دوسرا ٹیسٹ: پاکستان اور سری لنکا کے درمیان راولپنڈی میں مقابلہ
سابقہ میچ میں برابر ہونے کے بعد پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دوسرا ٹیسٹ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا، جہاں دونوں ٹیمیں سیریز جیتنے کی کوشش کریں گی۔
بابر اعظم کی قیادت میں پاکستانی ٹیم اور کusal منڈس کی سربراہی میں سری لنکن ٹیم، دو میچوں پر مشتمل آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ سیریز کے دوسرے ٹیسٹ مقابلے کے لیے جمعرات سے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں آمنے سامنے ہوں گی۔ پہلا میچ نو سے تیرہ نومبر کے درمیان اسی میدان میں کھیلا گیا تھا جو برابر رہا تھا، جس کی وجہ سے اب دونوں ٹیمیں دوسرے میچ جیت کر پوری سیریز اپنے نام کرنے کی پوری کوشش کریں گی۔ یہ میچ شروع ہونے کے لیے ٹاس صبح نو بجے لگایا جائے گا اور پہلی گیند کا پہلااوور نو بجے تیس منٹ پر کھیلا جانے کی توقع ہے۔
میزبان ٹیم کی پوزیشن اور نئی امیدیں
پاکستان کی ٹیم کو اپنی نئی فیورٹ کھلاڑیوں کی کارکردگی پر بھروسہ ہے جنہوں نے پہلے میچ میں شاندار اثر ڈالا، خاص طور پر پیسر ساقب خان نے اپنی بہترین گیند بازی کے ذریعے سات وکٹیں حاصل کیں۔ ساقب خان کی گیند بازی کی کارکردگی انتہائی قابل تعریف تھی جنہوں نے ایک ہی اننگز میں تیرہ سو تیس رن دے کر سات وکٹیں حاصل کیں اور اس اہم کارکردگی پر انہیں میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ پچھلے میچ میں میزبان ٹیم نے پہلی اننگز میں نو وکٹوں کے نقصان پر چار سو چالیس رنز بنائے تھے۔ انہوں نے دوسری اننگز میں صرف بارہ رنز کے فرق سے سری لنکن ٹیم کو شکست دی، جہاں انہوں نے چھ وکٹیں لے کر صرف اڑتالیس رن دینے تھے۔Also readحضرت بلال اور پاکستان میں افریقی مسلمانوں کی legacy
پاکستانی بیٹنگ لائن نے بھی بہترین کارکردگی دکھائی، کیونکہ کھلاڑی چالیس چار اوورز تک آٹھ وکٹوں کے نقصان پر دو سو اسی رنز تک پہنچے جب میچ برابر ہوا۔ سعید شکیل نے دونوں اننگز میں سنچری کے قریب کارکردگی پیش کرتے ہوئے ایک اننگز میں نو تیس رن بنائے اور دوسری میں نو ساٹھ رن بنائے۔ سری لنکن باؤلرز نے ان کی بیٹنگ کے دوران بہت مشکل کوششیں کیں۔ پاکستان کی ٹیم کو اب اپنے کھلاڑیوں کی تیاری اور پچ کی حالت کو مدنظر رکھتے ہوئے اگلے میچ میں بہترین کارکردگی دکھانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ سیریز جیت سکے۔
میزبان سٹیڈیم کی تبدیلی اور وجوہات
یہ دوسرا ٹیسٹ میچ اصل میں لاہور کے گلفاس اسٹیڈیم میں کھیلا جانا تھا، لیکن موجودہ موسمیاتی حالات کی وجہ سے اسے راولپنڈی منتقل کر دیا گیا ہے۔ سیکرٹری عام نے بدھ کے روز سندھ اسمبلی کا اجلاس بلانے کے اعلان کے بعد یہ میچ روایتی مقام سے ہٹ کر نئے مقام پر منتقل ہوا۔ اس تبدیلی کا مقصد کھلاڑیوں کی حفاظت اور بہترین پچ کی فراہمی کو یقینی بنانا تھا۔ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کی پچ ہمیشہ سے کھلاڑیوں کے لیے چیلنجنگ رہی ہے اور یہاں کی پچ سے سییم اور سوئنگ کی امید رکھی جاتی ہے۔
اس میچ میں دونوں ٹیموں کے درمیان مقابلہ انتہائی سخت رہنے کی توقع ہے۔ سری لنکن ٹیم کو اپنا سارا دباؤ نکالنے کا موقع ملے گا۔ انہیں اپنی تمام قوتوں کو اکٹھا کرنا ہوگا تاکہ وہ اپنی پہلی شکست کا بدلہ لے سکیں۔ میچ کے لیے تیاریاں تیز رفتاری سے جاری ہیں۔ دونوں ٹیمیں اپنی آخری ترکیبیں آزماتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ یہ میچ دونوں ٹیموں کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔
کھلاڑیوں کی صلاحیتیں اور تجزیات
سلمان علی آغا نے پی سی بی ڈیجیٹل کو خصوصی بات چیت میں بتایا کہ ٹیسٹ کرکٹ فٹنس، صبر، کردار اور مہارت کا امتحان ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر دن، ہر گھنٹے اور ہر سیشن میں حالات بدل سکتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ ٹیم پہلے دو دنوں میں آگے ہو لیکن پھر بھی میچ ہار جائے۔ انہوں نے نئے کھلاڑیوں کی کارکردگی کو انتہائی پرجوش قرار دیا۔ ان کا ماننا ہے کہ نئے کھلاڑیوں کے پاس مستقبل بہت روشن ہے۔ پہلے میچ میں انہوں نے جو کردار پیش کیا، وہ قابل تعریف تھا۔
سعید شکیل اور دیگر نوجوان کھلاڑیوں کی بیٹنگ نے بہترین اثر ڈالا۔ ساقب خان جیسے بولر کی گیند بازی نے بھی اپنا مقام بنایا۔ سلمان علی آغا نے کہا کہ یہ پاکستان کرکٹ کے لیے اچھوتی علامت ہے۔ انہیں یقین ہے کہ یہ نوجوان کھلاڑی پاکستان کی خدمت کرتے رہیں گے۔ راولپنڈی کی پچ پیکرز کے لیے بھی پریشان کن ہے۔ وہ سییم اور سوئنگ پر توجہ دیتے ہوئے لمبائی سے محروم ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک مناسب پچ ہے جہاں بیٹر رن بنا سکتا ہے۔
مهم مقابلے کی تیاریاں اور مستقبل کا نقشہ
سری لنکن ٹیم کو اپنی تمام فورسز کو ایک کرنا ہوگا۔ انہیں اپنے سینئیر کھلاڑیوں پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ دھننجیا دی سلوا اور کusal منڈس دونوں سنچریوں کا مرتبہ حاصل کر چکے ہیں۔ انہیں اپنی بیٹنگ پر دوبارہ توجہ دینی ہوگی۔ ان کے علاوہ پیکرز عاصف فرنینڈو، دلسن مدوشنکا، لہرو کمارا اور میلن رتنائکے پر بھی بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ چار پیکرز سری لنکن ٹیم کی بولنگ لائن کی طاقت ہیں۔
دونوں ٹیمیں چاہتی ہیں کہ وہ اس میچ کو جیت کر سیریز اپنے نام کریں۔ یہ میچ دونوں ٹیموں کے لیے بہت اہم ہے۔ میچ کی تیاریاں تیز رفتاری سے جاری ہیں۔ ٹیمیں اپنی آخری ترکیبیں آزماتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ کھلاڑی اپنے کھیل پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ یہ میچ کھیل کے شوقین لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث بنے گا۔ ٹیمیں اپنے بہترین کھلاڑیوں کو میدان میں اتاریں گی۔
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