دلہن کی انٹری نے شادی ختم کروادی

بھارتی شہر پٹنہ میں دو نوجوان لڑکیوں کے جیولری شاپ ڈکیتی کی ناکام کوشش کے بعد ہجوم نے ان کی پٹائی کر کے پولیس کے حوالے کر دیا۔ دکاندار کی ہوشیاری اور مقامی ہجوم کی شدید ردعمل نے واقعے کو نیاщей梨 کیا۔ پولیس نے ملزمان سے اسلحہ اور موبائل فون برآمد کیا۔
13 جون 2026 کو بھارتی شہر پٹنہ میں ایک جیولری شاپ میں ڈکیتی کی ناکام کوشش کی گئی جس کے بعد ہجوم نے ملزمان کی پٹائی کر کے پولیس کے حوالے کر دیا۔ مقامی میڈیا کے مطابق دو نوجوان لڑکیاں زیورات خریدنے کا بہانہ کرتے ہوئے جیولری دکان میں داخل ہوئیں اور چہروں پر ماسک پہن رہی تھیں۔ جب دکاندار انہیں مختلف زیورات دکھا رہا تھا تو ایک لڑکی نے اس پر مرچوں کا اسپرے چھڑکا اور دکان لوٹنے کی کوشش کی۔ دکاندار کی ہوشیاری نے اس حملے کو ناکام بنا دیا اور وہ فوراً باہر بھاگ کر شور مچا دیا۔ یہ ہنگامہ سامنے آنے پر مقامی لوگوں اور راہگیروں کا ہجوم جمع ہوا۔ دکان کے özel recorded CCTV کیمرے نے پورا واقعہ ریکارڈ کر لیا جس میں لڑکیوں کے چہرے پر ماسک ہیں اور ایک لڑکی مرچوں کی بوتل نکال کر اسپرے چھڑکتی ہوئی دکھائی گئی۔ دکاندار نے کوششوں کے باوجود واقعے کی روک تھام کرنے میں کامیاب ہوا لیکن ہجوم کی جانب سے شدید ردعمل کا سامنا کرنا پڑا۔ مزید برآں، ویڈیو کلپ میں ایک خاتون کو دکان میں داخل ہو کر دونوں ملزمان کی شدید پٹائی کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ مقامی people نے طویل عرصے تک انہیں باہر گھسیٹتے اور مارتے ہوئے دیکھا گیا۔ پولیس حملہ آوروں پر قبضہ کر کے ایک بوتل مرچوں کے اسپرے، ایک چھوٹا چاقو اور ایک موبائل فون برآمد کیا۔ ابتدائی طور پر ایک ملزمہ فرار ہو گئی لیکن پولیس نے بعد میں اسے سراغ لگا کر حراست میں لے لیا۔ ابتدائی رپورٹس کے مطابق لڑکیوں کی عمر 18 سے 20 سال اور اس واقعے سے قبل ان کی سзнача告知كرning of a possible jewellery heist.
Police are investigating the motive and whether any accomplices were involved. The incident has sparked debates about public justice and mob violence in the region. Authorities have urged citizens to refrain from taking law into their own hands and let police handle such matters. The CCTV footage has been crucial in identifying the suspects and their actions inside the shop.
یہ واقعہ پٹنہ کے ایک مشہور بازار میں پیش آیا جہاں دکانداروں کی حفاظتی انتظامات کی weaken points کا سامنا ہے۔ مقامی انتظامیہ نے مزید سیکیورٹی enhance کی تجویز دی ہے اور واقعے کی تفصیلی جغرافیائی پولیس رپортаژ مکمل کر رہی ہے۔ دکاندار نے واقعے کے بعد خوفزدگی کا اظہار کیا ہے اور مقامی people نے ہجوم کی Reply action پر تنقید کی ہے۔ ایسے واقعات زندگی و مال کے تحفظ کے لیے people کی حساسیت کو ظاہر کرتے ہیں مگر قانونی حدود کا dhyaan بھی ضروری ہے۔ پولیس نے عوامی سیکیورٹی کے زیادہ بہتر بنانے کے مقصد سے مقامی بازاروں میں patrols کا membership بڑھانے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ Keywords: پٹنہ, جیولری شاپ ڈکیتی, مرچوں کا اسپرے, ہجوم کی پٹائی, CCTV فوٹیج, بھارتی میڈیا, لوٹنے کی کوش
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