دفاعی وزیر خواجہ آصف: پاکستان افغانستان میں دہشتگردی کے بعد کارروائی کر سکتا ہے

دفاعی وزیر خواجہ آصف نے افغانستان میں دہشتگردی کے بعد پاکستان کے ردعمل کیelligibility واضح کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان 적 کے خلاف مناسب جواب دے گا، افغانستان میں بھارت کے خفیہ قونصلیٹ دہشتگردوں کو فنڈنگ دے رہے ہیں اور پاکستان تمام ڈپلومیٹک ذریعے استعمال کرے گا۔
-defense Minister Khawaja Asif نے جمعہ کو ایک نجی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ افغانستان میں ابھرتی ہوئی دہشتگری کی وارداتوں کے after Pakistan متحرک کر سکتا ہے۔ اس نے بتایا کہ افغانستان کی مداخلت کے ثبوت وکالتکار کو پیش کیے جائیں گے۔ defence minister نے کہا کہ پاکستان اس حملے کو بغیر کسی slicks کے نہیں چھوڑے گا اور مناسب جواب دے گا۔ Afghan Taliban کے مذمت یا افسوس کا اظہار کہیں ثابت نہیں ہوسکتا۔ Afghani طالبان کی پناہ میں رہنے والے لوگ بار بار پاکستان پر حملے کر رہے ہیں۔ defence minister نے بتایا کہ اللہ کی رحمت سے پاکستان آرمی نے واڑہ کی کینٹ کالج کے طلباء کی حفاظت کر لی۔ Khawaja Asif نے بھارت کے حوالے سے بھی بات کی اور کہا کہ پاکistan Recent war کے بعد سے بھارت کے حوالے سے ہائی الارٹ پر ہے۔ بھارت افغانستان کے ذریعے کارروائی کر رہی ہے۔ پاکستان کے پڑوسی کا مخالفانہ رویہ کو کسی کے لیے کم سمجھنا نہیں چاہیے۔ defence minister نے صاف کہہ دیا کہ پاکستان میں دہشتگردوں کےلیے کوئی محفوظ پناہ گاہیں نہیں ہیں۔ زیادہ تر دہشتگردی کے واقعات Afghan دہشتگردوں کی جانب سے کیے جا رہے ہیں۔ Khawaja Asif نے کہا کہ اگر دوست ممالک کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں۔انہوں نے بتایا کہ افغانستان میں کسی کی Afghan Taliban کی باتوں پر اعتبار نہیں ہے توپاکستان کیسے کر سکتا ہے۔وکالتکار کے ذہن میں کوئیGhAir واضع نہیں کہ بھارت اس کے پیچھے ہے۔ انہوں نے بتایا کہ دہشتگرد بھارت کے افغانستان میں قونصلیٹ سے رقم ملتی ہے۔انہوں نے بتایا کہ افغانستان سے متعلق تمام دستیاب ڈپلومیٹک اختیارات استعمال کیے جائیں گے.
-defense Minister Khawaja Asif نے جمعہ کو ایک نجی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ افغانستان میں ابھرتی ہوئی دہشتگری کی وارداتوں کے after Pakistan متحرک کر سکتا ہے۔ اس نے بتایا کہ افغانستان کی مداخلت کے ثبوت وکالتکار کو پیش کیے جائیں گے۔ defence minister نے کہا کہ پاکستان اس حملے کو بغیر کسی slicks کے نہیں چھوڑے گا اور مناسب جواب دے گا۔ Afghan Taliban کے مذمت یا افسوس کا اظہار کہیں ثابت نہیں ہوسکتا۔ Afghani طالبان کی پناہ میں رہنے والے لوگ بار بار پاکستان پر حملے کر رہے ہیں۔ defence minister نے بتایا کہ اللہ کی رحمت سے پاکستان آرمی نے واڑہ کی کینٹ کالج کے طلباء کی حفاظت کر لی۔ Khawaja Asif نے بھارت کے حوالے سے بھی بات کی اور کہا کہ پاکistan Recent war کے بعد سے بھارت کے حوالے سے ہائی الارٹ پر ہے۔ بھارت افغانستان کے ذریعے کارروائی کر رہی ہے۔ پاکستان کے پڑوسی کا مخالفانہ رویہ کو کسی کے لیے کم سمجھنا نہیں چاہیے۔ defence minister نے صاف کہہ دیا کہ پاکستان میں دہشتگردوں کےلیے کوئی محفوظ پناہ گاہیں نہیں ہیں۔ زیادہ تر دہشتگردی کے واقعات Afghan دہشتگردوں کی جانب سے کیے جا رہے ہیں۔ Khawaja Asif نے کہا کہ اگر دوست ممالک کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں۔انہوں نے بتایا کہ افغانستان میں کسی کی Afghan Taliban کی باتوں پر اعتبار نہیں ہے توپاکستان کیسے کر سکتا ہے۔وکالتکار کے ذہن میں کوئیGhAir واضع نہیں کہ بھارت اس کے پیچھے ہے۔ انہوں نے بتایا کہ دہشتگرد بھارت کے افغانستان میں قونصلیٹ سے رقم ملتی ہے۔انہوں نے بتایا کہ افغانستان سے متعلق تمام دستیاب ڈپلومیٹک اختیارات استعمال کیے جائیں گے
خواجہ آصف افغانستان دہشتگردی بھارت پاکستان آرمی کینٹ کالج