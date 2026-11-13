دہلی نے لاہور کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دنیا کا سب سے آلودہ شہر بننے کا اعزاز حاصل کر لیا
دہلی میں ہوا کے معیار کا انڈیکس 334 تک پہنچ گیا ہے جس سے شہر کو دنیا کا سب سے زیادہ آلودہ شہر قرار دیا گیا ہے جبکہ مقامی ذرائع اسے 403 یعنی شدید خطرہ قرار دے رہے ہیں۔
نئی دہلی ، 13 نومبر - ہوا کے معیار کے حوالے سے ایک تشویشناک صورتحال حال ہی میں دہلی میں پیدا ہوئی ہے جہاں موسم کی خرابی اور آلودگی کی انتہائی سطح نے شہر کو گھیر لیا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق دہلی نے لاہور کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دنیا کا سب سے زیادہ آلودہ شہر کا سربراہ بننے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ یہ خبر اس وقت سامنے آئی جب دہلی میں دھند اور دھوئیں کی تہہ اتنی گہری ہو گئی کہ شہر کی مرئیت بہت کم رہ گئی ہے۔ سوئس گروپ آئی کیو ایئر کے مطابق دہلی میں ایئر کوالٹی انڈیکس یعنی اے کیو آئی کی سطح 334 درج ہوئی ہے جو کہ انتہائی خطرناک یا ہazardous کے زمرے میں آتی ہے۔ اس کی تصدیق ہندوستان کے مرکزی پالوشن کنٹرول بورڈ نے بھی کی ہے جہاں ان کے حساب سے یہ درجہ 403 یعنی شدید خطرے کی سطح پر ہے۔ دونوں اداروں کے درمیان نمبروں میں فرق مختلف طریقہ کار اور پیمانوں کی وجہ سے ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہوا میں زہریلے ذرات کی مقدار انتہائی خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے۔ اس شدید آلودگی کا اثر شہر کے 20 ملین سے زائد باشندوں پر پڑا ہے۔ سڑکوں پر چھائی ہوئی دھند نے گاڑیوں کی آمد و رفت کو سخت متاثر کیا ہے۔ خبر رساں ایجنسی اے این آئی کے ویدیو فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شدید دھند کی وجہ سے سڑکوں پر نصب اسٹریٹ لائٹس بھی نظر انداز ہو رہی ہیں۔ کاروں اور موٹرسائیکلوں کو دھند کے درمیان سے گزارا جا رہا ہے اور ڈرائیورز انتہائی احتیاط سے گاڑی چلا رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شمالی ہندوستان اور پڑوسی پاکستان کے کئی علاقوں میں آلودگی ایک موسمی مسئلہ بن چکا ہے۔ سردیوں کے موسم میں ہوا کا دباؤ بڑھ جاتا ہے اور ہلکی ہوئی ہوا کا عدم وجود گاڑیوں کے اخراج، تعمیراتی مٹی اور زرعی باقیات کے جلنے سے پیدا ہونے والی دھوئیں کو ہوا میں ہی قید کر دیتا ہے۔ اس صورتحال میں عام شہریوں کو صحت کے انتباہی نوٹس پر عملدرآمد کرنا چاہیے اور ضرورت پڑنے پر ماسک کا استعمال کرنا چاہیے۔ حکومتی حکام نے بھی لوگوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت کی ہے۔.
نئی دہلی، 13 نومبر - ہوا کے معیار کے حوالے سے ایک تشویشناک صورتحال حال ہی میں دہلی میں پیدا ہوئی ہے جہاں موسم کی خرابی اور آلودگی کی انتہائی سطح نے شہر کو گھیر لیا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق دہلی نے لاہور کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دنیا کا سب سے زیادہ آلودہ شہر کا سربراہ بننے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ یہ خبر اس وقت سامنے آئی جب دہلی میں دھند اور دھوئیں کی تہہ اتنی گہری ہو گئی کہ شہر کی مرئیت بہت کم رہ گئی ہے۔ سوئس گروپ آئی کیو ایئر کے مطابق دہلی میں ایئر کوالٹی انڈیکس یعنی اے کیو آئی کی سطح 334 درج ہوئی ہے جو کہ انتہائی خطرناک یا ہazardous کے زمرے میں آتی ہے۔ اس کی تصدیق ہندوستان کے مرکزی پالوشن کنٹرول بورڈ نے بھی کی ہے جہاں ان کے حساب سے یہ درجہ 403 یعنی شدید خطرے کی سطح پر ہے۔ دونوں اداروں کے درمیان نمبروں میں فرق مختلف طریقہ کار اور پیمانوں کی وجہ سے ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہوا میں زہریلے ذرات کی مقدار انتہائی خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے۔ اس شدید آلودگی کا اثر شہر کے 20 ملین سے زائد باشندوں پر پڑا ہے۔ سڑکوں پر چھائی ہوئی دھند نے گاڑیوں کی آمد و رفت کو سخت متاثر کیا ہے۔ خبر رساں ایجنسی اے این آئی کے ویدیو فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شدید دھند کی وجہ سے سڑکوں پر نصب اسٹریٹ لائٹس بھی نظر انداز ہو رہی ہیں۔ کاروں اور موٹرسائیکلوں کو دھند کے درمیان سے گزارا جا رہا ہے اور ڈرائیورز انتہائی احتیاط سے گاڑی چلا رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شمالی ہندوستان اور پڑوسی پاکستان کے کئی علاقوں میں آلودگی ایک موسمی مسئلہ بن چکا ہے۔ سردیوں کے موسم میں ہوا کا دباؤ بڑھ جاتا ہے اور ہلکی ہوئی ہوا کا عدم وجود گاڑیوں کے اخراج، تعمیراتی مٹی اور زرعی باقیات کے جلنے سے پیدا ہونے والی دھوئیں کو ہوا میں ہی قید کر دیتا ہے۔ اس صورتحال میں عام شہریوں کو صحت کے انتباہی نوٹس پر عملدرآمد کرنا چاہیے اور ضرورت پڑنے پر ماسک کا استعمال کرنا چاہیے۔ حکومتی حکام نے بھی لوگوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت کی ہے۔
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