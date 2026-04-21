دباؤ میں مذاکرات نہیں کریں گے، ایران کا دو ٹوک موقف

ایران نے امریکہ کے ساتھ سفارتی مذاکرات کے حوالے سے اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے اور کہا ہے کہ دھمکی اور دباؤ کے ماحول میں کسی قسم کی بات چیت ممکن نہیں ہے۔
ایران نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ وہ دباؤ میں کسی بھی قسم کے مذاکرات کا حصہ نہیں بنے گا، خاص طور پر ایسے وقت میں جب امریکہ کے ساتھ سفارتی کوششیں ایک نازک جنگ بندی کے باوجود غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں۔ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم نے منگل کے روز ایک اہم بیان میں کہا کہ دھمکی یا جبر کے ماحول میں بات چیت ممکن نہیں ہے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے ایک پیغام میں انہوں نے زور دے کر کہا کہ ایک طویل تہذیب کا حامل ملک کبھی بھی دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات نہیں کرے گا اور یہ
تہران کی خارجہ پالیسی کا ایک بنیادی اصول ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ خودداری اور قومی وقار کسی بھی ملک کی خارجہ پالیسی کی بنیاد ہوتے ہیں اور ایران اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یہ بیانات ایک ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب ۸ اپریل کو شروع ہونے والی جنگ بندی، جو کہ ۴۰ دن کی شدید لڑائی کے بعد نافذ ہوئی تھی، اب تک برقرار تو ہے لیکن اس کی حیثیت انتہائی نازک ہے۔ پاکستان اس معاملے میں تہران اور واشنگٹن کے درمیان بالواسطہ مذاکرات میں ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے اور اس سلسلے میں ۱۱ سے ۱۲ اپریل تک اسلام آباد میں مذاکرات کا پہلا دور بھی منعقد کیا گیا تھا۔ تاہم، ایران نے تاحال مذاکرات کے دوسرے دور میں اپنی شرکت کی تصدیق نہیں کی ہے جس سے سفارتی حلقوں میں تشویش پائی جاتی ہے۔ تہران کا موقف ہے کہ جب تک فریق ثانی کا رویہ تعمیری نہیں ہوگا، تب تک کسی بھی پیش رفت کی توقع کرنا فضول ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے دونوں جانب سے اعتماد سازی کے اقدامات کی ضرورت ہے، لیکن موجودہ حالات میں یہ ایک بڑا چیلنج دکھائی دیتا ہے۔ ایران کی جانب سے اس موقف کا اعادہ کرنا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ تہران اپنی خودمختاری پر کسی قسم کا سمجھوتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عالمی سیاست کے ماہرین کے مطابق، تہران کی یہ حکمت عملی دراصل اپنی داخلی سیاسی صورتحال اور علاقائی اثر و رسوخ کو برقرار رکھنے کے لیے ہے۔ ادھر امریکہ کی جانب سے بھی تہران پر دباؤ ڈالنے کی پالیسی جاری ہے، جس سے مذاکراتی عمل میں تعطل برقرار ہے۔ عالمی برادری مسلسل مطالبہ کر رہی ہے کہ جنگ بندی کو پائیدار امن میں تبدیل کرنے کے لیے تمام فریقین کو لچک دکھانی چاہیے، بصورت دیگر خطے میں ایک بار پھر کشیدگی کا خدشہ موجود ہے۔ آنے والے دن یہ طے کریں گے کہ آیا سفارتی چینلز دوبارہ فعال ہو پائیں گے یا پھر خطے کو ایک طویل غیر یقینی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران کا اصرار ہے کہ مذاکرات کے لیے برابری کی سطح اور احترام کا ماحول ناگزیر ہے، اور جب تک یہ بنیادی شرائط پوری نہیں ہوتیں، کسی بھی پیش رفت کی امید کم ہے
