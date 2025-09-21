دریائے ستلج کا طوفان جاری: بہاولنگر اور پاکپتن میں تباہی، جانی نقصان

دریائے ستلج میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافے سے بہاولنگر اور پاکپتن میں تباہی جاری ہے۔ جلالپور پیروالا میں خواتین ڈوب گئیں، جبکہ متعدد گھر تباہ ہو گئے ہیں۔ امدادی کارروائیاں جاری ہیں، لیکن پانی کی سطح اب بھی بلند ہے۔
لاہور (دنیا نیوز) دریائے ستلج میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافے کی وجہ سے بہاولنگر اور پاکپتن میں تباہی جاری ہے، جس کے نتیجے میں متعدد گھر تباہ ہو چکے ہیں اور لوگ بے گھر ہو گئے ہیں۔ جلالپور پیروالا میں سیلاب ی پانی رہائشی علاقوں میں داخل ہونے سے دو خواتین اور ایک نوجوان ڈوب گئے۔ دوسری جانب، لیاقت پور میں کئی علاقوں میں پانی موجود ہونے کے باوجود لوگ اپنے گھروں کو لوٹنا شروع ہو گئے ہیں۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ مسلسل دریا کے کٹاؤ کی وجہ سے متعدد خاندان بے گھر ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے متاثرہ علاقوں
میں ہنگامی انخلا اور ریسکیو آپریشن جاری ہیں۔ امدادی کارروائیاں جاری ہیں، لیکن بڑھتے ہوئے پانی کی سطح سے قریبی بستیوں کو خطرہ لاحق ہے۔ ریسکیو ٹیموں کے نقصانات کا اندازہ لگانے اور متاثرہ کمیونٹیز کو امداد فراہم کرنے کے بعد مزید اپ ڈیٹس متوقع ہیں۔ دریائے ستلج نے پاکپتن میں واقع بقرکے گاؤں کی طرف اپنا رخ موڑ لیا ہے، جس سے تیزی سے زمین کا کٹاؤ ہو رہا ہے اور درجنوں گھر تباہ ہو گئے ہیں۔ رہائشیوں نے خراب صورتحال کے پیش نظر اپنے گھروں سے قیمتی سامان نکالنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے جواب میں، ضلعی انتظامیہ نے گاؤں کو مزید نقصان سے بچانے کے لیے ہنگامی اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ دریائے ستلج کے پھیلاؤ کو روکنے کی کوشش میں بند بنانے کے لیے بھاری مشینری تعینات کی جا رہی ہے۔ اسی دوران، جلالپور پیروالا، جو کہ ملتان کی ایک تحصیل ہے، میں دو خواتین چک 81/M میں ڈوب گئیں، جب وہ پانی کی سطح کم ہونے کے بعد اپنے گھروں کو واپس جانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ایک الگ واقعے میں، چک 66/M میں کھڑے سیلابی پانی میں ایک نوجوان ڈوب گیا۔ جنوبی پنجاب میں دریائے ستلج کے کناروں کے کٹاؤ کی وجہ سے بڑے پیمانے پر تباہی جاری ہے۔ بہاولنگر کی بستی جنان والی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں 50 سے زیادہ گھر دریا کی وجہ سے تباہ ہو چکے ہیں۔ حکام کے مطابق، 500 سے زائد گھروں کو فوری خطرہ ہے کیونکہ کٹاؤ جاری ہے۔ نقصان کو کم کرنے کی ایک مایوس کن کوشش میں، مقامی رہائشیوں نے مواد بچانے اور اچانک گرنے سے بچنے کے لیے اپنے گھروں کو گرانا شروع کر دیا ہے۔ ایک مقامی مدرسہ اور ایک مسجد کا بڑا حصہ بھی تباہ ہو گیا ہے، جبکہ ایک سرکاری پرائمری اسکول کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ بہاولپور میں، باقرپور کے سیلاب متاثرین نے مقامی حکام کے خلاف احتجاج کیا، الزام لگایا کہ انہیں امدادی کیمپ خالی کرنے پر مجبور کیا گیا۔ تاہم، ڈپٹی کمشنر نے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ رہائشیوں سے صرف اس وقت گھر واپس جانے کو کہا جا رہا ہے جب حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ احمد پور شرقیہ اور اوچ شریف میں، شمس آباد، بھنڈا وینس، اسماعیل پور اور جھانگرا شرقی علاقوں میں پانی جمع ہونے سے متعدد گھر منہدم ہو گئے ہیں۔ چک کہل، بختیاری، بیت احمد، عزیز آباد اور رسول پور سمیت مختلف علاقوں میں، رہائشیوں نے گھروں اور زرعی اراضی کو بڑے پیمانے پر نقصان کی اطلاع دی ہے۔ سرور آباد، ترند بشارت اور خیرپور ڈاہا جیسے دیہاتوں میں گھر مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں، جس سے خاندان بے گھر ہو گئے ہیں۔ منچن آباد میں بابا فرید پل پر کم سطح کا سیلاب جاری ہے، جہاں دریائے ستلج سے اس وقت 80,000 کیوسک سیلابی پانی گزر رہا ہے۔ آس پاس کے دیہاتوں بشمول بونگا اکبر ماری نہال، بچیاں والی، اور 15 سے زائد قریبی بستیوں میں، سیلابی پانی نے بڑے رقبے کو زیر آب کر دیا ہے، جس سے سڑکوں کے رابطے منقطع ہونے کی وجہ سے کمیونٹیز الگ تھلگ ہو گئی ہیں۔ دریائے چناب اور سندھ نے بھی لیاقت پور میں تباہی مچائی ہے، جہاں سیلابی پانی نے نوروالا، غفور آباد، بیت ظاہر پیر، بیت بھٹر، بنا رویا، بیت اہیر اور بیت بلوچ دیہاتوں میں بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے۔ متعدد گھر منہدم ہو گئے، جس سے رہائشیوں کو فرار ہونا پڑا۔ بیت سُوی، بیت ماچھی، طیب بلوچ، اور موضع چوہان میں گھر تباہ ہو گئے اور فصلیں، جن میں گنے، تل، مونگ کی دالیں، اور چارہ شامل تھے، سیلابی پانی میں بہہ گئیں۔ اس دوران، گڈو بیراج پر دریائے سندھ میں پانی کی سطح آہستہ آہستہ گر رہی ہے، جہاں موجودہ آمد 273,651 کیوسک اور اخراج 244,888 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے، جو کم سیلاب کی سطح کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ اسی طرح، چشمہ بیراج میں بھی پانی کی سطح میں کمی دیکھی گئی ہے۔ چشمہ میں آمد 158,120 کیوسک تک کم ہو گئی ہے، جس میں اخراج 152,230 کیوسک ہے، اور پانی کی موجودہ سطح 647 فٹ ہے۔ اس دوران، پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے حکام کو لنک روڈ کی بحالی کو ترجیح دینے کی ہدایت کی ہے، جس میں رابطے کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے تاکہ امدادی اور بحالی کی کوششیں تمام متاثرہ علاقوں تک پہنچ سکیں۔ حکام نقصانات کا اندازہ لگانے اور امدادی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، جبکہ کمزور علاقوں میں مقیم رہائشیوں سے ریسکیو ٹیموں کے ساتھ تعاون کرنے اور دریا کی مزید نقل و حرکت کے لیے چوکس رہنے کی درخواست کی جا رہی ہے
سیلاب دریائے ستلج تباہی بہاولنگر پاکپتن جلالپور پیروالا پانی کی سطح امدادی کارروائیاں نقصان