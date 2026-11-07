دیامر بھاشا ڈیم میں بے ضابطگیوں کی رپورٹ، 91 ارب سے زائد کا اضافہ
آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق دیامر بھاشا ڈیم منصوبے میں بڑے پیمانے پر مالی بے ضابطگیاں، غیر مجاز ادائیگیاں اور 91 ارب سے زائد روپے کا لاگتی اضافہ سامنے آیا ہے۔
پاکستان کے اہم ترین آب و توانائی منصوبے دیامر بھاشا ڈیم پر آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی تازہ آڈٹ رپورٹ میں اربوں روپے کی مالی بے ضابطگیوں اور انتظامی غفلت کا بڑا انکشاف ہوا ہے۔ جون 2025 تک تعمیراتی کاموں کی حقیقی پیشرفت صرف 19.95 فیصد تھی، جبکہ مالی ادائیگیوں کی پیشرفت 39.67 فیصد تک پہنچ چکی تھی، جس سے سرکاری وسائل کے بے بنیاد استعمال کی واضح نشاندہی ہوتی ہے۔ رپورٹ میں زمین کے حصول، ٹھیکوں کے قواعد کی خلاف ورزیوں اور غیر مجاز ادائیگیوں پر شدید تنقید کی گئی ہے۔
مالی پیشرفت اور تعمیراتی غفلت کا تضام
آڈٹ رپورٹ 2025-26 کے اعداد و شمار کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ منصوبے کی مالیت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ ڈیم منصوبے کی اصل لاگت میں 91 ارب 32 کروڑ روپے سے زائد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جو منصوبے کی مالیاتی ذمہ داریوں میں نمایاں ناکامی کی عکاسی کرتا ہے۔ ابتدائی طور پر منصوبے کی تکمیل کی تاریخ جون 2027 مقرر تھی، تاہم معاہدے کے مطابق موجودہ تکمیل کی تاریخ فروری 2029 ہے اور توسیع شدہ شیڈول کے مطابق کام 2030 تک مکمل ہونے کا امکان ہے۔Also readپولینڈ میں کراکوف پلےس فائرنگ: 5 افراد ہلاک
زمین کے حصول میں ٹریژری رولز کی خلاف ورزی
آڈٹ رپورٹ کے مطابق، زمین کے حصول اور متاثرین کی آبادکاری کے لیے اکتوبر 2010 سے جون 2021 کے دوران 73 ارب 31 کروڑ روپے سے زائد رقم ڈپٹی کمشنر یا لینڈ ایکوزیشن کلکٹر چلاس کے بینک اکاؤنٹ میں منتقل کی گئی۔ اس رقم میں سے ڈپٹی کمشنر یا لینڈ ایکوزیشن کلکٹر نے 4 ارب 96 کروڑ روپے سے زائد رقم 24 مختلف نجی بینکوں میں منتقل کر دی، جسے آڈٹ ٹریژری رولز کی صریح خلاف ورزی قرار دیتا ہے۔ مزید برآں، کوہستان کے ڈپٹی کمشنر یا لینڈ ایکوزیشن کلکٹر کو زمین کے حصول کے لیے 49 کروڑ 88 لاکھ روپے سے زائد کی پیشگی ادائیگی کی گئی، جو کہ غیر معمولی ہے۔
ٹھیکے کی شرائط اور کنسلٹنسی خدمات میں اعتراض
مرکزی ڈیم کی تعمیر کا ٹھیکہ پاور چائنہ اور ایف ڈبلیو او کے مشترکہ منصوبے کو 442 ارب 40 کروڑ روپے سے زائد میں سونپا گیا، تاہم آڈٹ نے ٹھیکیدار کی اہلیت کے معیار پر مکمل عملدرآمد نہ ہونے پر سوال اٹھایا ہے۔ کنسلٹنسی خدمات کے 27 ارب 18 کروڑ روپے کے معاہدے پر بھی اعتراض کیا گیا ہے، جہاں ابتدائی طور پر کوالٹی اینڈ کاسٹ بیسڈ سلیکشن کا طریقہ کار اپنایا گیا تھا، لیکن بعد میں اسے کوالٹی بیسڈ سلیکشن میں تبدیل کر دیا گیا۔ آڈٹ کے مطابق مرکزی ٹھیکیدار کو کنٹریکٹ میں ترمیم کے ذریعے 10 ارب 17 کروڑ روپے سے زائد کی غیر مجاز ادائیگی کی گئی ہے۔
غیر مستند ادائیگیاں اور رٹینشن منی کی عدم کٹوتی
آڈٹ رپورٹ میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ آر سی سی کنکریٹ کی تنصیب کا کام کیے بغیر ادائیگی کا طریقہ تبدیل کر کے موجودہ بل آف کوانٹٹیز کی رقم کو دو ادائیگیوں میں تقسیم کیا گیا، جس سے ٹھیکیدار کو 10 ارب 17 کروڑ روپے سے زائد کی رقم ادا کی گئی۔ ٹھیکے دار سے موبلائزیشن ایڈوانس کی 1 ارب 92 کروڑ روپے کی واجب الادا اقساط کی بروقت کٹوتی نہ کرنے اور مزید 1 ارب 12 کروڑ روپے کی وصولی 50 اقساط میں کرنے کی منظوری پر بھی سخت اعتراض کیا گیا ہے۔ معاہدے کے مطابق ہر عبوری ادائیگی کے بل سے 10 فیصد رقم بطور ریٹینشن منی منٹی جانی تھی، لیکن 20 ارب 52 کروڑ روپے سے زائد کی ادائیگیوں میں مطلوبہ رقم کی کٹوتی نہیں کی گئی، جس سے ٹھیکے دار کو 67 کروڑ 45 لاکھ روپے سے زائد اضافی ادائیگی کا فائدہ ہوا۔
ادارائی ناکامی اور مستقبل کے اقدامات
دیامر بھاشا ڈیم منصوبے کیلئے قائم کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی 16 نشستوں میں سے 4 نشستیں خالی تھیں اور مالی سال 2022-23 سے 2024-25 تک سالانہ مالی گوشوارے تیار نہیں کیے گئے، حالانکہ وزیراعظم کی ہدایات کے باوجود یہ خالی نشستیں پُر نہیں کی گئیں۔ آڈیٹر جنرل نے سفارش کی ہے کہ زمین کے حصول اور ٹھیکے داروں سے متعلق تمام مالی معاملات کی مکمل جانچ پڑتال کی جائے، غیر مجاز ادائیگیوں اور واجب الادا رقوم کی وصولی یقینی بنائی جائے۔ منصوبے کے تحت 35 ہزار 924 ایکڑ اراضی حاصل کرنی تھی، جو جون 2025 تک 32 ہزار 790 ایکڑ تک محدود رہی، جبکہ 3 ہزار 134 ایکڑ زمین کا حصول باقی تھا۔
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