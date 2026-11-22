دلجیت دوسنجھ کا احمدآباد کنسرت پر پابندیوں کے خلاف ردعمل
دلجیت دوسنجھ نے احمدآباد میں اپنے کنسرت پر عائد پابندیوں کا شکایت کرتے ہوئے غیر ملکی فنکاروں کے ساتھ دوہرے معیار کی مذمت کی اور سختی سے ردعمل کا اشارہ دیا۔
مقامی ذرائع کی رپورٹس کے مطابق گلوکار اور اداکار دلجیت دوسنجھ نے احمدآباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں اپنے کنسرت کے دوران اپنی گانوں پر عائد کی گئی پابندیوں کے خلاف اپنی آواز بلند کی ہے۔ انہوں نے اس پورے معاملے کو بین الاقوامی فنکاروں جیسے کہ کلڈپلے کے لیے دی گئی پذیرائی کے ساتھ موازنہ کیا اور الزام لگایا کہ مقامی فنکاروں کے ساتھ دوہرا معیار اپنایا جا رہا ہے۔ دلجیت دوسنجھ نے سوال اٹھایا کہ اگر کوئی بیرونی فنکار آتا ہے تو اسے کسی کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں ملتا، لیکن ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے۔
بین الاقوامی فنکاروں کے ساتھ دوہرا معیار
دلجیت دوسنجھ نے وضاحت کی کہ وہ خود بھی ایک مقامی فنکار ہیں اور ان کا تعلق ہونالیو سے نہیں بلکہ بھارت سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ پوری دنیا میں سفر کرتے ہیں اور ان کے ساتھ آنے والے تمام موسیقار بھی بھارت میں پیدا ہوئے ہیں۔ انہوں نے حاضری کے دوران ان لوگوں کے لیے تالیاں بجانے کی اپیل کی جو ان کے ہمراہ سفر کرتے ہیں اور ان پر زور دیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ان کی کارکردگی کی حمایت کرتے ہیں۔ دلجیت نے کہا کہ انہیں پابندیوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ انہیں ہی کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔Also readPakistan Shaheens set India A imposing 314-run target in Rising Stars Asia Cup
گلوکار کا سخت ردعمل اور انتباہ
گلوکار نے ان لوگوں کو سختی سے تنبیہ کی جو انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور واضح کیا کہ اگر کسی نے انہیں پریشان کیا تو وہ اس کا مناسب جواب دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے حالات میں ان کا نام سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کرے گا اور وہ کسی بھی صورت خاموش نہیں رہیں گے۔ دلجیت نے کہا کہ وہ اپنا کنسرت کریں گے، اپنی ٹیکس کی ادائیگیاں کریں گے اور پھر واپس چلے جائیں گے، لیکن وہ دنیا بھر میں پنجابی اور ہندوستانی میوزک کو پھیلانے کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ انہوں نے اپنی بات کو مختصر اور واضح الفاظ میں پیش کیا کہ انہیں پریشان نہ کیا جائے۔
پروفیسر کے اعتراضات اور متنازعہ گانے
اس معاملے کا پس منظر یہ ہے کہ پی جی جی سی-46 چندی گڑھ میں سوشیالوجی کی اسوسی ایٹ پروفیسر در پانڈت راؤ دھریناوار نے دلجیت دوسنجھ کے چار گانوں کے بجانے کے خلاف سرکاری طور پر اعتراض اٹھایا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان گانوں کے بول نشے، ڈرگس اور ہتھیاروں کے ثقافتی فروغ کا باعث بنتے ہیں۔ متنازعہ گانوں میں 'پٹیالا پیگ'، 'پنج ٹارہ'، 'جے بچھو فیملی لابیہ' اور 'جتت اتھے فائر کردا' شامل ہیں۔ پروفیسر دھریناوار نے خبردار کیا ہے کہ اگر دلجیت ان گانوں کو پرفارم کرتے رہے تو وہ گجرات ہائی کورٹ میں کینٹمٹ کی درخواست دائر کریں گے۔
اگلے اقدامات اور مارکیٹ پر اثرات
دلجیت دوسنجھ کا یہ ردعمل نہ صرف ان کی ذاتی کیریئر کے لیے اہم ہے بلکہ اس کے اثرات صنعت پر بھی پڑیں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ ان لوگوں سے جو انہیں پابندیوں کا سامنا کرنے پر مجبور کر رہے ہیں، محبت بھیجتے ہیں اور ان کا شکرگزار ہیں۔ تاہم، ان کے اس موقف نے سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے کہ کیا مقامی فنکاروں کے ساتھ درجہ بندیاں کی جانی چاہییں۔ دلجیت دوسنجھ کا اصرار ہے کہ ان کی موسیقی کو عالمی سطح پر پیش کیا جائے اور اس پر پابندیاں عائد نہیں کی جانی چاہییں۔
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