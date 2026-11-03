دل کی چاروں والوزز کی تفصیل اور ان میں ہونے والی مشکلات
دل کی چاروں والوزز یعنی ٹرائیکسپڈ، پولمونی، مٹرل اور اائورٹک کی تفصیلات، ان کے امراض اور خون کی روانی پر اثرات کا جائزہ.
انسانی دل مسلسل خون کو پورے جسم میں پمپ کرتا رہتا ہے تاکہ آکسیجن اور ضروری غذائیت خلیوں تک پہنچ سکے۔ اس عمل میں چار والوزز یا دریچے اہم کردار ادا کرتے ہیں جو خون کو درست سمت میں بہنے دیتے ہیں اور اسے پیچھے کی طرف واپس نہیں جانے دیتے۔ جب ڈاکٹر مریض کو بتاتے ہیں کہ ان کے دل کی والوزز بلاک ہو گئی ہیں، تو اس سے مراد یا تو والوزز کا تنگ ہو جانا ہے یا پھر ان کا صحیح طرح سے کھل نہ پانا ہے۔ کچھ اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ والوزز مکمل بند نہیں ہوتیں جس کی وجہ سے خون پیچھے کی طرف بہنے لگتا ہے۔
دونوں صورتوں میں دل کو عام سے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اور اگر اسے وقت پر علاج نہ ملے تو سنگین پیچیدگیاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ دل میں چار کمرے ہوتے ہیں جن میں دو اوپری خانے ایٹریا اور دو نچلے خانے ونٹریکل کہلاتے ہیں۔ یہ والوزز ان خانوں کے درمیان اور ان مقامات پر واقع ہوتے ہیں جہاں سے خون دل سے باہر نکلتا ہے۔ جسم سے واپس آنے والا آکسیجن سے خالی خون دائیں ایٹرییم میں داخل ہوتا ہے۔Also readآبنائے ہرمز بحران کے بعد پاکستانی بندرگاہوں پر کاروبار میں تین گنا اضافہ، عارضی فائدہ یا طویل المدتی موقع؟
دل کی چاروں والوزز کا تفصیلی جائزہ
ڈرائیں ایٹرییم سے خون ٹرائیکسپڈ والوز کے ذریعے دائیں ونٹریکل میں داخل ہوتا ہے۔ دائیں ونٹریکل اسے پولمونی والوز کے راستے پھیپھڑوں کی طرف پمپ کرتا ہے جہاں خون آکسیجن حاصل کرتا ہے۔ آکسیجن سے بھرپور خون پھیپھڑوں سے واپس بائیں ایٹرییم میں آتا ہے اور مٹرل والوز کے ذریعے بائیں ونٹریکل میں پہنچتا ہے۔ آخر کار، بائیں ونٹریکل اس خون کو اائورٹک والوز کے راستے اائورٹا یعنی شریان میں بھیجتا ہے جو پورے جسم میں خون تقسیم کرتی ہے۔
ٹرائیکسپڈ والوز دائیں ایٹرییم اور دائیں ونٹریکل کے درمیان واقع ہے اور اس میں تین پتلی لچکدار پنکھ ہوتے ہیں۔ یہ پنکھ کھل کر خون کو ونٹریکل جانے دیتے ہیں اور بند ہو کر اسے پیچھے جانے سے روکتے ہیں۔ بعض لوگ ٹرائیکسپڈ اٹریسیا کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں جہاں والوز صحیح طرح سے تیار نہیں ہوتا۔ ٹرائیکسپڈ ریگرجیٹیشن اس وقت ہوتی ہے جب والوز مکمل بند نہ ہو سکے اور خون لیک ہو۔ ٹرائیکسپڈ سٹی نو سیس میں والوز کا سوراخ تنگ ہو جاتا ہے۔
پولمونی والوز دائیں ونٹریکل اور پولمونی شریان کے درمیان ہوتا ہے جو خون کو پھیپھڑوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر اس کے پنکھ موٹے یا سخت ہو جائیں تو پولمونی سٹی نو سیس ہوتی ہے۔ اگر یہ صحیح طرح بند نہ ہو تو پولمونی ریگرجیٹیشن ہوتی ہے۔ پولمونی اٹریسیا میں والوز درست طریقے سے تیار نہیں ہوتا اور خون کے بہاؤ میں رکاوٹ آتی ہے۔ مٹرل والوز بائیں ایٹرییم اور ونٹریکل کے درمیان ہے اور یہ آکسیجن والے خون کو ونٹریکل میں داخل ہونے دیتا ہے۔
والوز کے امراض کی اقسام اور وجوہات
مٹرل والو پروسپس اس وقت ہوتا ہے جب اس کے پنکھ بائیں ایٹرییم کی طرف ابھر جاتے ہیں جس سے خون لیک ہو سکتا ہے۔ مٹرل ریگرجیٹیشن میں والوز مکمل بند نہیں ہوتا جبکہ مٹرل سٹی نو سیس میں پنکھوں کے سخت ہونے کی وجہ سے سوراخ تنگ ہو جاتا ہے۔ دل کا دورہ پڑنے یا دل کے سائز بڑھنے سے بھی مٹرل والوز متاثر ہو سکتا ہے۔ اائورٹک والوز بائیں ونٹریکل اور اائورٹا کے درمیان ہے جو آکسیجن والے خون کو جسم میں بھیجتا ہے۔
وائورٹک ریگرجیٹیشن میں والوز مکمل بند نہیں ہوتا اور خون واپس ونٹریکل میں لیک ہو جاتا ہے۔ اائورٹک سٹی نو سیس میں پنکھ سخت ہو کر خون کے بہاؤ میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ دل کی والوز کی مسائل بنیادی طور پر دو اقسام میں تقسیم ہوتی ہیں جو ریگرجیٹیشن اور سٹی نو سیس کہلاتی ہیں۔ ریگرجیٹیشن اس وقت ہوتی ہے جب والوز مکمل بند نہ ہو سکے اور خون پیچھے کی طرف بہنے لگے۔
یہ مسئلہ والوز کے پنکھوں کے زخمی ہونے یا دل کے خانوں کے سائز میں تبدیلی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ جب مسئلہ والوز میں ہی ہو تو اسے پرائمری والوز ڈیزیز کہتے ہیں۔ جب یہ دل کے دیگر حصوں کے مسائل کی وجہ سے ہو تو اسے سیکنڈری والوز ڈیزیز کہا جاتا ہے۔ سٹی نو سیس میں والوز کا سوراخ تنگ ہو جاتا ہے جس سے خون کا بہاؤ محدود ہو جاتا ہے۔ پنکھوں کے سخت ہونے یا کیلشیم کے جمع ہونے کی وجہ سے والوز کا لچک کم ہو جاتا ہے۔
طبی پیچیدگیاں اور مستقبل کے اقدامات
جب والوز مکمل طور پر کھل نہیں پاتا ہے تو دل کو زیادہ دباؤ ڈال کر خون پمپ کرنا پڑتا ہے۔ وقت کے ساتھ دل کا پٹھا موٹا ہو سکتا ہے اور شدید بیماری میں جسم کو خون کی کمی محسوس ہو سکتی ہے۔ یہ تفصیلات ثابت کرتی ہیں کہ والوزز کی صحیح کارکرداد کے لیے باقاعدہ طبی معائنہ ضروری ہے۔ ہر دل کی دھڑکن کے ساتھ والوزز کھلتے اور بند ہوتے ہیں جو خون کے ایک طرفہ بہاؤ کو یقینی بناتے ہیں۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ ان علامات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ دل کی صحت کے لیے سنگید خطرے کی نشانی ہو سکتی ہیں۔ وقت پر تشخیص اور علاج سے دل کی والوزز کی خرابی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ مریضوں کو چاہیے کہ وہ اپنی صحت کے حوالے سے باقاعدہ ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔
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