دبئی میں نجی سکولز کے لیے نیا سیفگارڈنگ فریم ورک متعارف
دبئی کی ایچ کے ڈی نے 13 نومبر 2025 کو نجی تعلیمی اداروں کے لیے نیا حفاظتی فریم ورک متعارف کرایا جس میں طلباء کی مکمل حفاظت کو یقینی بنایا گیا ہے۔
دبئی نے نجی تعلیمی اداروں میں طلباء کو بدعنوانی، نظر انداز کرنے، استحصال، سائبر بلنگ اور دیگر نقصان کے خلاف محفوظ ماحول فراہم کرنے کے لیے ایک مشترکہ حفاظتی فریم ورک متعارف کرایا ہے۔ دانش اور انسانی ترقی کا اتھارٹی ( KHDA) نے جمعہ 13 نومبر کو لرنر پروٹیکشن پالیسی فریم ورک کا اعلان کرتے ہوئے شارجہ، اسکولز اور اعلیٰ تعلیمی اداروں کے لیے مشترکہ حفاظتی معیارات مقرر کیے۔
نیا فریم ورک کس طرح کام کرے گا
یہ نیا فریم ورک صرف بچوں تک محدود نہیں ہے بلکہ 18 سال یا اس سے زیادہ عمر کے طلباء کو بھی اس کی حفاظتی تدابیر شامل ہیں، جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ تعلیمی اداروں میں تمام عمر کے طلباء محفوظ رہیں۔ فریم ورک کا ایک اہم حصہ ایک خودکار کیس مینجمنٹ سسٹم ہے جس کی متوقع شروعات 2027 کے پہلے کوارٹر میں ہوگی۔Also readGaza: Displaced Children's Makeshift Football Pitches
یہ سسٹم نجی تعلیمی اداروں میں حفاظتی خدشات کی رپورٹنگ، ایسکیلیشن، مینجمنٹ اور فالو اپ کے لیے ایک معیاری عمل قائم کرے گا۔KHDA کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ رپورٹنگ چینلز میں ایک مخصوص ہاٹ لائن یا ایک الیکٹرانک کیس مینجمنٹ پلیٹ فارم شامل ہو سکتا ہے۔ معلومات کو خفیہ رکھا جائے گا اور صرف سنگین معاملات میں اداروں کے درمیان شیئر کیا جائے گا۔
اتھارٹی کی پوزیشن اور مدد کی ضرورت
ایچ کے ڈی کی ڈائریکٹر فاٹما الجناہی نے وضاحت کی کہ تعلیمی اداروں کو مخصوص ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک سال کا گریس پیریڈ دیا گیا ہے۔ تاہم، انہوں نے زور دیا کہ اداروں کو فوری طور پر جواب دینا ہوگا جب ایک بچے کو حفاظت یا فوری حمایت کی ضرورت ہو۔
فاٹما الجناہی نے گلฟ نیوز کو بتایا کہ اسٹاف ٹریننگ جیسے تقاضوں کو مرحلہ وار متعارف کرایا جائے گا، لیکن جن معاملات میں فوری مداخلت کی ضرورت ہے ان میں تاخیر نہیں کی جائے گی۔ گریس پیریڈ کا مقصد اداروں کو اسٹاف کو تربیت دینے اور اپنی حفاظتی پالیسیوں کو اپنے ماحول کے مطابق ڈھالنے میں مدد دینا ہے۔
حفاظت کی ذمہ داریاں کس پر عائد ہوں گی
نیا فریم ورک حفاظت کو تعلیمی اداروں کے مشترکہ ذمہ داری بنا دیتا ہے اور اسے صرف اسکول لیڈرشپ پر عائد نہیں کیا جاتا۔ ایچ کے ڈی کے ایک ترجمان نے گلف نیوز کو بتایا کہ ذمہ داری ٹیچرز، پرنسپلز، سپروائزرز اور بس ڈرائیوروں تک بھی پھیل جائے گی۔
ہر ادارے میں ایک مقرر کردہ سیفگارڈنگ گورنر ہوا جو یہ یقینی بنائے گا کہ لرنر پروٹیکشن بورڈ کے ایجنڈا پر رہے۔ سیفگارڈنگ لیڈز اور ان کے ڈپٹی پروسیجرز کو دیکھیں گے، ذمہ داریاں سونپیں گے اور پروٹیکشن پالیسیز کے نفاذ کی نگرانی کریں گے۔
آئندہ مراحل اور اثرات
اسٹیجڈ رول آؤٹ کا مقصد اداروں کو ضروریات کو سمجھنے، اسٹاف کو تربیت دینے اور اپنی حفاظتی پالیسیوں کو مضبوط بنانے کا وقت دینا ہے۔ فریم ورک میں اس بات کو بھی یقینی بنایا گیا ہے کہ ادارے بدعنوانی اور نقصان کے نشانات کو پہچان سکیں، بشمول وہ واقعات جو اسکول کی عمارت کے باہر یا آن لائن ہوں۔
ایچ کے ڈی اسٹاف میں آگاہی اور تربیت کو مضبوط کرنے کا منصوبہ بھی بنا رہا ہے، خاص طور پر وہ ٹیمیں اور پیشہ ور جو طلباء کے ساتھ براہ راست کام کرتے ہیں۔ سعودی عرب نے ریاض اور مکہ پر حملوں کے لیے مिसائل اور ڈرونز کو روکنے کی خبر بھی شامل ہے۔
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