دماغ کی بصری تلاش: ہم چیزیں کیوں نہیں ڈھونڈ پاتے؟

یہ مضمون بصری تلاش کے عمل، دماغ کے کام کرنے کے طریقے اور ہم چیزوں کو کیوں تلاش کرنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں اس بارے میں تفصیل سے بیان کرتا ہے۔
کئی لوگ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اس بات پر اصرار کرے کہ اس نے مطلوبہ چیز ہر جگہ تلاش کر لی لیکن اسے پھر بھی وہ نہیں ملی اور اتنے میں دوسرا شخص کمرے میں داخل ہو اور ایک سرسری نظر میں ہی اسے وہ چیز مل جاتی ہے۔ یہ صورتحال اس بات کی جانب اشارہ کرتی ہے کہ ان دونوں افراد کے دماغ کسی ایک چیز کے بارے میں مختلف انداز میں کیسے کام کرتے ہیں۔ روزمرہ کے ماحول میں چیزوں کو ڈھونڈنے کا انحصار ہماری بصری تلاش (ویژول سرچ) کی صلاحیت پر منحصر ہے اور حیران کن طور پر ہمارا دماغ اس معاملے میں کافی خراب ہے۔ حتٰی کہ کبھی کبھار جب کوئی چیز بالکل ہمارے سامنے ہوتی ہے تب بھی دماغ اس کی موجودگی کو تسلیم نہیں کرتا۔ دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو ہم آنکھوں کے ہونے کے باوجود دیکھ نہیں پاتے۔ بظاہر کسی بھی چیز کو پہلی نظر میں تلاش کرنا آسان کام لگتا ہے: ہم ایک سطح سے ہر جگہ کو سکین کرتے ہیں جیسے کچن کاؤنٹر، ڈیسک یا دراز میں موجود ہر چیز کو جب تک کہ ہمیں ہماری مطلوبہ چیز دکھائی نہیں دیتی۔ لیکن دماغ بیک وقت ایک م نظر میں موجود تمام اشیا کا تجزیہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بجائے یہ توجہ دینے کی صلاحیت پر انحصار کرتا ہے۔ ماہر نفسیات اکثر ہماری توجہ کو ایک سپاٹ لائٹ سے تشبیہ دیتے ہیں جو ہمارے سامنے دِکھنے والے م نظر کو سکین کرتی ہے۔ جہاں بھی وہ سپاٹ لائٹ پڑتی ہے، ہمارا دماغ اس جگہ کے متعلق معلومات پر تفصیل سے غور کرتا ہے۔ اس سپاٹ لائٹ سے باہر موجود چیزوں پر زیادہ غور نہیں کیا جاتا۔
لیکن ہمارا دماغ مسلسل توجہ کا مرکز کیوں بدلتا ہے اس کے پیچھے بھی ایک عملی جسمانی وجہ ہے۔ ہماری آنکھوں کی ریٹنا کا مرکز 'فووا' ہمیں بہترین بصری صلاحیت فراہم کرتا ہے تاہم یہ ہماری نظر یا بصری فیلڈ کے صرف ایک چھوٹے سے حصے پر مرکوز ہوتا ہے۔ کسی بھی منظر کا صحیح طریقے سے مشاہدہ کرنے کے لیے ہماری آنکھوں کو بار بار حرکت کرنی پڑتی ہے تاکہ ماحول کے مختلف حصوں کو اس چھوٹے، ہائی ریزولوشن والے حصے کے ذریعے دیکھا جا سکے۔ آنکھوں کی ان حرکات کو 'سکیڈس' کہا جاتا ہے اور یہ عمل مسلسل ہوتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم کسی چیز کو گھور کر دیکھ رہے ہیں تب بھی ہماری آنکھیں خاموشی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہلتی رہتی ہیں۔ زیادہ تر یہ نظام غیر معمولی طور پر کام کرتا ہے۔ یہ ہمیں پیچیدہ مناظر میں موجود چیزوں کے متعلق بصری طور پر بہترین معلومات فراہم کرتا ہے۔ دیکھنے کے عمل کا تعلق صرف آنکھوں تک محدود نہیں بلکہ اس سے بھی ہے کہ اُس وقت ہمارا دماغ کیا تلاش کرنے کی توقع کر رہا ہے۔ اس رجحان کو نادانستہ اندھے پن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال وہ ویڈیو ہے جسے دکھا کر کچھ شرکا کو یہ گننے کو کہا گیا کہ ویڈیو کے دوران کتنی مرتبہ باسکٹ بال پاس کی گئی۔ ایسے میں گوریلا کے لباس میں ملبوس ایک شخص سکرین پر آتا ہے تاہم تقریباً نصف ناظرین اس گوریلا کو دیکھ نہیں پاتے۔ یہ گوریلا چھپا ہوا نہیں ہوتا بلکہ سکرین کے بیچوں بیچ نظر آتا ہے لیکن کیونکہ دماغ کی توجہ اس بات پر ہوتی ہے کہ بال کتنی مرتبہ پاس کی گئی تو وہ گوریلا کی موجودگی کو رجسٹر ہی نہیں کرتا۔ بصری معلومات دماغ تک پہنچنے کے بعد مختلف مراحل سے گزرتی ہیں۔ ان میں سے ایک مرحلے میں یہ معلومات دماغ کے ڈورسل پاتھ وے یا پیریٹل لوب سے گزرتی ہیں۔ یہ دماغ کا وہ حصہ ہوتا ہے جو اس بات کا تعین کرتا ہے کہ ہم فی الوقت کس چیز پر توجہ دیں۔ اس سے دماغ کو آس پاس موجود اشیا کے مقام کا تعین کرنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ نظام بصری تلاش کے دوران توجہ کی رہنمائی کے لیے ضروری ہے۔ اس روزمرہ کی صورتحال کو بیان کرتے ہوئے میں نے ایسے کسی دقیانوسی تصور کا سہارا لینے سے گریز کیا جس میں میرے شوہر کو سامنے پڑی چیز نہیں مل رہی ہوتی۔ بصری تلاش کے کاموں کے مطالعے کے دوران مرد اور عورت پیچیدہ مناظر میں چیزوں کو تلاش کرنے کے طریقوں میں معمولی فرق پائے گئے ہیں۔ کسی بے ترتیب ماحول میں اشیا ڈھونڈنے کے معاملے میں اوسطاً خواتین مردوں سے قدرے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ دوسری جانب مرد عموماً اپنے ذہن میں اشیا کی تھری ڈی تصویر بنانے کے معاملے میں عورتوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ اس کی وجوہات پر اب بھی زیرِ بحث ہیں تاہم اس کی بڑی وجہ اس بات میں چھپی ہے کہ ہم کسی چیز کو تلاش کرتے وقت اپنی آنکھوں کو کس طرح حرکت دیتے ہیں۔ آنکھوں کی حرکات سے متعلق کیے گئے مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی نگاہوں کو زیادہ منظم طریقے سے ایک نقطے سے دوسرے پر منتقل کرتے ہوئے کسی منظر کو سکین کر سکتے ہیں۔ منظم طریقے سے سکین کر کے آپ کے پاس کسی بھی بے ترتیب منظر کا بہتر احاطہ کرنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے اور اس طرح کسی بھی چھوٹی چیز جیسے کہ چابیاں یا کچن کاؤنٹر پر رکھی قینچی کے نظر آنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری جانب آنکھوں کی وسیع تر نقل و حرکت سے کسی چیز کے ہونے کے باوجود دماغ کے اس کو نوٹ نہ کرنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ محض صنفی فرق کے بجائے تجربے، ماحول سے واقفیت، اور توجہ دینے کی صلاحیت کا اس میں کہیں زیادہ کردار ہو سکتا ہے۔ مختصراً کہا جائے تو بصری تلاش کسی تصویر کو سکین کرنے سے زیادہ ایک پیشگوئی کے الگورتھم کو چلانے کی طرح ہے۔ آپ کا دماغ مسلسل اندازہ لگا رہا ہوتا ہے کہ کون سی چیز کہاں ہو سکتی ہے اور اسی کے مطابق توجہ مرکوز کرتا ہے۔ اکثر اوقات یہ پیشگوئیاں درست ہوتی ہیں۔ کبھی کبھار نہیں بھی ہوتیں اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ چیز کسی ایسی جگہ رکھی ہوتی ہے جس کے بارے میں دماغ سوچ بھی نہیں سکتا
بصری تلاش دماغ توجہ نظر صنفی فرق علمِ نفسیات