دنیا میں قدرتی اور انسانی مہمات کی وجہ سے انسانوں کے لیے خطرناک صورت حال پیدا ہو گئی ہے. پچھلے سال بھارت نے پاکستان پر جارحیت مسلط کی تھی اور یہ صورت حال جنگ بندی تک پہنچ گئی تھی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مداخلت نے دونوں ممالک میں امن کی راہ ہموار کی تھی. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ہمیشہ 'امن کے داعی' کے طور پر یاد رکھا جائے گا. وزیر اعظم نے امریکی سفارتخانے میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جنوبی ایشیا میں قیام امن کیلیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کردار کے شکر گزار ہیں. وزیر اعظم نے حکومت پاکستان اور عوام کی جانب سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ان کی انتظامیہ اور عوام کو مبارکباد 250ویں سالگرہ کی مبارکباد دی. وزیر اعظم نے کہا کہ امریکا کی تاریخ اُمید اور روشن خیالی کی داستان ہے. انسداد دہشتگردی، تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبے میں بہترین تعلقات ہیں. پاکستان اور امریکا کے تعلقات 8 دہائیوں پر محیط ہیں. قیام پاکستان کے بعد امریکا ان اولین ملکوں میں شامل تھا جنہوں نے پاکستان کو تسلیم کیا. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور امریکا میں دیرینہ شراکت داری کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. پاکستان اور امریکا نے تاریخ کے اہم ترین ادوار میں مل کر کام کیا. پاکستان نے امریکا اور ایران کے درمیان ثالثی کا اہم کردار ادا کیا. امریکا اور ایران کا شکریہ ادا کرتے ہیں. 80 بڑی امریکی کمپنیاں پاکستان میں کام کر رہی ہیں. لیکن ابھی بھی دنیا میں کئی مسائل ہیں جن کا حل نہیں ملا ہے. خاص طور پر، قدرتی وسائل کی کمی اور انسانی مہمات کی وجہ سے انسانوں کے لیے خوراک کی قلت کا خطرہ ہے. یہ ایک اہم سوال ہے جس کا جواب ابھی تک نہیں ملا ہے. دنیا کی تمام فصلیں تباہ ہو جائیں تو لوگ کیا کھائیں گے؟ یہ سوال ابھی تک جواب نہیں ملا ہے.
دنیا کی تمام فصلیں تباہ ہو جائیں تو لوگ کیا کھائیں گے؟ یہ ایک اہم سوال ہے جس کا جواب ابھی تک نہیں ملا ہے.
دنیا میں کئی قدرتی اور انسانی مہمات ہو رہی ہیں جو انسانوں کے لیے خطرناک صورت حال پیدا کر رہی ہیں. پچھلے سال بھارت نے پاکستان پر جارحیت مسلط کی تھی اور یہ صورت حال جنگ بندی تک پہنچ گئی تھی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بروقت مداخلت نے دونوں ممالک میں امن کی راہ ہموار کی تھی.
وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ہمیشہ 'امن کے داعی' کے طور پر یاد رکھا جائے گا. وزیر اعظم نے امریکی سفارتخانے میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جنوبی ایشیا میں قیام امن کیلیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کردار کے شکر گزار ہیں. وزیر اعظم نے حکومت پاکستان اور عوام کی جانب سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ان کی انتظامیہ اور عوام کو مبارکباد 250ویں سالگرہ کی مبارکباد دی.
وزیر اعظم نے کہا کہ امریکا کی تاریخ اُمید اور روشن خیالی کی داستان ہے. انسداد دہشتگردی، تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبے میں بہترین تعلقات ہیں. پاکستان اور امریکا کے تعلقات 8 دہائیوں پر محیط ہیں. قیام پاکستان کے بعد امریکا ان اولین ملکوں میں شامل تھا جنہوں نے پاکستان کو تسلیم کیا.
وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور امریکا میں دیرینہ شراکت داری کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. پاکستان اور امریکا نے تاریخ کے اہم ترین ادوار میں مل کر کام کیا. پاکستان نے امریکا اور ایران کے درمیان ثالثی کا اہم کردار ادا کیا. امریکا اور ایران کا شکریہ ادا کرتے ہیں. 80 بڑی امریکی کمپنیاں پاکستان میں کام کر رہی ہیں.
لیکن ابھی بھی دنیا میں کئی مسائل ہیں جن کا حل نہیں ملا ہے. خاص طور پر، قدرتی وسائل کی کمی اور انسانی مہمات کی وجہ سے انسانوں کے لیے خوراک کی قلت کا خطرہ ہے. یہ ایک اہم سوال ہے جس کا جواب ابھی تک نہیں ملا ہے. دنیا کی تمام فصلیں تباہ ہو جائیں تو لوگ کیا کھائیں گے؟ یہ سوال ابھی تک جواب نہیں ملا ہے
دنیا فصلیں کھانا کھائیں پاکستان بھارت ڈونلڈ ٹرمپ امن تجارتی تعلقات مہمات خوراک کی قلت
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
مقامی وعالمی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں پھر اضافہفی تولہ 250 روپے اور فی اونس 12 ڈالربڑھ...;
Read more »
مقامی وعالمی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں کمیفی تولہ 250 روپے اور فی اونس 3 ڈالر...;
Read more »
بغیر توانائی ہنزہ کی بنجر اراضی کو آباد کرنےکا منصوبہSamaaBlogs پشاور کے ایک ماہر زراعت کی تجویز پر یہاں بغیر توانائی کا ایک پمپ لگا دیا گیا جو پانی کے دباؤ میں مزید ہوا کا دباؤ پیدا کرتا ہے جسے ریم پمپ کہا جاتا ہے۔ فہیم اختر کی تحریر
Read more »
سونے کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہسونے کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ SamaaTV
Read more »
کورونا وائرس سے ہلاکتیں 259 ہوگئیں، امریکا میں چین سے آنیوالوں کا داخلہ بندکورونا وائرس سے ہلاکتیں 259 ہوگئیں، امریکا میں چین سے آنیوالوں کا داخلہ بند CoronaVirus China US Flights Cancelled DeadlyVirus InfectiousDisease SpreadRapidly
Read more »
امریکہ کے 250 سالہ جشن کے لیے ٹرمپ کا چہرہ 250 ڈالر کے نوٹ پرامریکہ میں 250 سالہ یوم آزادی کی تقریبات کے لیے ایک مجوزہ 250 ڈالر کے نوٹ پر ڈونلڈ ٹرمپ کا چہرہ چھاپنے کی تجویز پر بحث جاری ہے، جس کے لیے قانون میں استثنا درکار ہوگا۔
Read more »