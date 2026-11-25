دلجیت دوسانجھ کے کنسرٹ پر دھمکی، پولیس کی تحقیقات
بھارتی گلوکار دلجیت دوسانجھ کے بنگلور کنسرٹ کو بم حملے کی دھمکی، پولیس نے ای میل کی تحقیقات شروع کی ہے اور حفاظتی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔
بھارتی پنجابی گلوکار دلجیت دوسانجھ کے آئندہ کنسرٹ کو بم حملے کی دھمکی موصول ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ یہ کنسرٹ 29 نومبر کو بنگلور میں منعقد ہونے والا ہے۔ اس ایونٹ سے قبل حکام کو ایک مشتبہ ای میل موصول ہوئی ہے۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ ای میل دھارواڑ کے پولیس کمشنر کو بھیجی گئی ہے۔
دھمکی آمیز ای میل کی تفصیلات
میغام میں کنسرٹ کے مقام پر ممکنہ دھماکے سے خبردار کیا گیا ہے۔ پیغام میں ان افراد کو بھی نشانہ بنانے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ ان افراد میں وہ لوگ شامل ہیں جو تقریب میں شرکت کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مبینہ ای میل میں لوگوں کو مشورہ دیا گیا کہ وہ اپنے بچوں کو کنسرٹ میں نہ لائیں۔Also readPM Shehbaz Sharif considers transforming NCCIA into Pakistan Cyber Police
حکام کی تحقیقات اور احتیاطی تدابیر
میڈیا رپورٹس کے مطابق حکام نے دھمکی آمیز ای میل کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ پولیس پیغام کے مندرجات کا جائزہ لے رہی ہے۔ وہ اس میں دی گئی اطلاعات کی صداقت معلوم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس مقصد کے تحت ممکنہ خطرے کی نوعیت کا تعین کیا جا سکتا ہے۔
عمومی شہریوں کے لیے احتیاطی ہدایات
ای میل میں فون کالز کا جواب دینے سے گریز کرنے کی بھی تنبیہ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ میٹرو میں سفر کرنے سے پرہیز کرنے کا کہا گیا ہے۔ یہ ہدایات شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے دی گئی ہیں۔ پولیس کا خیال ہے کہ یہ تمام اقدامات ممکنہ دہشت گردی کے واقعات سے نمٹنے کے لیے ضروری ہیں۔
تنظیمی ردعمل اور اگلے اقدامات
بھارتی حکام نے اس واقعے کو سنجیدگی سے لیا ہے۔ انہوں نے سیکیورٹی عملے کو انتہائی چوکس رہنے کی ہدایت کی ہے۔ کنسرٹ کے مقام کے ارد گرد اضافی نگرانی بڑھا دی گئی ہے۔ مقامی پولیس نے شریک ہونے والوں کو اپنی ذاتی حفاظت کا خاص خیال رکھنے کی تلقین کی ہے۔
تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ معاملہ ابھی تحقیقات کے تحت ہے۔ پولیس اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ کیا یہ دھمکی واقعی ہے یا کوئی فراڈ۔ دلجیت دوسانجھ کے کنسرٹ میں بڑی تعداد میں لوگوں کے شرکاء کی آمد متوقع تھی۔ حکام کا کہنا ہے کہ وہ تمام ضروری حفاظتی انتظامات کر رہے ہیں۔
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