دبی پولیس نے موٹر سائیکلز اور گاڑیوں کو ٹرکوں کے قریب احتیاط برتنے کی ہدایت کی
دبی پولیس نے طویل عید کی چھٹیوں کے دوران ٹرکوں اور بسوں کے ساتھ ڈرائیونگ کے دوران احتیاط برتنے کی ہدایت کی ہے تاکہ حادثات سے بچا جا سکے۔
دبی پولیس نے یو اے ای میں طویل عید کی چھٹیوں کے دوران موٹر سائیکلوں اور کار ڈرائیورز کو ٹرکوں، لواریوں اور بسوں کے قریب اضافی احتیاط برتنے کی سخت ہدایت جاری کی ہے۔ اس سلسلے میں یہ توقع کی جا رہی ہے کہ زیادہ خاندان رات کے وقت سفر کریں گے، جس کی وجہ سے بڑی گاڑیوں کے استعمال میں اضافہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ چھٹیوں کے اسی دور میں بڑی گاڑیاں اپنے معمول کے راستوں پر چلتی رہیں گی، جس سے موٹر سائیکلوں اور چھوٹی گاڑیوں کے لیے اضافی ہوشیاری برتنے کی ضرورت پیدا ہو جاتی ہے۔
رازدہن کی مشکلات اور ٹریفک پابندیاں
امارات کے مختلف شہروں میں بھاری ٹریفک کے دوران ڈرائیونگ پہلے ہی چیلنجنگ ہوتی ہے، جبکہ مختلف امیارات کو جوڑنے والی بڑی شاہراہوں پر ٹریفک کے حالات اپنے آپ میں اپنی مشکلات رکھتے ہیں۔ یو اے ای نے مختلف سڑکوں پر ٹرکوں اور لواریوں کے لیے مخصوص اوقات متعارف کروائے ہیں، جبکہ کچھ شاہراہوں پر بڑی گاڑیوں کے لیے 24 گھنٹے کی پابندی عائد ہے۔ یہ پابندیاں ٹریفک کو منظم کرنے اور سڑک کے حادثات کے خطرے کو کم کرنے کے مقصد سے متعارف کروائی گئی ہیں۔Also readPakistan, Saudi Arabia, Türkiye Boost Defence Ties
بڑی گاڑیوں کی حفاظتی مشکلات
بڑی گاڑیوں اور بسوں کے ڈرائیورز کو سڑک پر کئی مخصوص چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن میں ان کے بلیس اسپاٹس کی وجہ سے دوسری گاڑیوں کو دیکھنے کی دشواری شامل ہے۔ ٹرک اور بسوں کے سامنے، کناروں اور پیچھے ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں ڈرائیور دیگر گاڑیوں کو دیکھ نہیں سکتا۔ بڑی گاڑیوں کو مکمل طور پر رک جانے کے لیے چھوٹی گاڑیوں کے مقابلے میں زیادہ وقت اور فاصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کی موڑنے، اسٹیئرنگ کرنے اور ٹریفک میں مینیوور کرنے کی صلاحیت چھوٹی گاڑیوں کے مقابلے میں زیادہ محدود ہوتی ہے، جس سے چھوٹی گاڑیوں کے لیے اضافی خطرہ پیدا ہوتا ہے۔
بلیس اسپاٹس کی نشاندہی کا طریقہ
دبی پولیس کی جمعہ کے روز جاری ہونے والی گائیڈ لائنز میں موٹر سائیکلوں کو بڑی گاڑیوں کے قریب چلانے کے دوران چار اہم حفاظتی تدابیر اپنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ اگر موٹر سائیکل ڈرائیور ٹرک کے ڈرائیور کو نہیں دیکھ سکتا، تو یہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ اس کی گاڑی ٹرک کے بلیس اسپاٹ میں موجود ہے۔ اس ٹیکنیک کو اپنانے سے ڈرائیور یہ یقینی بنا سکتا ہے کہ وہ ڈرائیور کی نظر میں ہے، جس سے ٹکر کے خطرے میں کمی آتی ہے۔
لین تبدیلی اور اوور ٹیک کرنے کے اصول
بڑی گاڑیوں کو رک جانے کے لیے زیادہ وقت اور فاصلے کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا موٹر سائیکلوں کو فریکوئنسی یا اچانک لین چینی سے گریز کرنا چاہیے۔ بڑی گاڑی کے ساتھ ڈرائیونگ کرتے وقت اضافی احتیاط ضروری ہے، کیونکہ ٹرک ڈرائیور کار کو نہیں دیکھ سکتا جس سے ٹکر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ موٹر سائیکل ڈرائیورز کو پیچھے سفر کرتے وقت صبر کا دامن ہونا چاہیے اور اوور ٹیک کرنے سے پہلے یہ یقینی بنانا چاہیے کہ ٹرک ڈرائیور ان کی گاڑی کو دیکھ رہا ہے۔
اوور ٹیکنگ کے بعد حفاظتی اقدامات
اوور ٹیکنگ کے دوران موٹر سائیکل ڈرائیورز کو اپنی انڈیکیٹر کا استعمال کرنا چاہیے، بائیں لین میں منتقل ہونا چاہیے، اور مناسب رفتار سے ایکسلریٹ کر کے ٹرک کو بغیر اس کے بلیس اسپاٹ میں رہے پار کرنا چاہیے۔ اوور ٹیکنگ کے بعد اپنے اصلی لین میں واپس لوٹنے سے پہلے، ڈرائیورز کو یہ یقینی بنانا چاہیے کہ وہ اپنی ریر ویو مرر میں پورا ٹرک دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اقدامات ٹرک کے بلیس اسپاٹ سے باہر نکلنے میں مدد دیتے ہیں اور اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ڈرائیور کو اپنی محفوظ مقام کا احساس ہو۔
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