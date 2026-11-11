دبئی میٹرو توسیع منصوبے کی منظوری، المکتوم ایئرپورٹ سے رابطہ
دبئی نے المکتوم انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے ڈی اے پی دو ارب روپے کے میٹرو توسیع منصوبے کی منظوری دے دی ہے جس کا آغاز 2031 میں متوقع ہے۔
دبئی نے اپنی ہوائی جہازوں کی بنیادی ڈھانچے میں بڑی تبدیلی کے لیے ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے المکتوم انٹرنیشنل ایئرپورٹ سٹی کو میٹرو نیٹ ورک سے جوڑنے والے منصوبے کی سرکاری منظوری دے دی ہے۔ اس پروجیکٹ کی کل لاگت تقریباً ڈی اے پی دو ارب (Dh2 billion) متوقع ہے اور مسافر خدمات کا باقاعدہ آغاز سال 2031 میں شروع ہونے کا امکان ہے۔ یہ منصوبہ دبئی کے موجودہ روٹ 2020 کو تقریباً تین کلومیٹر تک توسیع دیتا ہے اور اس میں دو نئے اسٹیشنز شامل ہیں جو براہ راست ایئرپورٹ کے ویسٹ ٹرمینل سے جڑے ہوئے ہیں۔
ایئرپورٹ ٹرانزیشن اور میٹرو منصوبے کی تفصیلات
اس اہم فیصلے کے تحت المکتوم انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو مستقبل کا مرکزی ہوابازی کا مرکز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ موجودہ منصوبہ بندی کے مطابق، دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ (DXB) سے تمام تجارتی فلائٹس کی نقل و حرکت کو المکتوم انٹرنیشنل ایئرپورٹ منتقل کرنے کا عمل سال 2032 سے 2035 کے درمیان مکمل کیا جائے گا۔ میٹرو کی یہ توسیع اس بڑی منتقلی کے لیے ضروری بنیادی ڈھانچے کا ایک اہم حصہ ہے تاکہ مسافروں اور ملازمین کے لیے رسائی آسان بنائی جا سکے۔Also readورلڈ ٹیسٹ چیمپئین شپ کی میزبانی؛ آئی سی سی کا بھارت کو صاف انکار
شیخ حمدان کی جانب سے منصوبے کی منظوری
دبئی کے ولی عہد اور چیئرمین شیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم نے یو اے ای گورنمنٹ اینیول میٹنگز 2026 کے دوران منعقدہ ایک کونسل میٹنگ میں اس منصوبے کو حتمی شکل دی۔ اس اجلاس میں حکام نے وضاحت کی کہ نیا میٹرو کنکشن نہ صرف مسافروں بلکہ ایئرپورٹ کے ملازمین اور دیگر وزیٹرز کے لیے سفر کو مزید موثر بنائے گا۔ اس سے نجی گاڑیوں پر انحصار میں کمی متوقع ہے جو شہر کی ٹریفک کی کشیدگی کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔
متبادل ٹرانسپورٹ نیٹ ورک سے یکجا کاری
نیا میٹرو کنکشن ایئرپورٹ ایکسپریس لائن اور ایتھڈ ریلز (Etihad Rail) کے منصوبہ بند ہائی سپیڈ ریل نیٹ ورک کے ساتھ بھی مربوط ہوگا۔ اس یکجا کاری کا مقصد مختلف ٹرانسپورٹ موڈز کے درمیان بہتر روابط قائم کرنا ہے تاکہ مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے وقت زیادہ سے زیادہ آرام اور تیزی مل سکے۔ یہ منصوبہ دبئی کے وسیع تر ٹرانسپورٹیشن پلان کا لازمی جزو ہے جو بین الاقوامی سطح پر سفری تجربے کو بہتر بنانے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔
اسٹریٹجک پیکج اور مستقبل کی منصوبہ بندی
یہ میٹرو توسیع منصوبہ دبئی کے ایکسیکيوٹو کونسل کی جانب منظور کردہ ڈی اے پی اٹھارہ ارب (Dh11 billion) سے زائد کی قدر کے اسٹریٹجک اقدامات کے سیٹ کا حصہ ہے۔ اس وسیع پیکج میں شامل ایک اور اہم منصوبہ ڈی اے پی نو اعشاریہ پچاس کروڑ روپے (Dh9.59 billion) کی لاگت والا ہے جو 2040 تک پورے امیریت میں کمیونٹی سروسز اور پبلک فیسلیٹیز کی توسیع کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ یہ تمام اقدامات دبئی کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی اور معاشی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔
بنیادی ڈھانچے کی جدید کاری کے اثرات
المکتوم انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی ترقی کے ساتھ اس کے میٹرو کنکشن کا قیام اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ دبئی عالمی ہوابازی کے مراکز میں اپنی حیثیت کو مستحکم کرنے کے لیے مسلسل کوشاں ہے۔ نئے اسٹیشنز اور توسیعی لائنیں نہ صرف ایئرپورٹ کے کارکردگی میں اضافہ کریں گی بلکہ شہر کے دیگر حصوں کے ساتھ اس کے ربط کو بھی مضبوط بنائیں گی۔ یہ منصوبہ دبئی کے طویل المدتی اقتصادی اور سماجی ارتقاء کے لیے ایک اہم سنگ میل کے طور پر کام کرے گا۔
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