دباؤ میں نہیں آئیں گے: ٹرمپ کی دھمکیوں پر ایران کا سخت ردعمل

ایران نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دی جانے والی دھمکیوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کسی بھی دباؤ کے آگے جھکنے والا نہیں۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ امریکی جارحیت کی صورت میں سخت جواب دیا جائے گا۔
ایران کی اعلیٰ فوجی قیادت نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دی جانے والی دھمکی وں کو بے بنیاد اور حقیقت سے دور قرار دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ تہران کسی بھی دباؤ کے آگے جھکنے والا نہیں۔ ایران ی مشترکہ فوجی کمان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ مشرق وسطیٰ میں امریکا کو مسلسل ناکامیوں اور سبکی کا سامنا ہے اور اس قسم کی سخت زبان دراصل انہی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ دھمکی وں کے ذریعے نہ تو امریکا اپنی ساکھ بحال کر سکتا ہے اور نہ ہی خطے میں اپنی پوزیشن مضبوط بنا
سکتا ہے۔ فوجی حکام نے مزید کہا کہ واشنگٹن کی جانب سے بڑھتی ہوئی جارحانہ بیان بازی دراصل اس کی کمزوری کا اعتراف ہے۔ ایران نے دوٹوک مؤقف اپناتے ہوئے کہا کہ کسی بھی قسم کے دباؤ یا دھمکی سے اس کی پالیسی تبدیل نہیں ہوگی۔ ایران نے اس بات پر زور دیا کہ امریکا کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ دھمکیوں اور دباؤ کی پالیسی کے ذریعے وہ ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ ایرانی حکام نے کہا کہ اگر امریکا نے کسی بھی قسم کی جارحیت کا مظاہرہ کیا تو اس کا سخت جواب دیا جائے گا، جو پورے خطے میں تباہی پھیلا سکتا ہے۔\اس کے علاوہ، بیان میں اس بات پر بھی روشنی ڈالی گئی کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کو آبنائے ہرمز کھولنے اور جوہری معاہدے پر دوبارہ بات چیت کے لیے دی جانے والی ڈیڈ لائن کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ایرانی حکام نے واضح کیا کہ تہران اپنی خودمختاری اور قومی مفادات پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ اس تناظر میں، ایرانی حکام نے امریکا کو مشورہ دیا کہ وہ خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے والی اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرے اور بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ ایران ہمیشہ مذاکرات اور سفارت کاری کے ذریعے تنازعات کے حل کا حامی رہا ہے، لیکن وہ اپنی سلامتی اور خودمختاری کے دفاع کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا۔ ایرانی حکومت نے بین الاقوامی برادری سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ امریکا کی یکطرفہ پالیسیوں اور دھمکیوں کی مذمت کرے اور خطے میں امن و استحکام کے قیام میں اپنا کردار ادا کرے۔\ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں حالیہ اضافے کے بعد، خطے میں صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو توانائی کے مراکز اور بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے، جس پر ایران نے سخت ردعمل ظاہر کیا ہے۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ کسی بھی قسم کی امریکی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا، جس کے نتیجے میں پورے خطے میں تباہی پھیل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ، ایران نے امریکی امن منصوبے پر بھی تنقید کی ہے اور اسے مسترد کر دیا ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ امریکی منصوبے میں ایران کے جائز مفادات کو نظر انداز کیا گیا ہے اور یہ خطے میں امن کے قیام میں مددگار ثابت نہیں ہوگا۔ ایران نے اس بات پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا اور کسی بھی قسم کے دباؤ یا دھمکی کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے گا۔ صورتحال کی سنگینی کے پیش نظر، بین الاقوامی برادری کو اس بحران کے پرامن حل کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے