قسم کے رویے کا مقصد اکثر یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کی اداکاری کو دیگر اداکاروں کے مقابلے میں بہتر اور مضبوط دکھایا جا سکے۔ دانیال رحیل کے مطابق یہ رویہ پیشہ وارانہ اخلاقیات کے خلاف ہے اور اس سے سیٹ پر کام کرنے والے دیگر لوگوں کی ماحولیات متاثر ہوتی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ حقیقی فنکاریت میں باہمی احترام اور تعاون شامل ہے، نہ کہ دوسروں کو کمزور کر کے خود کو مضبوط ظاہر کرنا۔
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