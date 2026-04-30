دبئی حکومت نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے پراپرٹی ویزا قوانین میں اہم تبدیلیاں لائیں؛ 2 سالہ رہائشی ویزا حاصل کرنا مزید آسان

دبئی حکومت نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے پراپرٹی ویزا قوانین میں اہم تبدیلیاں لائی ہیں، جن سے جائیداد خریدنے پر 2 سالہ رہائشی ویزا حاصل کرنا مزید آسان ہو گیا ہے۔ نئی پالیسی کے تحت سنگل مالک کے لیے مقررہ کم از کم قیمت کی شرط ختم کر دی گئی ہے، جبکہ مشترکہ پراپرٹی کے لیے ہر سرمایہ کار کا حصہ کم از کم 4 لاکھ درہم ہونا ضروری ہوگا۔ یہ اقدامات سرمایہ کاری کو فروغ دینے اور پراپرٹی مارکیٹ کو متحرک کرنے کے لیے ہیں۔
دبئی حکومت نے غیر ملکی سرمایہ کار وں کے لیے پراپرٹی ویزا قوانین میں اہم تبدیلیاں لائی ہیں، جن سے جائیداد خریدنے پر 2 سالہ رہائشی ویزا حاصل کرنا مزید آسان ہو گیا ہے۔ نئی پالیسی کے تحت سنگل مالک کے لیے مقررہ کم از کم قیمت کی شرط ختم کر دی گئی ہے، جس سے زیادہ افراد اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ حکام کے مطابق اب مشترکہ پراپرٹی کی صورت میں بھی رہائشی ویزا حاصل کیا جا سکتا ہے، تاہم ہر سرمایہ کار کا حصہ کم از کم 4 لاکھ درہم ہونا ضروری ہوگا۔ یہ اقدام غیر ملکی سرمایہ کار ی کو فروغ دینے اور پراپرٹی مارکیٹ کو متحرک کرنے کے لیے ہے۔ 2 سالہ انویسٹر ویزا کو پہلے سے زیادہ آسان بنایا گیا ہے، جبکہ دیگر طویل مدتی ویزوں کی شرائط برقرار ہیں۔ 5 سالہ ریٹائرمنٹ ویزا کے لیے 10 لاکھ درہم کی سرمایہ کاری اور 55 سال کی عمر کی حد مقرر ہے، جبکہ 10 سالہ گولڈن ویزا کے لیے 20 لاکھ درہم کی سرمایہ کاری ضروری ہے۔ گولڈن ویزا ہولڈرز کو فیملی اور گھریلو ملازمین کی اسپانسرشپ کی سہولت بھی حاصل ہوگی، اور وہ متحدہ عرب امارات سے باہر رہ کر بھی اپنے ویزا کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ نئی پالیسی دبئی کی رئیل اسٹیٹ مارکیٹ میں تیزی لائے گی اور عالمی سرمایہ کاروں کی دلچسپی میں اضافہ ہوگا۔ دبی حکومت نے یہ بات بھی واضح کی ہے کہ یہ تبدیلیاں سرمایہ کاروں کے لیے مزید شفافیت اور سہولت فراہم کرنے کے لیے ہیں، جبکہ حکومت نے سرمایہ کاروں کی حفاظت کے لیے بھی اضافی تدابیر اٹھی ہیں۔ ماہرین نے بتایا ہے کہ یہ اقدامات دبئی کو عالمی سرمایہ کاری کے مرکز میں تبدیل کرنے میں مدد کریں گے، جبکہ محلی مارکیٹ میں بھی مزید تنوع پیدا ہوگا۔ دبی کی پراپرٹی مارکیٹ میں پچھلے چند سالوں میں قابل توجه ترقی دیکھی گئی ہے، اور حکومت کے یہ اقدامات اسے مزید قوی بنانے میں مدد کریں گے۔ سرمایہ کاروں کو یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ویزا کے لیے تمام شرائط اور طریقہ کار کو درست طریقے سے پورا کرنا ضروری ہے، تاکہ کوئی بھی مسئلہ نہ آئے۔ دبی حکومت نے یہ بات بھی واضح کی ہے کہ یہ تبدیلیاں سرمایہ کاروں کے لیے مزید شفافیت اور سہولت فراہم کرنے کے لیے ہیں، جبکہ حکومت نے سرمایہ کاروں کی حفاظت کے لیے بھی اضافی تدابیر اٹھی ہیں۔ ماہرین نے بتایا ہے کہ یہ اقدامات دبئی کو عالمی سرمایہ کاری کے مرکز میں تبدیل کرنے میں مدد کریں گے، جبکہ محلی مارکیٹ میں بھی مزید تنوع پیدا ہوگا۔ دبی کی پراپرٹی مارکیٹ میں پچھلے چند سالوں میں قابل توجه ترقی دیکھی گئی ہے، اور حکومت کے یہ اقدامات اسے مزید قوی بنانے میں مدد کریں گے۔ سرمایہ کاروں کو یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ویزا کے لیے تمام شرائط اور طریقہ کار کو درست طریقے سے پورا کرنا ضروری ہے، تاکہ کوئی بھی مسئلہ نہ آئے.
دبئی حکومت پراپرٹی ویزا غیر ملکی سرمایہ کار رہائشی ویزا ریئل اسٹیٹ مارکیٹ