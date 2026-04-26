دہلی میں سوئس انٹرنیشنل کی پرواز میں انجن کی خرابی، مسافر زخمی

دہلی سے زیورخ جانے والی سوئس انٹرنیشنل کی پرواز کو انجن میں خرابی کے باعث ٹیک آف منسوخ کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں چار مسافر اور ایک عملہ زخمی ہوئے۔
اتوار کی علی الصبح دہلی سے زیورخ جانے والی سوئس انٹرنیشنل کی پرواز کو انجن میں خرابی کے باعث ٹیک آف منسوخ کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں چار مسافر اور ایک عملہ زخمی ہوئے۔ ایئر لائن نے مکمل تفصیلات جاری نہیں کی ہیں، لیکن اطلاعات کے مطابق، طیارے کے رن وے پر تیز رفتاری کے دوران ایک انجن میں آگ لگ گئی اور زخمی افراد ایمرجنسی اخراج کے دوران متاثر ہوئے۔ ایئر لائن کے مطابق، یہ مسئلہ 26 اپریل کو صبح 1 بجے کے بعد پرواز LX147 کے ٹیک آف کے دوران پیش آیا۔ عملے نے فوری طور پر ٹیک آف منسوخ کر دیا اور صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد حفاظتی اقدام کے طور پر طیارے کو خالی کرانے کا فیصلہ کیا۔ ایئر لائن نے بتایا کہ اس واقعے کی تحقیقات کے لیے ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی ہے۔ زخمی مسافروں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ ایک عملے کے رکن کو معمولی ٹخنوں کی چوٹ لگی ہے۔ پہلے، ایئر لائن نے بتایا تھا کہ چھ مسافر زخمی ہوئے ہیں، لیکن بعد میں تعداد کو درست کیا۔ طیارے میں 228 مسافر، چار بچے اور 13 عملہ ارکان سوار تھے۔ واقعے کے بعد، اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ایمرجنسی کا اعلان کیا گیا، لیکن ذرائع کے مطابق بعد میں رن وے آپریشنز بحال کر دیے گئے۔ یہ واقعہ دہلی کے اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پیش آیا اور اس کی وجہ سے کچھ وقت کے لیے ہوائی ٹریفک معطل رہی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق، طیارے کے انجن سے نکلنے والی آگ کی وجہ سے مسافروں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور ایمرجنسی اخراج کے دوران کچھ افراد زخمی ہوئے۔ ایئر لائن حکام نے فوری طور پر متاثرہ افراد کو طبی امداد فراہم کی اور زخمی وں کو علاج کے لیے قریبی ہسپتال منتقل کر دیا۔ واقعے کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی ٹیم انجن میں خرابی کی وجہ اور ایمرجنسی اخراج کے دوران حفاظتی پروٹوکول کی پیروی کے بارے میں تفصیلات جانچ پڑتال کرے گی۔ ایئر لائن نے مسافروں اور عملے کی حفاظت کو اپنی اولین ترجیح قرار دیتے ہوئے یقین دلایا کہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات سے بچنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق، ایئر انڈیا اور دیگر ایئر لائنز نے بھی دہلی ہوائی اڈے پر اپنے آپریشنز میں احتیاطی تدابیر اختیار کر لی ہیں۔ سول ایوی ایشن اتھارٹی نے بھی اس واقعہ کی تحقیقات کا حکم دیا ہے اور تمام ایئر لائنز کو اپنے طیاروں کی مکمل چیکنگ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ یہ واقعہ ہوائی سفر کی حفاظت کے حوالے سے سوالات اٹھاتا ہے اور ضرورت ہے کہ ایئر لائنز اور سول ایوی ایشن حکام مل کر کام کریں تاکہ مسافروں کے لیے محفوظ سفر کو یقینی بنایا جا سکے۔ متاثرہ مسافروں اور عملے کے ارکان کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی جا رہی ہے۔ ایئر لائن نے مسافروں کو ان کی ٹکٹوں کی رقم واپس کرنے یا انہیں متبادل پرواز وں کی پیشکش کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس واقعہ نے دہلی کے ہوائی اڈے پر ایک لمحے کے لیے افراتفری کا ماحول پیدا کر دیا تھا، لیکن فوری اقدامات سے صورتحال کو قابو میں لے لیا گیا.
