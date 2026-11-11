دہی میں پانی آنے کی وجوہات اور اس کے حل
زبان میں دہی کے پانی آنے کے اسباب اور معیاری بنانے کے طریقے، اس کے صحت و طرزٔ زندگی پر اثرات کے ساتھ ٹیکنالوجی کو اپنانے کے سرسری گائیڈ۔
دہی کی تیاری کے دوران اکثر برتن کو بار بار ہلانے سے اس کی ساخت میں تبدیلی آتی ہے اور پانی کا الگ ہونا عام بات ہے۔ گھر میں بنا ہوا دہی فریج میں رکھنے کے باوجود کبھی کبھی کھٹا ہو جاتا ہے یا اس کی سطح پر پانی جمع ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ کی وجہ سے سالانہ پنجاب، سندھ اور خیبرپختونخوا کے اکثر کچن میں ہو رہے ہیں۔ ماہرین کے نزدیک دہی کے ذائقے اور گاڑھے پن کا انحصار تین بنیادی فیکٹر پر ہوتا ہے: دودھ کا معیار، درجہ حرارت اور جمانے کا دورانیہ۔ اس کے علاوہ ایسے دھندلے طریقے بھی ہیں جو پانی کے الگ ہونے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ بھارتی ڈاکٹر نیتھرا نے مختصر مگر واضح انداز میں بتایا کہ دودھ میں چکنائی اور دیگر ٹھوس اجزا کی کمی دہی میں پانی آنے کی بڑی وجہ ہوتی ہے۔ جب دودھ میں چکنائی کم ہوتی ہے تو اس کی گھنے پن کم ہو جاتی ہے اور دھی میں موجود مفید بیکٹیریا جو دودھ کی قدرتی شکر کو لیکٹک ایسڈ میں تبدیل کرتے ہیں، زیادہ تیزی سے کام کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں دو پھیلاؤ کے دوران پانی کا الگ ہونا اور دہی کا زیادہ کھٹا ہو جانا واضح ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ برتن کو بار بار ہلانا بیکٹیریا کی برابری کو متاثر کرتا ہے، جس سے گھنٹا پن خراب ہو جاتا ہے۔ ماہرین کا مشورہ یہ ہے کہ دہی جمانے سے پہلے دودھ کو اچھی طرح ابال کر نیم گرم ہونے دیں، پھر اس میں تھوڑی مقدار میں تازہ دہی شامل کریں۔ اس کے بعد برتن کو سیٹل کریں اور فوراً فریج میں رکھیں۔ فریج میں ٹھنڈا ماحول بیکٹیریا کے فرکوری کو سست کر دیتا ہے، لیکن مکمل طور پر اس عمل کو روک نہیں پاتا۔ اس لئے دہی کو زیادہ دیر گرم ماحول میں چھوڑنے سے بچیں، اور جمانے کے لیے پرانا دہی زیادہ مقدار میں شامل نہ کریں۔ ان سادہ تراکیب کو اپناتے ہوئے آپ اپنے دہی کی معیاری اور صحت بخش کیفیت کو زیادہ دیر تک برقرار رکھ سکتے ہیں، اور ہر ماہ کی سمارٹ ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔.
دہی کی تیاری کے دوران اکثر برتن کو بار بار ہلانے سے اس کی ساخت میں تبدیلی آتی ہے اور پانی کا الگ ہونا عام بات ہے۔ گھر میں بنا ہوا دہی فریج میں رکھنے کے باوجود کبھی کبھی کھٹا ہو جاتا ہے یا اس کی سطح پر پانی جمع ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ کی وجہ سے سالانہ پنجاب، سندھ اور خیبرپختونخوا کے اکثر کچن میں ہو رہے ہیں۔ ماہرین کے نزدیک دہی کے ذائقے اور گاڑھے پن کا انحصار تین بنیادی فیکٹر پر ہوتا ہے: دودھ کا معیار، درجہ حرارت اور جمانے کا دورانیہ۔ اس کے علاوہ ایسے دھندلے طریقے بھی ہیں جو پانی کے الگ ہونے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ بھارتی ڈاکٹر نیتھرا نے مختصر مگر واضح انداز میں بتایا کہ دودھ میں چکنائی اور دیگر ٹھوس اجزا کی کمی دہی میں پانی آنے کی بڑی وجہ ہوتی ہے۔ جب دودھ میں چکنائی کم ہوتی ہے تو اس کی گھنے پن کم ہو جاتی ہے اور دھی میں موجود مفید بیکٹیریا جو دودھ کی قدرتی شکر کو لیکٹک ایسڈ میں تبدیل کرتے ہیں، زیادہ تیزی سے کام کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں دو پھیلاؤ کے دوران پانی کا الگ ہونا اور دہی کا زیادہ کھٹا ہو جانا واضح ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ برتن کو بار بار ہلانا بیکٹیریا کی برابری کو متاثر کرتا ہے، جس سے گھنٹا پن خراب ہو جاتا ہے۔ ماہرین کا مشورہ یہ ہے کہ دہی جمانے سے پہلے دودھ کو اچھی طرح ابال کر نیم گرم ہونے دیں، پھر اس میں تھوڑی مقدار میں تازہ دہی شامل کریں۔ اس کے بعد برتن کو سیٹل کریں اور فوراً فریج میں رکھیں۔ فریج میں ٹھنڈا ماحول بیکٹیریا کے فرکوری کو سست کر دیتا ہے، لیکن مکمل طور پر اس عمل کو روک نہیں پاتا۔ اس لئے دہی کو زیادہ دیر گرم ماحول میں چھوڑنے سے بچیں، اور جمانے کے لیے پرانا دہی زیادہ مقدار میں شامل نہ کریں۔ ان سادہ تراکیب کو اپناتے ہوئے آپ اپنے دہی کی معیاری اور صحت بخش کیفیت کو زیادہ دیر تک برقرار رکھ سکتے ہیں، اور ہر ماہ کی سمارٹ ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
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