دبئی میونسپلیٹی کی جانب سے خوراک میں موجود وائرسز کی تشخیص کے لیے جدید ترین وائرو جینیٹکس لیبارٹری کا قیام

دبئی میں خوراک کے تحفظ کے نظام کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ایک نئی لیبارٹری کا افتتاح کیا گیا ہے جو ڈیجیٹل پی سی آر ٹیکنالوجی کے ذریعے بیماری پھیلانے والے وائرسز کی فوری اور درست تشخیص کرے گی۔
دبئی میونسپلیٹی نے خوراک کی حفاظت اور عوامی صحت کے شعبے میں ایک انقلابی قدم اٹھاتے ہوئے دبئی سینٹرل لیبارٹری کے اندر وائرو جینیٹکس لیبارٹری کا باقاعدہ افتتاح کر دیا ہے۔ یہ نیا مرکز جدید ترین جینو مکس ٹیکنالوجی سے لیس ہے جس کا بنیادی مقصد خوراک کے ذریعے پھیلنے والے وائرسز کی تیز رفتار اور انتہائی درست تشخیص کرنا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں اپنی نوعیت کی یہ پہلی لیبارٹری ہے جو ملک میں غذائی تحفظ کے معیار کو عالمی سطح پر بلند کرنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔ دبئی ایک عالمی تجارتی مرکز ہونے کے ناطے ہر سال لاکھوں ٹن خوراک درآمد کرتا ہے، اس لیے یہاں ایسے جدید نظام کی ضرورت تھی جو کسی بھی ممکنہ وائرل آلودگی کو فوری طور پر پکڑ سکے تاکہ شہریوں اور سیاحوں کی صحت کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہ اقدام نہ صرف دبئی میونسپلیٹی کی فعال حکمت عملی کا حصہ ہے بلکہ یہ اس عزم کی عکاسی کرتا ہے کہ شہر کو صحت اور تحفظ کے میدان میں دنیا کے صف اول کے شہروں میں شامل رکھا جائے۔ خوراک کی سپلائی چین میں کسی بھی قسم کی کوتاہی بڑے پیمانے پر صحت کے مسائل پیدا کر سکتی ہے، لہذا ایسی لیبارٹری کا قیام ایک حفاظتی ڈھال کے طور پر کام کرے گا جو بیماریوں کے پھیلاؤ کو شروع ہونے سے پہلے ہی روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس لیبارٹری کی سب سے نمایاں خصوصیت ڈیجیٹل پی سی آر (dPCR) ٹیکنالوجی کا استعمال ہے، جسے دنیا بھر میں مالیکیولر تشخیص کے لیے سب سے زیادہ درست اور حساس طریقہ مانا جاتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی روایتی ٹیسٹنگ کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ وائرل پیتھوجنز کی بہت کم مقدار کو بھی پہچاننے کی صلاحیت رکھتی ہے، جس سے غلط نتائج کا امکان نہ ہونے کے برابر رہ جاتا ہے۔ خاص طور پر نارو وائرس، ہیپاٹائٹس اے اور ہیپاٹائٹس ای جیسے خطرناک وائرسز کی تشخیص اب پہلے سے زیادہ آسان اور تیز ہو گئی ہے۔ یہ سسٹم پیچیدہ غذائی نمونوں جیسے کہ ڈیری مصنوعات، سمندری غذا، تازہ پھل، سبزیوں اور مختلف مشروبات کے تجزیے کے لیے انتہائی مؤثر ہے، یہاں تک کہ مشکل ترین حالات اور نمونوں کی پیچیدگی کے باوجود یہ اپنی درستگی برقرار رکھتا ہے۔ لیبارٹری کی روزانہ کی صلاحیت تقریباً 60 نمونوں کی ہے، تاہم کسی بھی ہنگامی صورتحال یا وبائی خطرے کے وقت اس صلاحیت کو بڑھا کر 100 نمونوں تک لے جایا جا سکتا ہے۔ تمام طریقہ کار آئی ایس او/آئی ای سی 17025 کے بین الاقوامی معیارات کے مطابق ترتیب دیے گئے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ یہاں سے جاری ہونے والے نتائج عالمی سطح پر تسلیم شدہ اور قابل اعتماد ہوں گے، جو بین الاقوامی تجارت اور معیار کے تبادلے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ دبئی سینٹرل لیبارٹری ڈیپارٹمنٹ کی ڈائریکٹر انجینئر ہند محمود احمد نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ وائرو جینیٹکس لیبارٹری کا قیام دبئی کی اس کوشش کا حصہ ہے کہ جدید ترین ٹیکنالوجی کو اپنا کر عوامی صحت کی نگرانی کے نظام کو مزید مضبوط بنایا جائے۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ مرکز صرف ایک ٹیسٹنگ لیب نہیں ہوگا بلکہ یہ ایک سائنسی مرکز کے طور پر بھی کام کرے گا جہاں مختلف یونیورسٹیوں اور تحقیقی اداروں کے ساتھ تعاون کیا جائے گا۔ اس تعاون کے ذریعے خوراک سے پھیلنے والے وائرسز کا ایک جامع قومی ڈیٹا بیس تیار کیا جائے گا، جو مستقبل میں بیماریوں کے پھیلاؤ کی پیش گوئی کرنے اور روک تھام کے اقدامات کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ ڈیٹا پر مبنی فیصلے کرنے کی یہ صلاحیت دبئی کو خوراک کی حفاظت کے نظام میں ایک فعال اور پیشگی حکمت عملی اپنانے میں مدد دے گی۔ اس اقدام سے نہ صرف مقامی صنعت کاروں کا اعتماد بڑھے گا بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی دبئی کی ساکھ ایک محفوظ اور صحت مند شہر کے طور پر مزید مضبوط ہوگی۔ یہ مرکز نئی نسل کے سائنسدانوں کے لیے بھی ایک تربیتی گراؤنڈ ثابت ہوگا جہاں وہ جینو مکس کے جدید طریقوں کو سیکھ سکیں گے، جس سے مجموعی طور پر متحدہ عرب امارات کی سائنسی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا اور عوامی صحت کے نظام کو مزید مستحکم کیا جا سکے گا.
