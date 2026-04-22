درآمدی گاڑیوں پر ڈیوٹی ختم کرنے کا اصولی فیصلہ، نئی آٹو پالیسی کا اعلان جلد متوقع

وفاقی حکومت نے ملک میں گاڑیوں کی قیمتوں کو کم کرنے اور صارفین کو زیادہ انتخاب فراہم کرنے کے لیے درآمدی گاڑیوں پر ڈیوٹی ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ نئی آٹو پالیسی کے تحت کیا جائے گا اور اس سے مقامی صنعت پر اثرات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔
وفاقی حکومت نے ملک میں گاڑیوں کی صنعت کو فروغ دینے اور صارفین کو سستی گاڑیوں کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے ایک اہم فیصلہ کیا ہے۔ حکومت نے درآمدی گاڑیوں پر عائد ڈیوٹی وں کو ختم کرنے کا اصولی فیصلہ کیا ہے، جس کا باضابطہ اعلان جلد ہی متوقع پانچ سالہ نئی آٹو پالیسی میں کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ ( آئی ایم ایف ) کے ساتھ جاری مذاکرات اور آٹو سیکٹر میں نئے سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ ذرائع کے مطابق، وزارت صنعت و پیداوار نے نئی آٹو پالیسی کا مسودہ تیار کر لیا ہے اور اسے حتمی شکل دینے کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مسلسل مشاورت کی جا رہی ہے۔ اس پالیسی میں درآمدی گاڑیوں پر ڈیوٹی وں کو مرحلہ وار ختم کرنے کا منصوبہ شامل ہے، جس کے تحت اگلے پانچ سالوں میں کسٹم ڈیوٹی کو 15 فیصد تک کم کرنے کا امکان ہے۔ اس اقدام کا مقصد گاڑیوں کی قیمتوں کو کم کرنا اور صارفین کو زیادہ انتخاب فراہم کرنا ہے۔ تاہم، مقامی سطح پر گاڑیوں کی تیاری کرنے والی کمپنیوں نے اس پالیسی پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ان کمپنیوں کا کہنا ہے کہ درآمدی گاڑیوں پر ڈیوٹی وں کو ختم کرنے سے مقامی مینوفیکچرنگ صنعت پر منفی اثر پڑے گا اور وہ مقابلہ نہیں کر پائیں گی۔ انہوں نے حکومت سے پالیسی کا دورانیہ کم از کم دس سال کرنے اور استعمال شدہ گاڑیوں کی معیاد کو بڑھا کر پانچ سال کرنے کی تجویز دی ہے۔ حکومت ان تحفظات پر غور کر رہی ہے اور اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مزید مشاورت کر رہی ہے۔ آئی ایم ایف نے بھی آٹو سیکٹر کو کھولنے اور نئے سرمایہ کاروں کو حوصلہ افزائی کرنے کی تجویز دی ہے۔ اس کے تحت، گاڑیوں کے لیے ڈیوٹی ٹیکس کے سٹرکچر پر نظر ثانی کی جا رہی ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ اس پالیسی سے نہ صرف گاڑیوں کی قیمتیں کم ہوں گی بلکہ مقامی صنعت کو بھی جدید ٹیکنالوجی اور بہترین طریقوں کو اپنانے کا موقع ملے گا۔ نئی آٹو پالیسی میں سیفٹی اسٹینڈرڈ اور لائسنگ کے نظام کو سخت کرنے کی بھی تجویز شامل ہے۔ اس سے گاڑیوں کی حفاظت اور معیار کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ وزارت صنعت و پیداوار رواں ماہ کے آخر تک پالیسی کا حتمی مسودہ آئی ایم ایف کے ساتھ شیئر کرے گی اور ان کی منظوری کے بعد وفاقی کابینہ میں پیش کرے گی۔ یہ پالیسی ملک کی معیشت اور گاڑیوں کی صنعت کے لیے ایک اہم پیش رفت ہے.
