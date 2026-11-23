دوسرا بین الاقوامی مقابلہ حسنِ قرأت اسلام آباد میں شروع
عالمی شہرت یافتہ قراء اسلام آباد پہنچ گئے، 24 سے 26 نومبر تک جاری رہنے والے مقابلے میں 19 ممالک کی ٹیمیں حصہ لیں گی، چیف جج سید صداقت علی ہیں
عالمی شہرت یافتہ قراء اور ججز اسلام آباد پہنچ گئے ہیں جہاں کل سے تین روزہ بین الاقوامی مقابلہ حسنِ قرأت کا آغاز ہوگا۔ یہ تاریخی اسلامی تقریب 24 سے 26 نومبر تک جاری رہے گی جس میں دنیا بھر سے آنے والے ممتاز قراء اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے۔
19 ممالک کے قراء اسلام آباد میں جمع
کیمرون، ٹوگو، موزمبیق، ازبکستان، جرمنی، اردن، الجزائر، عراق، لیبیا، ترکیہ، تیونس، آئیوری کوسٹ، مصر، تنزانیہ، گیمبیا، نائجیریا، قطر، مراکش اور فرانس کے ممتاز قراء پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ دیگر ممالک کے قراء کی آمد آج رات تک جاری رہنے کی توقع ہے۔Also read26 more dengue cases confirmed in Islamabad during last 24 hours
سید صداقت علی ہوں گے چیف جج
معروف عالمی قاری سید صداقت علی دوسرے بین الاقوامی مقابلہ حسنِ قرأت کے چیف جج ہوں گے۔ ان کے علاوہ ایران اور مصر سے دوسرے بین الاقوامی مقابلہ حسنِ قرأت کے ججز بھی پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ یہ ججز عالمی معیار کی قراءت کا تعین کرنے کی ذمہ داری سنبھالیں گے۔
عالمی قراء کا مقابلہ میں شمولیت
پاکستان میں عالمی سطح کے قرآنی مقابلے میں دنیا بھر کے ممتاز قراء اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے۔ یہ موقع بین الاقوامی سطح پر اسلامی روحانیت اور قرآن کی تلاوت کی خوبصورتی کو پیش کرنے کا ہے۔ تقریب میں شرکاء کی ذہنی اور روحانی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔
قرآنی تقریب کا تاریخی اہمیت
اس بین الاقوامی تقریب کا انعقاد پاکستان میں ہو رہا ہے جو اسلامی دنیا کے لیے ایک اہم موقع ہے۔ دنیا بھر سے آنے والے قراء اپنی قرائت کے مختلف انداز اور طرزِ تلاوت کو پیش کریں گے۔ یہ مقابلہ ثقافتی اور مذہبی ربط کو مضبوط بنانے کا ذریعہ بھی ہے۔
مقابلے کے نتائج اور اگلے اقدامات
24 سے 26 نومبر تک جاری رہنے والے اس مقابلے کے بعد فاتحین کو انعامات دیے جائیں گے۔ نتائج کا اعلان تقریب کے اختتام پر کیا جائے گا۔ شرکاء کو ان کی شاندار قرائت کی بنیاد پر ریٹنگ دی جائے گی۔ یہ تقریب قراء کے لیے ایک منفرد تجربہ ثابت ہوگی۔
Get an alert when there is news on EntertainmentFollow Entertainment